Slovenija odpira novo posebno poglavje #video

Prvič po lanskem devetem septembru, ko je slovenska izbrana vrsta na tekmi za sedmo mesto na svetovnem prvenstvu v Manili z 89:85 ugnala Italijo, čaka slovenske košarkarje danes prva preizkušnja v novem poglavju. Slovenci se bodo ob 18. uri v koprski Bonifiki na prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 pomerili z Ukrajino, ki bo poleg Izraela in Portugalske tekmec Slovenije v boju za evropsko prvenstvo. "Fantom sem rekel, da imamo že skoraj obvezo, da se uvrstimo na evropsko prvenstvo, pa ne zato, da bi jim povzročil dodaten pritisk, temveč da razumejo pomembnost teh kvalifikacij. Kar je zame najpomembnejše, je to, da odigramo tako tekmo, da da vsak posameznik, ki stopi na parket, svoj maksimum in da si lahko po koncu tekme vsi pogledamo v oči. Za nas je igranje pred domačo publiko poseben privilegij, zelo smo veseli, da lahko obe tekmi odigramo v Kopru," je pred srečanjem dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Sekulić o Ukrajini (video: STA):

"Ukrajina je izjemno izkušena ekipa, ki že vrsto let igra skupaj. Dobre predstave so pokazali tudi poleti, ko so imeli dodatne kvalifikacije, tako da so zelo zahteven nasprotnik za prvo tekmo. Gre za fizično izredno močno ekipo, ob tem pa imajo tudi dobre strelce z razdalje," pred obračunom opozarja slovenski selektor, ki je ob tem še razkril, da bo vloga kapetana pripadla Klemnu Prepeliču.

Seznam slovenske izbrane vrste za tekmo z Ukrajino: Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Jakob Čebašek (Minsk, Belorusija) Žiga Dimec (Anwil Wloclawek, Poljska), Gregor Hrovat (JDA Dijon, Francija), Aljaž Kunc (Twarde Pierniki Torun, Poljska), Miha Lapornik (Herada San Pablo Burgos, Španija), Aleksej Nikolić (ES Chalon, Francija), Tibor Mirtič (Kansai Helios Domžale), Bine Prepelič (Spirou Basket Charleroi, Belgija), Klemen Prepelič (Galatasaray, Turčija), Žiga Samar (Alba Berlin, Nemčija), Leon Stergar (Krka) in Mike Tobey (Crvena zvezda, Srbija).

Poostren nadzor za obe tekmi

Zaradi razmerij v državah bo tako proti Ukrajini kot na nedeljski tekmi proti Izraelu pred srečanjem v Bonifiki veljal strožji režim. Kot so sporočili iz KZS, bo v dvorano zaradi varnostnih razlogov poleg nevarnih predmetov, tekočin in večjih torb prepovedan vnos določenih predmetov. Prav tako velja prepoved vnosa zastav tujih držav in transparentov z žaljivo vsebino. "Nihče si ne želi imeti doma tega, kar se dogaja pri njih, a na koncu koncev se vsi spopadamo s problemi, poskušali se bomo osredotočiti nase in na svojo igro. Imam zaupanje v navijače, da bodo prišli navijat za našo ekipo, da nam bodo čim bolje pomagali," je poudaril Sekulić.

Jaka Blažič pred Ukrajino (video: STA):

Samo tekma in nič drugega pa je pred današnjim srečanjem tudi v mislih slovenskih košarkarjev. Izmed dvanajsterice z lanskega svetovnega prvenstva bo Sekulić, ki s tekmo proti Ukrajini tudi uradno začenja nov triletni cikel na slovenski klopi, računal na deveterico. Med njimi bo zagotovo pomembna vloga tako kot že nekaj zadnjih let pripadla Jaki Blažiču. "Odpiramo novo poglavje. Tokrat se bomo poskušali kvalificirati na evropsko prvenstvo. Res se zdi, da se z Ukrajino zelo pogosto srečujemo v teh kvalifikacijskih oknih, njihove igralce dobro poznamo. Zamenjali so sicer trenerja, tako da imajo neke nove sisteme, ki smo jih spoznali, lahko se nekako pripravimo glede na njihove tekme med poletjem, tako da nekih neznank je zelo malo, na koncu pa bosta tako kot vedno odločili želja in požrtvovalnost. Smo na domačem parketu, verjamemo, da bo tudi veliko gledalcev, ki nam bodo dali dodatna krila, in mislim, da jih lahko premagamo," je prepričan član Cedevite Olimpije. Ukrajino sicer od lanskega aprila vodi Vitalij Stepanovski

Gregor Hrovat je pripravljen na obračun z Ukrajino. Foto: FIBA

Med reprezentanti, od katerih se v slovenski izbrani vrsti veliko pričakuje, je tudi Gregor Hrovat, ki je zagotovo med tistimi igralci, ki imajo uspešnejše klubske sezone. V dresu Dijona je s povprečjem dobrih 14 točk med nosilci igre francoskega prvoligaša. "Sam sem v dobri formi, konec decembra sem imel nekaj težav s poškodbo, a to je zdaj že za mano. Na zadnji tekmi decembra pred premorom sem dobil udarec in mi je počilo rebro, tako da sem bil slab mesec na stranskem tiru, bolečine so še prisotne, a večjih težav nimam. S fanti smo veseli, da smo spet skupaj, verjamem, da je pred nami lepa zgodba," je prepričan Hrovat, ki je zdaj povsem osredotočen na tekmo z Ukrajino. Ta se je z Slovenijo zdaj pomerila že 18-krat, na 14 tekmah so se zmage veselili slovenski košarkarji, ekipi pa sta že stari znanki tudi iz zadnjih kvalifikacij. Nazadnje sta se reprezentanci pomerili avgusta 2022 med pripravami za nastop na evropskem prvenstvu (86:82). V isti skupini pa sta bili že v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 (54:82 in 85:82) ter evropsko prvenstvo 2022 (84:73 in 65:70).

"Gre za zelo močno ekipo, verjamem, da smo se nanje dobro pripravili. Čakata nas dve težki tekmi, na nas pa je, da naredimo vse, da zmagamo. Minilo je kar nekaj časa, odkar smo bili nazadnje skupaj. Poleti smo spisali lepo zgodbo, a ta je zdaj že pozabljena, obračamo nov list in smo z mislimi povsem pri kvalifikacijah. Čakajo nas atraktivni nasprotniki, močna skupina, verjamem, da bomo pokazali, česa smo zmožni, in da v ta boj vstopimo z dvema zmagama. Na papirju je naloga videti lahka, sploh ker napredujejo tri ekipe, a vse reprezentance smo v kvalifikacijah z istim ciljem in upam, da nam že na teh dveh tekmah pred domačimi navijači uspe napraviti pomemben korak proti uresničitvi cilja," je še dodal Primorec.

Ukrajinci v Kopru z enajsterico V torek zvečer je v Koper prispela tudi reprezentanca Ukrajine. Kot so zapisali na uradni strani Košarkarske zveze Ukrajine, je v Slovenijo prispelo enajst košarkarjev, saj sta Ilya Sidorov in Oleksandr Lipovyi ostala v Rigi, kjer se je na tekmi s Slovenijo in nato še s Portugalsko pripravljala Ukrajina. Kapetan ukrajinske izbrane vrste je Artem Pustovyi. Foto: Guliverimage "Moramo biti pripravljeni na težko tekmo. To je dobra obrambna ekipa, vendar moramo igrati svojo košarko. Mislim, da sodniki na tej tekmi ne bodo dosojali malih prekrškov, na to moraš biti psihično in fizično pripravljen. Slovenci igrajo dobro, imajo kvalitetne košarkarje, ki že vrsto let igrajo za reprezentanco — Blažiča, Prepeliča in Tobeyja, ki v svojih klubih igrajo na visoki ravni in imajo veliko izkušenj," je pred srečanjem na, po njegovem, glavne slovenske adute opozoril kapetan Ukrajine center Artem Pustovyi. Reprezentanca Ukrajine: Vitalij Zotov (Craiova, Romunija), Oleksandr Mišula (ZTE, Madžarska), Oleksandr Kovljar (Obradoiro, Španija), Anatolij Šundel (Tartu, Estonija), Pavlo Krutous (Craiova, Romunija), Ivan Tkačenko (Prometej, Ukrajina), Andrij Voinalovič (Slask, Poljska), Vjačeslav Bobrov (Prometej, Ukrajina), Viačeslav Petrov (Podgorica, Črna gora), Artem Pustovyi (Obradoiro, Španija), Bohdan Bryniuk (Černomorec, Bolgarija)

Slovenijo po srečanju z Ukrajino v tem ciklu čaka še nedeljski obračun z Izraelom, ki se bo v Kopru začel ob 18. uri.

Kvalifikacije za EP 2025, moški, 1. krog: Četrtek, 22. februar, Koper:

18.00 Slovenija – Ukrajina

