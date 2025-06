Slovenija je dežela gora, gričev in številnih navdušenih pohodnikov. Redkokje najdemo toliko označenih poti, razgibanih vzponov in skritih kotičkov za odklop od vsakdana kot pri nas. A hribi niso le prostor za fizično aktivnost, so tudi prostor, kjer si človek vzame čas zase. Kjer tišina zamenja vsakodnevni hrup, koraki umirijo misli, narava pa ponudi najboljši mogoči prostor za sproščen in iskren pogovor. In prav to je izhodišče nove serije na siol.net Z Evo v hribe, kjer nas priljubljena voditeljica Eva Cimbola v vsaki epizodi popelje na lahkoten pohod s posebnim gostom. Ob tem ne manjka drobnih življenjskih razmislekov, anekdot in tistega, kar je v hribih nepogrešljivo: dobre malice .

V prvi epizodi je Evin gost Jernej Tozon, pevec skupine Čuki, ljubitelj narave in človek, ki pravi, da v hribe hodi zato, da se pogovori sam s sabo. Kam sta jo mahnila in kaj še neznanega o sebi ji je razkril, preverite v videu.

Foto: Liam Toni Šironjič

Serija Z Evo v hribe združuje tisto, kar imamo Slovenci radi: pohodništvo, iskrene pogovore, slikovite razglede in okusno hrano, ki jo brez težav vzamemo s sabo v nahrbtniku. Eva nikoli ne pozabi na Eva ribje solate – preprosto pakirane, okusne in hranljive. Ker ve, da brez malice ni prave ture. In tako kot pogovor v hribih dobi drugačno težo, ima tudi malica na vrhu še boljši okus. Kot pravi Eva: "Če sem se v preteklosti kaj naučila, je to, da brez dobre malice v hribe ne grem. In tokrat sem jo prinesla tudi za gosta."

Foto: Jan Lukanović

nagradni kviz in odkrijte, katera Eva ribja solata najbolj ustreza vašemu izletniškemu značaju. Med sodelujočimi bomo izžrebali tudi privlačne nagrade.



Vsak pohodnik ima svoj slog – nekateri prisegajo na udobje in razglede, drugi na izzive in tišino. Prav tako pa ima vsak svoj okus, tudi ko gre za malico. Rešitein odkrijte, katera Eva ribja solata najbolj ustreza vašemu izletniškemu značaju. Med sodelujočimi bomo izžrebali tudi

Narava kot prostor za resetiranje

Ljubitelj narave in človek, ki v tišini najde mir – to je Jernej Tozon, ki je v prvi epizodi serije Z Evo v hribe gostil Evo Cimbolo na prav posebnem kraju: na družinskem vikendu, ki ga imenujejo Tozonovina. Kraj, kjer se – kot pravi sam – redko znajde kdo drug, a kamor se on najraje umakne, ko potrebuje mir, odklop in oddih od vsakdanjih obveznosti.

Jernej, ki ga pogosto vidimo nasmejanega na odrih in v družbi ljudi, preseneti z iskrenostjo: "Najraje hodim sam. Takrat se res umirim, pogovorim s sabo. V naravo ne grem poslušat glasbe, grem poslušat tišino, veter, ptičje petje."

Ta stik z naravo mu je bil položen v zibelko – kot otrok je z družino hodil na Blegoš, nabiral borovnice, gradil bunkerje in raziskoval potoke. Vse to želi prenašati tudi naprej.

"Res je čudovito tukaj, zdaj razumem, zakaj si mi rekel, da sem ne pripelješ vsakega," je ob prihodu rekla Eva, Jernej pa je iskreno priznal, da si želi, da bi si večkrat lahko vzel čas za obisk teh kotičkov, ki ga polnijo z energijo.

Foto: Liam Toni Šironjič

Hribi za dušo, Eva ribje solate za telo

Eva, izkušena izletnica in mama, ve: brez dobre malice ni pravega pohoda. Tokrat iz nahrbtnika potegne Eva ribje solate, ki jo z Jernejem z užitkom zaužijeta na vrhu, po opravljenem pohodu. "V hribih ima hrana še boljši okus," se strinjata.

Foto: Jan Lukanović

Katera Eva pa bo spremljala vaš naslednji izlet? Tu je nekaj idej, ki bodo vaš pohod spremenile v okusno doživetje.

Foto: Podravka Eva losos solata Asiana

Za vse, ki iščete nekaj drugačnega, eksotičnega in hkrati uravnoteženega. Ta solata preseneti z mamljivo kombinacijo nežnega lososa, manga in breskve, ki ustvari popolno harmonijo sladkih in slanih okusov. Poleg okusa vas navduši še s pestrostjo žit in zelenjave, naravnim virom beljakovin in maščobnih kislin omega 3 ter priročno embalažo, ki jo lahko vzamete kamorkoli – tudi na najbolj odročne vrhove.

Foto: Podravka Eva tuna solata kuskus

Priljubljena med pohodniki, ki prisegajo na nasitne, a zdrave obroke. V njej se povežejo kuskus, čičerika, korenje, paprika, čebula in vrhunska tunina. Piko na i dodajo sušen paradižnik in skrbno izbrane začimbe, ki vsak grižljaj spremenijo v pravo gurmansko izkušnjo. Tako kot vse Eva ribje solate je tudi ta brez konzervansov in primerna za takojšnje uživanje. Odlična izbira za energijo na poti!

Foto: Podravka Eva tuna solata mexicana

Ko si zaželite nekaj z značajem! Ta solata po mehiškem navdihu združuje mehko tunino, rdeči fižol, koruzo, papriko in korenje, glavno besedo pa ima čili, ki doda nekoliko pekoči zaključek. Je odličen vir beljakovin in omega 3, obenem pa izredno praktična rešitev za hiter in hranljiv obrok na poti.

Ne glede na to, katero izberete, so Eva ribje solate vaš popoln sopotnik – polne okusa, brez nepotrebnih dodatkov in vedno pripravljene za trenutek pavze, ki si ga v hribih še posebej zaslužimo.

Foto: Liam Toni Šironjič

Ste vedeli, da … Jernej ne zna plavati mrtvaka?

Ne je vampov?

Se vsak dan od svoje partnerke uči pomembnih življenjskih lekcij? Vas zanima, katerih? Želite pobegniti od vsakdana, prisluhniti navdihujočim zgodbam in hkrati dobiti idejo za naslednji izlet? Potem spremljajte serijo Z Evo v hribe. Kadar se z gosti pogovarjaš sredi narave, brez telefonskih motenj in mestnega tempa, nastane nekaj posebnega. Poglejte prvo epizodo in se z Evo in Jernejem podajte tja, kjer narava govori najlepše zgodbe in načenja najbolj iskrene pogovore.

Prvi korak k miru, ki ga iščemo vsi

Serija Z Evo v hribe ni le lep sprehod skozi naravo. Je sprehod skozi misli, izkušnje in vrednote ljudi, ki jih srečujemo na tej poti. V naravi, kjer se jeziki razvežejo in kjer vsak korak odpira nova vprašanja.

Ob koncu pogovora je Jernej Tozon Evo postavil pred nepričakovan izziv. Ga je sprejela in kako se je znašla? To izveste v videu.

V naslednji epizodi: Eva v hribe povabi Urško Ahac, nekdanjo slovensko alpsko smučarko, ki je svojo strast po koncu kariere našla v teku in drugih vzdržljivostnih športih. Kam jo je povabila gostja, izveste kmalu.

Če iščete navdih, ideje za izlete ali preprosto odklop, spremljajte naslednje epizode.