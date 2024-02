Slovenija poletela na krilih vročega kapetana Prepeliča

Slovenski košarkarji so uvodno tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 končali z zmago proti Ukrajini (87:73), ki je lep čas povzročala preglavice naši izbrani vrsti. Četa Aleksandra Sekulića je udarec doživela že pred dvobojem, saj zaradi zdravstvenih težav ni mogel zaigrati prvi organizator igre Aleksej Nikolić. V tretji četrtini so slovenski košarkarji strli odpor žilavih Ukrajincev, ki bodo sanjali Klemna Prepeliča. Kapetan naše izbrane vrste je bil s 30 točkami, 9 asistencami in 3 skoki - sicer je imel tudi 7 izgubljenih žog - prvi posameznik dvoboja. V nedeljo bo v Kopru sledil še obračun z Izraelom. Oba dvoboja sta z varnostnega vidika označena kot tvegana, zato organizatorji obiskovalce pozivajo, naj pravočasno pridejo v Bonifiko in upoštevajo navodila varnostnih organov in policije.

Slovenija : Ukrajina 87:73 (64:53, 39:40, 21:22) Strelci za Slovenijo: Prepelič 30, 9 as., 3 sk., 7 izg. žog, Blažič 18, 8 sk., Tobey 11, 9 sk., Samar in Hrovat 10; Kovliar 23, 8 as., Bobrov 17

Slovenska reprezentanca je uspešno vstopila v kvalifikacijski ciklus, z zmago proti Ukrajini. A ni šlo vse po željah. Udarec je doživela že red samim začetkom, potem ko je postalo jasno, da zaradi zdravstvenih težav ne bo mogel pomagati prvi organizator igre Aleksej Nikolić. Žiga Samar, Jaka Blažič, Miha Lapornik, Bine Prepelič in Mike Tobey je bila začetna peterka, ki jo je selektor Aleksander Sekulić poslal v dvoboj. Kapetan Klemen Prepelič je tekmo začel s klopi. A na njej ni dolgo sedel.

Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski košarkarji so namreč slabše vstopili v obračun. Ukrajinci so hitro pobegnili do vodstva s 7:1. Poznalo se je odsotnost organizatorja Nikolića, nekoliko več pa je bilo igre 1 na 1. Selektor Sekulić je moral tako že po treh minutah narediti prvo menjavo. Namesto Samarja je vstopil Prepelič.

In hitro je dosegel devet zaporednih točk za Slovenijo - skupno deset v prvi četrtini - in jo približal na vsega točko zaostanka (11:12). Ko je dva prosta meta zadel še Blažič, je naša izbrana vrsta prvič na tekmi vodila.

Najvišji naskok je nato znašal pri 20:16, a se prva četrtina ni končala v prid Slovenije. Ukrajinci so se spet prebudili in povsem ob koncu povedli z 22:21.

Trn v peti so bili tudi ob vstopu v drugih 10 minut. Nadaljevali so z agresivno igro in pri vodstvu s 26:21 prisilili Sekulića, da je odreagiral z minuto odmora, saj ni bil zadovoljen s stanjem v dvorani Bonifika. Klemen Prepelič je bil s 30 točkami najboljši slovenski strelec. Foto: www.alesfevzer.com

Ukrajinci so nato sprva pobegnili celo na +7 (30:23), nekaj trenutkov kasneje pa vodili že s 33:25. V prvem polčasu je največ preglavic slovenski reprezentanci povzročal organizator Oleksandr Kovliar, ki je po stilu igre podoben srbskemu virtuozu Milošu Teodosiću. V uvodnih 20 minutah je bil z 11 točkami in 4 asistencami najboljši predstavnik gostujoče zasedbe.

Foto: www.alesfevzer.com

A je k sreči zgrešil pomembna prosta meta, v naslednjem napadu Slovenije pa je naturalizirani Tobey zadel trojko za 36:37. Točko zaostanka je imela naša reprezentanca tudi ob koncu prvega polčasa (39:40), prvi strelec pa je bil s 17 točkami Prepelič. Od tega jih je zadel kar devet z linije prostih metov. Slovenija je dosegla 20 točk s črte prostih metov v prvem delu, kar je več kot polovica vseh točk. Pred nadaljevanjem je bilo dobrodošlo, da so imeli gostje težave z osebnimi napakami.

