Slovenska košarkarska reprezentanca je v Kopru v napeti končnici tekme tesno premagala reprezentanco Portugalske z izidom 83:82. Zadnji napad so imeli gostje, a so na srečo naših košarkarjev zgrešili, tako da je zmaga ostala doma. S tem pa so si varovanci Aleksandra Sekulića zagotovili vstopnico za evropsko prvenstvo.

"Še vedno sem absolutno prepričan, da mora to reprezentanco na evropsko prvenstvo peljati nov selektor." Foto: Ana Kovač

Peter Vilfan, ki je bil prvi kapetan slovenske košarkarske reprezentance, meni, da so imeli naši košarkarji obilo sreče, a jih je ob tem pohvalil za agresivno obrambo v ključnih trenutkih tekme in da so se več ali manj vsi v ekipi potrudili za zmago proti 55. reprezentanci sveta.

A če Vilfan še ni bil tako kritičen do slovenskih košarkarjev, je imel veliko več za povedati na račun slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića. "Še vedno sem absolutno prepričan, da mora to reprezentanco na evropsko prvenstvo peljati nov selektor," je v prenosu za Šport TV povedal Vilfan, ki meni, da mora slovensko reprezentanco voditi trener z imenom, znanjem in avtoriteto.

Koga poklicati v reprezentanco?

"To mora biti selektor in trener, ki bo znal maksimalno izkoristiti potencial, ki ga bomo peljali na evropsko prvenstvo. To so po mojem mnenju od dva do trije, največ štirje iz generacije iz leta 2017. Pet do šest mladih košarkarjev, ki jih je treba nemudoma poklicati v reprezentanco in jih tudi peljati na evropsko prvenstvo, naš največji potencial Luka Dončić in seveda še naturalizirani košarkarji."

Aleksander Sekulić Foto: Aleš Fevžer

Popoln nadzor

Po njegovem mnenju bi moral morebitni novi selektor iz takšne ekipe narediti homogeno celoto. "In ključno je, da bo ves čas, tega pa Sekulič preprosto ni sposoben, imel popoln nadzor nad dogajanjem v reprezentanci. Tako na parketu kot tudi zunaj njega," je še povedal danes 67-letni Vilfan.

