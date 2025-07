Gore so veličastne, a tudi nepredvidljive – in prav zato je priprava na planinski izlet ključna. V tretji epizodi serije Z Evo v hribe je voditeljica Eva Cimbola na poti v Ravensko Kočno gostila Žana Karničarja, izkušenega gorskega reševalca in inštruktorja pri GRS Jezersko. Skupaj sta govorila o tem, kaj pomeni odgovorno obiskovanje gora in katere napake lahko vodijo do težav – tudi v najlepšem vremenu.

Serija Z Evo v hribe združuje tisto, kar imamo Slovenci radi: pohodništvo, iskrene pogovore, slikovite razglede in okusno hrano, ki jo brez težav vzamemo s seboj v nahrbtniku. Eva nikoli ne pozabi na Eva ribje solate – preprosto pakirane, okusne in hranljive. Ker ve, da brez malice ni prave ture. In tako kot pogovor v hribih dobi drugačno težo, ima tudi malica na vrhu še boljši okus.

Eva Cimbola in gorski reševalec Žan Karničar Foto: Liam Toni Šironjič



Vsak pohodnik ima svoj tempo – in svoj okus. Rešite kratki nagradni kviz in preverite, katera Eva je prava za vas. Med sodelujočimi bomo izžrebali tudi praktične nagrade – paket Eva ribjih solat.

Gorski reševalec, ki razume naravo, ljudi in živali

Tokratni gost Žan Karničar je za izlet izbral Ravensko Kočno, enega najlepših, a manj obljudenih kotičkov pod Kamniško-Savinjskimi Alpami. Sogovornik je lokacijo izbral z razlogom: "Tu sem doma, tu delam kot gorski reševalec." In prav ta domačnost se odražala v pogovoru, v katerem poda vrsto uporabnih nasvetov za varno hojo v hribe.

Foto: Liam Toni Šironjič

Eva je priznala, da jo včasih v hribih zagrabi strah pred višino – in to je bilo izhodišče za eno najpomembnejših sporočil tokratne epizode: prilagajanje ture svojim sposobnostim. Karničar poudarja pomen načrtovanja, izbire varne poti, tempa in opreme. "Če te zagrabi strah, se ustavi, zadihaj, počakaj. In vedno je dobro imeti ob sebi nekoga, ki ti stoji ob strani," svetuje.

Nasveti gorskega reševalca: kako varno v gore

Ko gremo v gore, je priprava prav tako pomembna kot ustrezna oprema, poudarja Karničar, dolgoletni član Gorske reševalne službe Jezersko in inštruktor gorskega reševanja. V pogovoru z Evo Cimbola je izpostavil več ključnih točk, ki jih pogosto zanemarimo – a prav te ločijo prijeten izlet od morebitne nesreče.

Foto: Liam Toni Šironjič

Ne precenjujte svojih zmožnosti

"Turo je treba načrtovati vnaprej, zgodaj zjutraj štartati, prilagoditi izlet svojim sposobnostim, ne precenjevati sebe, ne podcenjevati gore," je jedrnat sogovornik. Poudarja, da se nevarnost ne skriva le v visokih vrhovih. Velik del težav povzročijo nepremišljeni načrti, pomanjkanje izkušenj in predvsem podcenjevanje razmer, ki se lahko hitro spremenijo – še posebej poleti.

"Ni nevarnost samo popoldanska nevihta. V teh vročinskih dneh je problem tudi izbira cilja," pove. Poleti pogosto pozabimo, da so visoke temperature lahko prav tako nevarne kot pozimi megla ali zdrs. Lahko pride do dehidracije, mišičnih krčev ali vročinskega udara. Priporoča krajše, senčne poti in začetek poti že v zgodnjih jutranjih urah.

Foto: Liam Toni Šironjič

Spremljajte vreme tudi med potjo

Napaka, ki jo naredi marsikateri pohodnik, je, da vremensko napoved preveri le dan prej. A kot pravi Karničar: "Nevihte so stalnica, treba je spremljati vremensko sliko, tudi ko si že na terenu." Lokalne vremenske spremembe so lahko hitre in lahko tudi presenetijo, zato je pomembno, da se znamo pravočasno obrniti, če se razmere poslabšajo.

Osnovna oprema v vsakem nahrbtniku

Foto: Liam Toni Šironjič

Ne glede na dolžino ture mora biti nahrbtnik osnovno opremljen, da se da ob morebitnem poslabšanju vremena prevedriti. "Če nevihta oz. slabo vreme vztraja do večera, je pametno na vsak izlet v gore vzeti lučko, da lahko ponoči varneje sestopate."

Poleg čelne svetilke naj bodo v nahrbtniku tudi topla oblačila, malica, voda in osnovna prva pomoč.

V družbi kužka? Odgovornost je na lastniku.

Vse več planincev v gore hodi s svojimi psi, zgodi se, da pozabijo, da so tudi ti izpostavljeni nevarnostim: "Moramo se zavedati, da se pes ravno tako lahko poškoduje, se pregreje, ga piči osa ali pa ugrizne kača." Zato gorski reševalec z izkušnjami reševanja psov v gorah svetuje, da v nahrbtniku ne manjka dodatna voda in osnovna oprema tudi za štirinožnega prijatelja.

Spoštljivo do narave in drugih planincev

Foto: Liam Toni Šironjič

Karničar poudari tudi pomen vedenja v gorah. Imejmo spoštljiv odnos tako do narave kot do drugih udeležencev v gorah. Ni treba narediti veliko – prijazen pozdrav, nasmeh in to, da spoštujemo naravo, ki nas obdaja.

"Gorska kultura se meri po odnosu. Pozdrav, spoštovanje narave, brez smeti in z veliko hvaležnosti, da nam je to dano. Vsak obisk gora bi moral biti mini praznik." To so besede nekoga, ki ve, kako blizu je v gorah lahko meja med užitkom in nevarnostjo in kako dragocen je vsak korak, ki ga naredimo premišljeno.

Malica z razgledom – Eva ribje solate Foto: Liam Toni Šironjič Po sproščenem vzponu je čas za malico. Tudi tokrat je imela Eva nekaj dobrega in polnovrednega v svojem nahrbtniku: Eva ribje solate, ki jih lahko vzamemo s sabo kamorkoli. Evin gost je izbral Eva losos solato Asiana, Eva pa se je tokrat odločila za Eva tuna solato Protein. Eva ribje solate so praktične, lahke za nositi in nasitne. In po hribovski logiki – čim manj opreme, čim več funkcije – izkušeni gorski reševalec solato odpre kar s plezalskim klinom. Eva ribje solate so idealna izbira za pohodniške malice – brez konzervansov, bogate z beljakovinami in omega-3, v priročni embalaži. Klasika, ki je bila nekdaj doma tudi v planinskih bivakih.

Na koncu pa še eno pomembno sporočilo: ko pojeste, za seboj pospravite. Nič ne ostane na poti. Hribi naj ostanejo čisti za vse, ki pridejo za nami.

Katera Eva ribja solata pa najbolj ustreza vašemu okusu?

Eva tuna solata Protein

Foto: Liam Toni Šironjič

Ko potrebujete nekaj več – za mišice, vzdržljivost in energijo. Eva tuna solata Protein vsebuje skrbno izbrano tunino vrhunske kakovosti, obogateno z grahom, črno lečo, sezamom in drugimi hranljivimi stročnicami. Je pravi beljakovinski booster, ki vas nasiti pred ali po treningu, a hkrati ostane lahka in prebavljiva izbira. Odlična izbira je tudi za izlet, pohodniško malico ali hitro kosilo.

Eva losos solata Asiana

Foto: Liam Toni Šironjič

Za vse, ki iščete nekaj drugačnega, eksotičnega in hkrati uravnoteženega. Ta solata preseneti z mamljivo kombinacijo nežnega lososa, manga in breskve, ki ustvari popolno harmonijo sladkih in slanih okusov. Poleg okusa vas navduši še s pestrostjo žit in zelenjave, naravnim virom beljakovin in maščobnih kislin omega-3 ter priročno embalažo, ki jo lahko vzamete kamorkoli – tudi na najodročnejše vrhove.

Ravenska Kočna – dolina, kjer se začnejo velike zgodbe

Foto: Liam Toni Šironjič

Ravenska Kočna je ena najlepših alpskih dolin v Sloveniji, ki leži tik nad Jezerskim. Obdana z mogočnimi vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp ponuja slikovite razglede na alpske travnike in veličastne stene vršacev. Zaradi svoje lege in dostopnosti je idealna izhodiščna točka za visokogorske ture, pa tudi za lažje pohodniške izlete in družinske sprehode.

Dolina je primerna za vsakogar – tako za začetnike, ki želijo le občudovati kuliso mogočnih gora, kot za izkušene pohodnike, ki se od tu podajo proti Češki koči, Skuti ali drugim vrhom.

V vročih poletnih dneh dolina ponuja prijetno zavetje v senci, svež gorski zrak in prekrasne poglede na okoliške stene. Pot skozi dolino tehnično ni zahtevna in je primerna tudi za manj izkušene pohodnike.

Foto: Liam Toni Šironjič

Tura je uspešna takrat, ko se srečno vrnemo domov

To je preprost, a močan opomnik, da v gorah ni prostora za tekmovanje ali prehitevanje. Je prostor za zbranost, spoštovanje in odgovorno uživanje. Oglejte si celotno epizodo.

V naslednji epizodi ne zamudite …

Eva Cimbola se bo v hribe odpravila z izkušeno planinsko vodnico, ki bo podala uporabne nasvete za vse, ki želijo varno in samozavestno raziskovati slovenske hribe.

Pretekle epizode: