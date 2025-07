Slovenci imamo hribe dobesedno pred vrati, zato ni čudno, da se vse več ljudi zateka v naravo, ko potrebujejo mir, gibanje ali preprosto novo energijo. Serija Z Evo v hribe, ki jo lahko spremljate na Siol.net, združuje vse to. Pogovori, ki jih Eva Cimbola vodi z zanimivimi sogovorniki med pohodi, razkrivajo njihove zgodbe, osebne preobrazbe in uporabne nasvete.

V drugi epizodi se je Eva podala na Sv. Jakob pri Preddvoru, in sicer skupaj z nekdanjo vrhunsko alpsko smučarko Urško Ahač, ki je po koncu športne kariere svoje srce našla v vzdržljivostnih športih, predvsem teku, maratonih in triatlonih, danes pa kot kineziologinja in trenerka pomaga drugim iskati ravnotežje med gibanjem, telesom in življenjem.

Serija Z Evo v hribe združuje tisto, kar imamo Slovenci radi: pohodništvo, iskrene pogovore, slikovite razglede in okusno hrano, ki jo brez težav vzamemo s seboj v nahrbtniku. Eva nikoli ne pozabi na Eva ribje solate – preprosto pakirane, okusne in hranljive. Ker ve, da brez malice ni prave ture. In tako kot pogovor v hribih dobi drugačno težo, ima tudi malica na vrhu še boljši okus.

Foto: Liam Toni Šironjič





Kaj se zgodi z vrhunskim športnikom, ko odloži tekmovalni dres

Po koncu športne kariere se marsikateri vrhunski športnik znajde v praznini – brez sistema, brez rutine, brez ciljev, ki so včasih določali vsakdan. Urška Ahač je to izkusila na lastni koži.

"Rehabilitacija športnika bi v resnici morala biti po končani karieri bolj sistematična. Morda je zdaj kaj bolje, takrat pa smo to reševali vsak po svoje." Po koncu kariere je ostala brez strukturirane podpore, ki bi ji pomagala premostiti prehod v novo življenjsko obdobje. In čeprav je bila to zanjo zahtevna faza, pravi, da je bilo to obdobje hkrati polno izkušenj.

Foto: Liam Toni Šironjič

Z Evo sta se dotaknili tudi vprašanja o duševnem zdravju med in po karieri. Odkrito pove, kako pomembna je bila psihološka pomoč, ki si jo je poiskala, in nadaljuje: "Za mlade športnike bi moralo biti psihološko avtomatsko poskrbljeno."

Skozi pogovor je postalo jasno, da se pravi prehod po koncu kariere ne zgodi sam od sebe, temveč zahteva zavestno iskanje novih poti, strasti in struktur. Danes svojo zgodbo uporablja kot izhodišče, da pomaga drugim – predvsem ženskam –, ki želijo živeti aktivno, usklajeno in predvsem v svojem tempu.

In prav ta notranji premik je Urško peljal na novo pot. Od profesionalne smučarke do predane trenerke, ki ženske uči, kako trenirati v skladu s telesom in ne proti njemu.

Foto: Liam Toni Šironjič

Zakaj ženske potrebujejo drugačen pristop k treningu

Eva se je dotaknila tudi teme, o kateri se v športnih krogih še vedno premalo govori, in sicer ali bi morale ženske trenirati drugače kot moški. Odgovor je jasen in neposreden: "Treba je razumeti, da je razlika med moškim in žensko in da to ni težava."

V svetu, kjer so številni treningi in metode zasnovani po moškem modelu, Urška izpostavi, kako pomembno je, da ženske poslušajo svoje telo in razumejo lastno fiziologijo: "Ženske imamo manjša pljuča, manjše srce in so zato v določenih disciplinah in na določenih razdaljah razlike." Kljub tem razlikam opozarja, da ženske z ustreznim pristopom zmorejo ogromno – celo prehiteti moške: "V svetu, ki ga imam jaz zelo rada – triatloni, maratoni –, opažamo, da sploh ni več velikih razlik in da lahko ženske z določenim pristopom moške tudi ujamemo."

Foto: Liam Toni Šironjič

Njeno svetovanje in treningi za ženske so celostno zasnovani, vključujejo razumevanje hormonskih ciklov, življenjskega tempa, družinskih obveznosti in ne zgolj številk, minut in kilometrov. "Pomembno je razumeti, da ko se ne počutimo dobro, ko imamo v telesu vnetja ali vemo, da potrebujemo uro spanja več, to tudi upoštevamo in ne sledimo slepo metodam, ki so zasnovane za moško zmogljivost."

Trening za ženske naj bo celosten, fleksibilen in predvsem spoštljiv do telesa – ravno to namreč prinaša napredek. Njeno poslanstvo je pomagati ženskam, da najdejo svojo pot do vzdržljivosti, moči in ravnovesja – brez občutka krivde, če kak dan ne gre vse po načrtih.

Eva ribje solate za energijo na poti Po prijetnem vzponu na Sv. Jakob sta si Eva in Urška vzeli čas za tisto, kar se v hribih še posebej prileže – malico. Urška je izbrala svojo najljubšo – Eva losos solato Asiana –, ki združuje nežnega lososa s tropskim pridihom manga in breskve ter bogato mešanico žit in zelenjave. "To je ravno prav – osvežilno, hranljivo in drugačno. Jaz potrebujem takšne izlete, kjer ljudje s seboj pripeljejo hrano," v smehu doda Urška. Eva pa je posegla po Eva tuna solati mexicana , ki ji s svojim pikantnim karakterjem doda energijo in okus.

Obe sta se strinjali: v hribih ima hrana drugačen okus.

Katera Eva ribja solata pa najbolj ustreza vašemu okusu?

Ne glede na to, katero izberete, so Eva ribje solate vaš popoln sopotnik – polne okusa, brez nepotrebnih dodatkov in vedno pripravljene za trenutek pavze, ki si ga v hribih še posebej zaslužimo.

Sv. Jakob pri Preddvoru – popolna izbira za fizični in mentalni odklop

Če iščete lažjo, a razgledno in prijetno destinacijo v okolici Gorenjske, je Sv. Jakob pri Preddvoru popolna izbira. Pot je primerna za vse generacije – od rekreativcev do staršev z otroki – in nudi odličen razgled na Kranjsko polje, Jezersko in Kamniško-Savinjske Alpe.

Foto: Liam Toni Šironjič

Za Urško je bil ta vzpon priložnost, da z Evo deli svojo osebno pot – od tekmovalne smučarke do športne svetovalke, mame in ženske, ki ve, da vsak korak šteje. Tudi takrat, ko je treba kakšen korak izpustiti.

V naslednji epizodi …

Z Evo se bo v hribe odpravil izkušen gorski vodnik, ki bo razkril, kako se varno podati v gore. Z vami bo delil uporabne nasvete o izbiri opreme, orientaciji in tem, kako ravnati, ko se vreme obrne ali se izgubi poti. Obvezno za vse, ki radi hodijo v hribe.

Pretekle epizode: