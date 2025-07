Pet poletnih altcoinov, ki obetajo velik donos v jeseni

Julija nekatere manj znane kriptovalute ponujajo edinstvene investicijske priložnosti. Z bližajočim se septembrom bi ti skriti dragulji lahko doživeli močne cenovne skoke, znane kot "božji svečniki" (ang. God Candle). Če jih prepoznamo in začnemo kopičiti že zdaj, bi to lahko prineslo precejšnje donose v prihodnosti. V tem članku bomo predstavili pet podcenjenih sredstev, ki imajo potencial za izjemne preboje v prihodnjih mesecih.

Foto: XYZVerse

Podcenjen $XYZ meme kovanec se pripravlja na uvrstitev na večjo borzo (CEX)

XYZVerse ($XYZ) je meme kovanec, ki je pritegnil pozornost z ambiciozno napovedjo, da se bo njegova vrednost v fazi predprodaje zvišala iz $0.0001 na $0.1.

Do zdaj je dosegel polovico poti, saj je zbral več kot 14 milijonov dolarjev, trenutna cena žetona $XYZ pa znaša $0.003333.

V naslednji, 13. fazi predprodaje, se bo vrednost žetona zvišala na $0.005, kar pomeni, da imajo zgodnji vlagatelji možnost večjega popusta.

Po končani predprodaji bo $XYZ uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze. Ekipa še ni razkrila podrobnosti, a namigujejo na veliko lansiranje.

Foto: XYZVerse

Rojen za borce, ustvarjen za prvake

XYZVerse gradi skupnost za tiste, ki hrepenijo po velikih zaslužkih v kriptu — nepopustljive, ambiciozne, tiste, ki si prizadevajo za prevlado. To je kovanec za prave borce — miselnost, ki odmeva med športniki in navijači. $XYZ je žeton za iskalce vznemirjenja, ki iščejo naslednji veliki meme kovanec.

Središče zgodbe XYZVerse je XYZepe — borec v areni meme kovancev, ki se trudi povzpeti na vrh CoinMarketCapa. Bo postal naslednji DOGE ali SHIB? Čas bo pokazal.

Foto: XYZVerse

Skupnost na prvem mestu

V XYZVerse skupnost vodi dogajanje. Aktivni člani prejemajo bogate nagrade, ekipa pa je namenila kar 10 % celotne zaloge žetonov — približno 10 milijard $XYZ — za airdrope, kar je eden največjih zabeleženih airdropov.

Podprt z dobro premišljenimi tokenomikami, strateškimi uvrstitvami na CEX in DEX ter rednim “gorenjem” žetonov, je $XYZ pripravljen na zmagovalni pohod. Vsako potezo usmerjajo v povečanje zagona, rast cene in oblikovanje zveste skupnosti, ki verjame, da je to lahko začetek nečesa legendarnega.

UNI: žeton, ki poganja Uniswapovo decentralizirano borzo

Uniswap, vodilna decentralizirana borza na verigi Ethereum, je septembra 2020 predstavil žeton UNI. Gre za upravljalski žeton, ki imetnikom omogoča glasovanje o prihodnosti platforme, vključno z odločitvami glede provizij in razdelitve žetonov. Kot odziv na konkurenco, kot je SushiSwap, je Uniswap razdelil 150 milijonov žetonov UNI preteklim uporabnikom – vsak je prejel 400 žetonov, katerih vrednost je ob lansiranju presegala tisoč dolarjev. Ta poteza ni le nagradila zvestobo, temveč tudi okrepila skupnost okoli platforme.

Kar Uniswap ločuje od preostalih, je njegov avtomatiziran likvidnostni protokol, ki omogoča trgovanje brez knjige naročil in uporabnikom nudi popoln nadzor nad njihovimi sredstvi. Zaradi odprte kode in brezplačnega seznama žetonov je platforma dostopna in varna, kar jo jasno ločuje od centraliziranih borz. Trenutno je Uniswap četrta največja platforma DeFi z več kot tremi milijardami dolarjev v sredstvih, kar kaže na njen velik potencial. Žeton UNI ima ključno vlogo pri upravljanju platforme, kar ga v trenutnem tržnem ciklu naredi še posebej privlačnega – zlasti ker decentralizirane finance pridobivajo zagon. V primerjavi z drugimi kovanci UNI ponuja edinstveno kombinacijo skupnostne vključenosti in tehnoloških inovacij, kar ga uvršča med obetavne možnosti v razvijajoči se kriptokrajini.

Odklenite Polygon: spoznajte moč žetona POL v ekosistemu

Polygonov ekosistemski žeton, imenovan POL, je osrednji del hitro rastočega omrežja Polygon. Ta digitalni žeton ni zgolj sredstvo menjave – je ključ, ki odpira vrata znotraj celotnega ekosistema. Imetniki žetona POL lahko sodelujejo pri "stakingu", kar pomeni, da zaklenejo svoje žetone za zagotavljanje varnosti omrežja. V zameno prejmejo nagrade, sorazmerne z vloženim zneskom. Poleg tega POL imetnikom omogoča glasovanje o predlogih, ki vplivajo na prihodnji razvoj Polygona, s čimer omrežje ostaja zvesto interesom skupnosti.

Zaradi širokega spektra uporabe POL izstopa na hitro razvijajočem se trgu kriptovalut. Ko se v omrežje Polygon vključuje vedno več storitev in aplikacij, se lahko tudi povpraševanje po žetonu POL temu ustrezno poveča. V primerjavi z drugimi žetoni POL izpostavlja pomen skupnostnega upravljanja in dostop do ekskluzivnih funkcij, kar mu daje edinstven položaj na trgu. Spremljanje tržnih trendov in rasti Polygonovega ekosistema ponuja vpogled v to, kako se bo vloga žetona POL lahko razvijala v prihodnosti.

Polkadot: povezovanje verig blokov za hitrejšo prihodnost

Polkadot je nova vrsta kriptovalute, ki povezuje različne verige blokov. Predstavljajte si, da lahko pošljete vrednost ali podatke iz Bitcoina v Ethereum brez posrednikov – Polkadot to omogoča. Ustvaril ga je Gavin Wood, soustanovitelj Ethereuma, projekt pa je bil zagnan 26. maja 2020. Omrežje poganja žeton DOT, ki imetnikom omogoča tudi sodelovanje pri oblikovanju njegove prihodnosti.

Polkadot izstopa po hitrosti in sposobnosti rasti. Uporablja t. i. paraverige (parachains), ki omogočajo obdelavo številnih transakcij hkrati. Zaradi tega lahko obvladuje več transakcij kot Bitcoin ali Ethereum. V svetu, kjer so hitre in učinkovite verige blokov vse pomembnejše, Polkadot predstavlja pomembno inovacijo. Ker trg išče vedno boljše načine za povezovanje različnih omrežij, bi lahko Polkadot s svojo tehnologijo postal ključen igralec v prihodnosti.

TRON (TRX): opolnomočenje ustvarjalcev v decentraliziranem internetu

TRON, ki ga poganja žeton TRX, je platforma, katere cilj je spremeniti način deljenja in porabe vsebin na spletu. Platforma, ki jo je leta 2017 ustanovil Tron Foundation, ustvarjalcem digitalnih vsebin vrača popolne lastniške pravice. Namesto da bi veliki giganti, kot sta YouTube ali Facebook, vzeli velik delež prihodkov, TRON omogoča ustvarjalcem, da jih njihovo občinstvo neposredno nagradi. To pomeni, da lahko umetniki, pisci in ustvarjalci videov zaslužijo več s svojim delom.

Tehnologija TRON podpira pametne pogodbe in omogoča razvijalcem gradnjo decentraliziranih aplikacij (dApps). Na ta način je podoben platformam, kot je Ethereum, vendar s pomembnimi razlikami. TRON si prizadeva zgraditi decentraliziran internet, kjer so transakcije pregledne, provizije pa nizke. V današnjih razmerah na trgu, kjer decentralizacija in neposredna interakcija postajata vse pomembnejši, TRX ponuja edinstven pristop z osredotočenostjo na opolnomočenje ustvarjalcev in odpravo posrednikov. Medtem ko se drugi kovanci osredotočajo na finance ali pametne pogodbe, vizija platforme TRON glede preoblikovanja deljenja vsebin predstavlja pomemben potencial v razvijajoči se digitalni krajini.

Čeprav UNI, POL, DOT in TRX ponujajo obetavne priložnosti, izstopa XYZVerse (XYZ), saj združuje športne navdušence v skupnostno usmerjenem ekosistemu, ki si prizadeva za pomembno rast. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.