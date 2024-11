Slovenci na popravnem izpitu

Portugalska je minuli petek v Almadi na šesti medsebojni tekmi prvič premagala Slovenijo, ki je tako po februarskih zmagah nad Ukrajino in Izraelom na tretji tekmi kvalifikacij za EP 2025 doživela prvi poraz.

Tekma v Kopru bo hkrati zadnja domača tekma, saj bodo Slovenci februarja obakrat gostovali: 20. se bodo pomerili z Ukrajino in 23. še z Izraelom.

Četa selektorja Aleksandra Sekulića je na Portugalskem razočarala, vendar Slovenci obljubljajo, da bo danes drugače. "V ponedeljek bo pomembno, da tekmo začnemo na način, kot smo na Portugalskem začeli drugi polčas. Ne smemo se reševati, temveč moramo narekovati ritem, energijski moment in samo taktiko," je pred današnjo tekmo dejal Sekulić.

42. izvedba EuroBasketa bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom 2025. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo odvil tudi sklepni del prvenstva. Na evropsko prvenstvo bo napredovalo 24 od 32 sodelujočih reprezentanc oziroma po tri najboljše v posamezni skupini, razen iz skupin kjer igrajo gostiteljice prvenstva Latvija, Ciper, Finska in Poljska, ki so na prvenstvo neposredno že uvrščene. V teh skupinah (skupine C, E, G in H) si bosta poleg gostiteljic napredovanje zagotovili še dve najvišje uvrščeni reprezentanci. Poleg gostiteljic sta si v kvalifikacijah mesto na EuroBasketu že zagotovili tudi Litva in Srbija.

Kvalifikacije za EuroBasket 2025, 4. krog

Ponedeljek, 25. november:

Nedelja, 24. november:

Lestvica skupine A:

1. Portugalska 3 tekme - 5 točk

2. Slovenija 3 - 5

3. Izrael 3 - 5

4. Ukrajina 3 - 3

