Predstava, ki se je ne bi branil niti Luka Dončić

"Sploh nisem vedel, da sem izenačil svoj rekord, to so mi povedali po tekmi," je po prvi zmagi slovenske košarkarske reprezentance nad Ukrajino (87:73) v koprski Bonifiki v kvalifikacijah za EuroBasket povedal slovenski kapetan Klemen Prepelič, ki je s 30 točkami izenačil strelski rekord na uradnih reprezentančnih tekmah in Slovenijo popeljal do pomembnih dveh točk.

V enakem slogu, kot so končali lansko svetovno prvenstvo, so slovenski košarkarji odprli tudi letošnje kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Če so v Manili septembra v boju za tretje mesto strli Italijo, pa so tokrat v koprski Bonifiki po težkem boju na kolena spravili trdoživo Ukrajino, ki se je – ob izrazito nerazpoloženi slovenski predstavi predvsem v prvem polčasu – izkazala za več kot samo dostojnega nasprotnika.

"Najprej bi se rad zahvalil navijačem za podporo, močno so pomagali, sploh ko smo zaostajali v prvem polčasu. V drugem polčasu so fantje stopili na plin, v obrambi je bilo več energije in konkretnosti, zato smo se lažje sprostili v napadu, zadevali smo mete, hkrati pa smo znali izkoristiti možnosti v napadu. Ukrajina je izkušena ekipa, s košarkarji, ki so sodelovali na številnih velikih tekmovanjih in tudi v evroligi. Kot sem rekel pred tekmo, bo to tekmo odločila obramba. V napadu imamo talent, tako da je odločila obramba, ki bo ključ do uspeha tudi na naslednjih tekmah," je v prvem komentarju po srečanju dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Slovenija je prišla do prve zmage v kvalifikacijah. Foto: www.alesfevzer.com

Nikolić v bitki s časom za nedeljo

Že pred začetkom obračuna je skrbi med slovenskimi navijači zasejala novica, da zaradi zdravstvenih težav ekipi ne bo mogel pomagati prvi organizator igre Aleksej Nikolić, ki po dobrih predstavah na lanskem mundialu odlične predstave kaže tudi v dresu francoskega Chalona, kot so v slovenskem štabu povedali po koncu tekme, pa zdravstvena služba dela vse, da bo Nikolić nared za nedeljsko tekmo.

Odsotnost pomembnega člena izbrane vrste je bila še kako opazna v prvih minutah srečanja, ko Slovenci pod dirigentsko palico Žige Samarja, ki se šele vrača po poškodbi, niso našli pravih orožij v napadu, ob tem pa je bila precej porozna tudi slovenska obramba, ki je imela še posebej veliko težav pod košem, kjer je v prvih minutah prevladoval robustni Artem Pustovij.

Prepelič izenačil strelski rekord

Slovenska igra je nekoliko zaživela šele po tem, ko je v igro vstopil Klemen Prepelič, ki je po dobrih štirih minutah in pol zadel trojko in poskrbel za prvi slovenski koš na tekmi. "V prvem polčasu smo se še malce iskali, kar je po tako malo treningih in v teh kratkih ciklih povsem normalno. Po polčasu pa smo stopili skupaj, pokazali veliko energije predvsem v obrambi, ko je stekel še napad, je bilo vse lažje, dovolj pa smo izkušeni, da smo tekmo uspešno pripeljali do konca," je po srečanju povedal 31-letni izkušeni reprezentant, ki mu je v tem ciklu upravičeno pripadla tudi vloga kapetana slovenske izbrane vrste. Srečanje je končal pri 30 točkah (iz igre 6:12, trojke 4:9, 9 podaj, indeks 29) in izenačil svoj rekord na uradnih tekmah v državnem dresu. Enako število točk je dosegel pred dvema letoma prav v Kopru proti Švedski.

V Bonifiki se je zbralo 2.500 navijačev. Foto: www.alesfevzer.com

"Sploh nisem vedel, da sem izenačil svoj rekord, to so mi povedali po tekmi. V reprezentanci se vedno dobro počutim, sploh v sistemu igre, ki jo gojimo, počutim se kot riba v vodi. V kvalifikacijah smo se enkrat že opekli, tako da vemo, kako pomembna je vsaka tekma in kako pomembna je vsaka zmaga," je dodal Prepelič, ki je ekipo odločno vodil tudi zunaj parketa.