Čakalo se je, kdaj se bo met slovenskim košarkarjem odprl. Blažič je nato začel serijo s tremi trojkami, kar so bili tudi njegovi prvi zadeti meti iz igre, potem ko je pred tem šest točk dosegel s prostih metov.

V tretji četrtini se je razigral Jaka Blažič, ki je dosegel kar štiri trojke zapored. Foto: www.alesfevzer.com

In Slovenija je po njegovi zaslugi ekspresno prišla do prednosti osmih točk pri 50:42, posledično pa prisilil gostujočega trenerja, da je poklical svoje košarkarje na krajši posvet. Ni minilo veliko časa, ko je prvi mož stroke Vitalij Stepanovski prejel drugo tehnično napako in moral predčasno zapustiti ukrajinsko klop.

Nov udarec je Ukrajincem kmalu zadal še Blažič s četrto zaporedno trojko in že 18. točko. Ko je svojo 20. dodal Prepelič, je Slovenija vodila že s 56:44.

A ni bil le napad tisti, ki je v tretji četrtini povzdignil slovensko igro na višjo raven. V obrambi je bilo zaznati več energije in agresivnosti, zaradi česar so imeli ukrajinski košarkarji težave pri organizaciji napada. V tem delu igre so dosegli le 13 točk, Slovenci 25, na semaforju dvorane Bonifika pa je kazalo 64:53 v korist naše izbrane vrste.

V pravem trenutku so strnili glave skupaj in vknjižili prvo zmago v kvalifikacijah za Eurobasket 2025. Foto: www.alesfevzer.com

Žilavi Ukrajinci se niso želeli predati in so zagrenili življenja slovenski reprezentanci tudi na začetku zadnje četrtine. Kovliar je bil tisti, ki je vlekel ukrajinski voz in bil kmalu že pri 20 točkah, Ukrajina pa se je približala le na pet točk zaostanka (67:72).

V pravem trenutku je trojko in že 30. točko dosegel vroči kapetan Prepelič, da je Slovenija lahko lažje zadihala. Ko je svojo prvo zadel Samar, je bilo dobre dve minuti pred koncem +14 (82:68) in znak, da bo slovenska košarkarska reprezentanca vknjižila prvo zmago v kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2025 - na koncu je bilo 87:73

V nedeljo bo Slovenija v Kopru gostila Izrael, v skupini pa bo tekmec še Portugalska - na Eurobasket 2025 se bodo uvrstile prve tri ekipe v vsaki skupini.

Kako na EuroBasket 2025?

Na evropsko prvenstvo bo napredovalo 24 od 32 sodelujočih reprezentanc oziroma po tri najboljše v posamezni skupini, razen iz skupin, kjer bodo igrale gostiteljice prvenstva Latvija, Ciper, Finska in Poljska, ki so na prvenstvo neposredno že uvrščene. V teh skupinah (skupine C, E, G in H) si bosta poleg gostiteljic napredovanje zagotovili še dve najvišje uvrščeni reprezentanci. Poleg uvodnih februarskih tekem bodo kvalifikacije še v dveh kvalifikacijskih ciklih. V drugem se bo Slovenija dvakrat pomerila s Portugalsko, in sicer v gosteh 22. novembra ter doma 25. novembra 2024. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu pa bo slovenska izbrana vrsta dvakrat gostovala. 20. februarja 2025 se bo pomeril z Ukrajino in 23. februarja z Izraelom.

42. izvedba EuroBasketa bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom 2025. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo odvil tudi sklepni del prvenstva.

Poseben varnostni režim "V dvorano je zaradi varnostnih razlogov, poleg nevarnih predmetov, tekočin in večjih torb, prepovedan vnos določenih predmetov. Prav tako velja prepoved vnosa zastav tujih držav in transparentov z žaljivo vsebino," je v sporočilu za javnost zapisala Košarkarska zveza Slovenije. "Na vstopnih točkah bodo varnostniki pregledovali obiskovalce in preverjali spoštovanje prepovedi. Varnostniki imajo pravico prepovedani predmet odvzeti oziroma osebi, ki ga ne želi oddati, prepovedati vstop v dvorano. Če oseba vnese prepovedani predmet v dvorano, imajo varnostniki pravico predmet odvzeti in to osebo odstraniti iz dvorane," so še navedli organizatorji.

Kvalifikacije za EuroBasket 2025, 1. krog

Četrtek, 22. februar:

Petek, 23. februar:

Lestvice: