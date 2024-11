"Ne razumem vprašanja oziroma kakšno je to sploh vprašanje, niti ne vem oziroma ne spremljam, kaj se dogaja v javnosti in medijih," je na vprašanje, kakšen je njegov odgovor na vse glasnejše pozive javnosti o spremembah na selektorskem stolčku slovenske košarkarske izbrane vrste odgovoril Aleksander Sekulić. Ta je Slovenijo na tekmi četrtega kroga v Kopru vodil do tesne zmage nad Portugalsko (83:82), po kateri si je Slovenija že priborila mesto na evropskem prvenstvu, a to še zdaleč ne omili dogajanja na zadnjih dveh srečanjih slovenske izbrane vrste.

"Prikazali bomo drugačen obraz," je po petkovem debaklu v Almadi za drugo tekmo proti Portugalski obljubil Klemen Prepelič, ki pa se je s soigralci na parketu pred domačimi gledalci za zmago moral več kot samo pošteno namučiti. Kljub tretji zmagi v kvalifikacijah za Eurobasket pa ta še zdaleč ni zabrisala velikih vrzeli v slovenski igri, ki z izjemo poletnega kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre že dolgo časa na parketu ni delovala tako razglašeno, nemočno in brezidejno.

Kakšno je trenutno stanje v slovenski moški reprezentančni košarki, je dobro podal že pogled na prvo vrsto tribun v dvorani Bonifika, kjer je vodstvo Košarkarske zveze Slovenije večino tekme lahko ob potezah igralcev le povešalo poglede. Dosti drugačen ni bil večino tekme niti pogled na slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića, ki je nemo opazoval dogajanje na parketu, ki se je na koncu tudi z veliko mero sreče odvilo v slovensko korist, ob zmagi Izraela nad Ukrajino pa je že jasno, da bo Slovenija prihodnje leto petnajstič nastopila na EuroBasketu.

Mrki obrazi vodstva KZS med srečanjem. Foto: www.alesfevzer.com

"Za to, kar se je dogajalo v petek, težko uporabimo samo besedo katastrofa. To je res milo rečeno. Takoj po tekmi sem povedal, da odkar sem v reprezentanci, še nisem doživel česa takšnega. Vedno je tako, da se najprej po takih porazih na udaru pojavi selektor, nato pa smo tu še izkušeni košarkarji. Dejstvo je, da smo v zadnjem času pokazali nekatere slabe predstave, imamo pa igralci zaupanje v selektorja, na koncu koncev pa nismo igralci tisti, ki potegnemo poteze. Reprezentanca nam predstavlja čast in ponos. Igralce težko zamenjamo, ker imamo majhen bazen, nismo Španija ali Srbija, je pa na vodstvu, da naredi primerno analizo. Verjamem, da bomo prišli februarja z novo energijo," je o dogajanju v zadnjem času in slabših predstavah dejal Klemen Prepelič.

Sekulić ob vprašanju o selektorskem stolčku brez komentarja

Manj zgovoren je bil ob vprašanju glede zahtev in nezaupanja javnosti ter vse večjih pritiskih o odstopu selektor Sekulić. "Ne razumem vprašanja oziroma kakšno je to sploh vprašanje, niti ne vem oziroma ne spremljam, kaj se dogaja v javnosti in medijih," je bil ob ironičnem nasmešku redkobeseden Sekulić.

Na vprašanje, ali trenerski štab še uživa zaupanje igralcev in ali je ekipa še tako homogena kot v preteklosti, je bil nato bolj zgovoren Jaka Blažič. "Selektor je tu, da pomaga ekipi, imamo zaupanje vanj, ne more pa biti ves čas evforično stanje, vzponi in padci so normalni. Odgovornost vseh nas je, da dajemo maksimum za Slovenijo tako na treningih kot na tekmah," je še dodal Blažič.

Jaka Blažič je v končnici odigral eno ključnih vlog. Foto: www.alesfevzer.com

Preobrat v končnici

Slovenci so sicer srečanje po petkovi katastrofi začeli z veliko večjo mero energije in želje, po trojki Prepeliča so varovanci Aleksandra Sekulića slabi dve minuti in pol pred koncem prve četrtine prvič na tekmi povedli z dvomestno razliko (20:10), a se Portugalci niso vdali in kaznovali prav vsako slovensko napako ter do konca prvega polčasa prešli v vodstvo. Tudi nadaljevanje je pripadlo gostom, ti so dve minuti in pol pred koncem srečanja še vodili z 81:74, nato pa je Slovencem z nizom 9:1 uspelo dobiti izjemno pomembno srečanje.

"Ne vem, kaj se dogaja z našo igro. Bila je res težka tekma, Portugalska je vodila praktično ves čas od 15. minute do konca srečanja. Ponosen sem na fante, da smo se vrnili iz izgubljenega položaja in izvlekli to pomembno zmago. Igra nikakor ni dobra, velik problem je skok, Portugalci so imeli v prvem polčasu 14 napadalnih skokov, kar je absolutno preveč za ekipo, kot je Portugalska. Z vsem spoštovanjem, a kaj se bodo zgodilo, ko bomo igrali z ekipami, ki bodo še fizično močnejše? Obramba je bila na dosti višji ravni kot na Portugalskem, medtem ko se v napadu veliko preveč zanašamo na individualno kakovost. Vedno se čaka na enega igralca, da bo naredil višek. Vsi moramo biti aktivni in poskušati napadati. Hvala bogu smo imeli toliko izkušenj in znanja, da smo tekmo znali obrniti," je po koncu še dejal Prepelič, ki je bil z 31 točkami prvi strelec tekme.

Klemen Prepelič je bil z 31 točkami najboljši strelec tekme. Foto: www.alesfevzer.com

"Hvala navijačem, ki so nam danes res pomagali. Čutili smo energijo in njihovo pomoč, mislim, da so si igralci to tudi zaslužili. Še enkrat poudarjam, nič ni samoumevno. Začetek nam je stekel bolje kot v petek, a se je ekipa Portugalske izkazala za precej neugodno, igrajo z izjemno ekipo. Odigrali smo odlično končnico, na koncu je pomembna samo zmaga, to je na koncu najpomembnejše," je še dodal slovenski selektor.