"V veliko primerih sem še preveč glasen, ta vloga je zame priznanje, da bi čutil nek dodaten pritisk, pa ne, to me ne vrže iz tira, gotovo pa sem ponosen na to vlogo. To je priznanje za vsakega športnika in sem hvaležen selektorju, da me je postavil v to vlogo," je še dodal izkušeni slovenski reprezentant. "O Klemnu in njegovi igri ni treba izgubljati besed, ker statistika govori sama zase, ne samo v kvalifikacijah. Klemen je eden najpomembnejših členov reprezentance v zadnjih letih, ne samo danes," je poudaril Sekulić.

Blažič v tretji četrtini s tremi trojkami povlekel slovenski voz

Po zelo medlem prvem polčasu so Slovenci nato v tretji četrtini na krilih Prepeliča in Jake Blažiča dali v višjo prestavo. Blažič se je v tretjem delu srečanja podpisal pod štiri trojke, ravno po njegovem četrtem uspešnem metu za tri točke pa je prednost Slovenije po polovici tretje četrtine prvič na srečanju narasla na dvomestno (54:44). Tudi ob uspešnih metih so se Slovenci na parketu vidno sprostili in z veliko mero energije zakorakali proti prvi zelo pomembni zmagi v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto.

Slovence v nedeljo čaka še obračun z Izraelom. Foto: www.alesfevzer.com

"V prvem polčasu smo se še malce lovili. Težko je, ko prideš iz klubske sezone, vsak potrebuje nekaj časa, da ulovi ritem reprezentančne igre. V tretji četrtini smo stopili skupaj, predvsem v obrambi smo uspešno vršili pritisk na žogo in dosegli nekaj lahkih košev tudi v napadu. Res smo veseli, da nam je uspelo prebiti led," je po koncu dejal Blažič, ki je nekaj pohval nanizal tudi na račun nezaustavljivega kapetana slovenske izbrane vrste. "Klemen je v odlični formi, danes je moral ob odsotnosti Nikolića prevzeti tudi vlogo organizatorja igre. Spet je dokazal, da je izvrsten košarkar. Ne samo, da zadeva, ko je to najbolj potrebno, ob tem tudi izjemno razigrava soigralce in res sem vesel, da je v takšni formi, kot je," je še dodal Blažič.

Slovence zdaj v nedeljo v Kopru čaka še druga preizkušnja, ko se bodo ob 18. uri pomerili z Izraelom, z morebitno drugo zmago v kvalifikacijah pa bi zasedba Aleksandra Sekulića naredila več kot odločen korak proti želenemu cilju – uvrstitvi na EuroBasket.

Slovenija : Ukrajina 87:73 (21:22, 39:40, 64:53) Dvorana Bonifika, gledalcev 2500, sodniki: Lanzarini (Italija), Deman (Francija), Maciulis (Litva).

Slovenija: Samar 10 (3:4), K. Prepelič 30 (14:15), Tobey 11, Blažič 18 (6:8), Kunc 2 (2:2), Hrovat 10 (4:6), Dimec 5 (1:4), B. Prepelič 1 (1:2).

Ukrajina: Krutos 6 (1:2), Bobrov 17 (6:7), Petrov 7, Pustovoj 8 (2:2), Mišula 7 (1:2), Zotov 5, Kovliar 23 (7:12).

Prosti meti: Slovenija 31:41, Ukrajina 17:25.

Met za dve točki: Slovenija 10:27, Ukrajina 16:30.

Met za tri točke: Slovenija 12:27 (Blažič 4, K. Prepelič 4, Hrovat 2, Samar, Tobey), Ukrajina 8:29 (Mišula 2, Kovliar 2, Krutos, Bobrov, Zotov, Petrov).

Skoki: Slovenija 42 (30 + 12), Ukrajina 34 (27 + 7).

Osebne napake: Slovenija 26, Ukrajina 32.

Pet osebnih: Pustovoj (35.), Zotov (39.), Samar (39.).

