Evropsko orožje, ki je strah in trepet Rusije: Putin je grozil celo z jedrskim maščevanjem

Evropska obrambna multinacionalka MBDA bo po kar 15 letih zaradi naraščajočih geopolitičnih napetosti in negotovosti, ki jo v Evropi ustvarja predvsem vojna v Ukrajini, v proizvodnem obratu v Veliki Britaniji ponovno začela proizvajati britansko-francoske križarske rakete Storm Shadow oziroma SCALP. Gre za rakete, ki so zaradi dolgega dosega veliko paniko povzročile v Rusiji, saj je Ukrajina z njimi napadla ruske cilje na ozemlju Rusije, Vladimir Putin pa je zaradi njih s povračilnimi napadi grozil Združenemu kraljestvu in omenjal celo jedrsko orožje.

V prvi vrsti za Francoze in Britance, a morda tudi za Ukrajino

Proizvodni obrat MBDA v kraju Stevenage v Veliki Britaniji Foto: Reuters

Nova proizvodna serija raket Storm Shadow/SCALP bo namenjena predvsem krepitvi obrambnih sposobnosti, natančneje zračnih sil Velike Britanije in Francije, a francoski obrambni minister ne izključuje možnosti, da bi jih nekaj lahko poslali tudi v Ukrajino, so sporočili s francoskega obrambnega ministrstva.

Rakete – Francija je zadnjo pošiljko naročila že pred dolgimi 15 leti – bodo proizvajali v obratu obrambnega konzorcija MBDA v kraju Stevenage v Veliki Britaniji.

Sistem za načrtovanje operacij z raketami Storm Shadow/SCALP. Po navedbah nekaterih uporabnikov družbenega omrežja X, ki sledijo predvsem objavam, povezanim z obrambno industrijo, naj bi šlo za sploh prvo javno objavljeno fotografijo te platforme. Foto: Francosko ministrstvo za obrambo

"Zelo smrtonosne" rakete bodo dobile tudi novo generacijo

Z britanskega obrambnega ministrstva so medtem sporočili, da bo v sklopu novega dogovora o krepitvi skupne obrambe med Veliko Britanijo in Francijo vzklila tudi nova generacija "zelo smrtonosnih" križarskih raket Storm Shadow, ki bodo lahko uporabljene za udarce na cilje globoko na sovražnikovem ozemlju in hromljenje sovražnikovega vojaškega ladjevja.

Po oceni britanskega obrambnega ministrstva bo samo ponoven začetek proizvodnje raket Storm Shadow oziroma SCALP v multinacionalki MBDA zagotovil najmanj 300 delovnih mest, še okrog 1.300 pa jih bosta dodala razvoj in nato proizvodnja naslednika francosko-britanske križarske rakete.

Kakšna raketa je pravzaprav Storm Shadow oz. SCALP?



Raketa Storm Shadow Foto: Guliverimage

Gre za križarsko raketo z dometom okrog 250 kilometrov tipa zrak-zemlja, kar pomeni, da jo lansirajo vojaška letala, namenjena pa je predvsem za napade na talne tarče oziroma cilje.



Raketa v dolžino meri 5,1 metra in tehta do 1.300 kilogramov, samo bojna glava pa lahko tehta tudi do 450 kilogramov.



Raketa Storm Shadow oz. SCALP je zasnovana tako, da se učinkovito izogiba sistemom zračne oziroma protiraketne obrambe, njeni primarni cilji pa so predvsem nepremični oziroma imobilizirani objekti, kot so dragoceni sistemi za lansiranje izstrelkov, radarski sistemi, bunkerji ali vojaška oporišča.

Britanski obrambni minister John Healey (levo) v proizvodnem obratu MBDA v britanskem kraju Stevenage, kjer bodo ponovno zagnali proizvodnjo raket Storm Shadow. Foto: Reuters

Ukrajina je z uporabo raket Storm Shadow močno razburila Rusijo

Rakete Storm Shadow ima tudi Ukrajina. Velika Britanija jim jih je kljub ostremu nasprotovanju Rusije, da gre za "prečkanje rdečih črt", poslala maja 2023.

Ukrajina je rakete Storm Shadow za udarce na tarče v Rusiji, natančneje v ruski regiji Kursk, prvič uporabila 20. novembra 2024. Rakete so z 250-kilometrskim dosegom močno povečale domet za morebitne napade na cilje v Rusiji – do takrat so bili zvečine omejeni na 80-kilometrski doseg ameriških raketnih sistemov ATACMS.

Rusija se je na napad z britanskimi raketami dan kasneje odzvala z napadom z balistično raketo orešnik, njena tarča pa je bilo ukrajinsko mesto Dnipro.

Ruski napad na Dnipro z balistično raketo Orešnik Foto: Reuters

Putin je grozil z jedrskim orožjem

Uporaba raket Storm Shadow na cilje v Rusiji je izzvala tudi ogorčene odzive in grožnje Kremlja – ruski zunanji minister Sergej Lavrov je uporabo raket označil za eno najresnejših eskalacij v zadnjih dveh letih, Vladimir Putin pa je med vrsticami celo namignil, da bi se Rusija lahko maščevala tako, da bi napadla vojaške cilje v Veliki Britaniji, ki je Ukrajini poslala rakete Storm Shadow.

Ruski predsednik Vladimir Putin je že septembra 2024 sicer grozil tudi, da bi Rusija vsako državo, ki bi Ukrajini poslala rakete, s katerimi bi Ukrajina nato napadla ozemlje Rusije, lahko napadla z jedrskim orožje, saj naj bi bile te države neposredno vpletene v napade na Rusijo oziroma jih podpirale.