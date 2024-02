Zakaj v reprezentanci ni Zorana Dragića? Sekulić odgovarja. #video

"Naše vodilo je, da izberemo najboljšo mogočo reprezentanco, ki se bo morala zoperstaviti dvema močnima ekipama, Ukrajini in Izraelu," je o odločitvi in sestavi slovenske izbrane vrste pred kvalifikacijskima tekmama za evropsko prvenstvo z Ukrajino in Izraelom dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki je prvič po septembru znova zakorakal v teden na čelu slovenske izbrane vrste.

V nedeljo se je prvič po koncu septembrskega svetovnega prvenstva znova zbrala slovenska košarkarska reprezentanca, ki se od zadnje reprezentančne akcije nekoliko razlikuje. To je hkrati tudi prvo reprezentančno dejanje selektorja Aleksandra Sekulića v novem triletnem ciklu na čelu Slovenije, saj je pred nekaj tedni tudi uradno podaljšal sodelovanje s Košarkarsko zvezo Slovenije. "Vedno je lepo priti domov in videti fante, ki so motivirani in željni dokazovanja, hkrati pa spoštujejo dres reprezentance. Vsi smo tu z namenom, da se uvrstimo na evropsko prvenstvo. V teh mini ciklih nimamo veliko časa za piljenje forme in zato poskušamo izbrati tiste, ki so v najboljšem ritmu ter lahko od njih tudi največ dobimo," je dejal prvi mož izbrane vrste.

Pod vodstvom Sekulića in strokovnega štaba v Kopru trenira 13 košarkarjev, med izbranci za tekmi z Ukrajino in Izraelom je osem takšnih, ki so se konec lanskega poletja mudili na turnirju najboljših reprezentanc sveta v Aziji, kot edini novinec v tem ciklu se je reprezentanci po poškodbi Luke Ščuke pridružil član Heliosa Tibor Mirtič. Poleg tega je pet pred dvanajsto odpadel tudi Jurij Macura, zato je Sekulić dodatno vpoklical še Jakoba Čebaška. "Imeli smo določene težave s poškodbami, odpadla sta tako Macura kot Ščuka, tako da smo kot edinega novinca poklicali Tiborja Mirtiča. V Domžalah kaže dobre predstave, zagotovo mu manjka izkušenj, a bo vsaj izkusil, kako je biti del članske izbrane vrste," je povedal Sekulić.

Slovenci bodo prvo tekmo v kvalifikacijah za Eurobasket 2025 odigrali v četrtek ob 18. uri z Ukrajino. Foto: FIBA

Seznam slovenske izbrane vrste: Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Jakob Čebašek (Minsk, Belorusija) Žiga Dimec (Anwil Wloclawek, Poljska), Gregor Hrovat (JDA Dijon, Francija), Aljaž Kunc (Twarde Pierniki Torun, Poljska), Miha Lapornik (Herada San Pablo Burgos, Španija), Jurij Macura (Krka), Aleksej Nikolić (ES Chalon, Francija), Tibor Mirtič (Kansai Helios Domžale), Bine Prepelič (Spirou Basket Charleroi, Belgija), Klemen Prepelič (Galatasaray, Turčija), Žiga Samar (Alba Berlin, Nemčija), Leon Stergar (Krka) in Mike Tobey (Crvena zvezda, Srbija).

Kaj pa Dragić in Glas?

Ljubitelje košarke v Sloveniji je presenetila predvsem Sekulićeva odločitev, da v tokratno zasedbo ne vpokliče sicer standardnega člana izbrane vrste Zorana Dragića, ki je šele od novega koledarskega leta kot član Cedevite Olimpije znova dejaven na parketu, a mu že od prvega srečanja trener ljubljanskega kluba Zoran Martič namenja zajetno minutažo. Hkrati v zasedbi na začudenje mnogih ni niti njegovega soigralca pri Cedeviti Olimpiji Gregorja Glasa, ki se je še posebej izkazal na pokalnem tekmovanju, v polfinalu se je podpisal pod 28 točk, v finalu pa zadel tri ključne trojke za novo lovoriko zmajev. Na vprašanje, kaj je glavni razlog, da omenjenih igralcev ni v slovenski zasedbi in ali je v ozadju še kaj drugega, je Sekulić odvrnil, da je ključna slabša pripravljenost obeh košarkarjev. "Kaj pa bi lahko bilo še drugega? Naše vodilo je, da izberemo najboljšo mogočo reprezentanco, ki se bo morala zoperstaviti dvema močnima ekipama, Ukrajini in Izraelu. Tako da tukaj ni zadaj nobenih drugih motivov ali česarkoli drugega," je pojasnil slovenski selektor.

Sekulić o odsotnosti Dragića in Glasa:

Samar pripravljen, mesto naturaliziranega košarkarja Tobeyju

Nekaj vprašajev je bilo pred zborom pri Žigi Samarju, ki je po težavah s poškodbo stopal pred kratkim odigral svojo prvo tekmo za berlinsko Albo po koncu novembra. "Z Žigo sva bila že prej na zvezi, bil je normalno v trenažnem procesu, odigral je že tudi svojo prvo tekmo. Na tem položaju tudi nimamo veliko izbire," je pojasnil Sekulić, ki se je s strokovnim štabom tudi odločil, da na mestu naturaliziranega košarkarja pričakovano mesto dobi Mike Tobey.

"Vedno je dilema, a na koncu tudi zdravstveni karton Jordana Morgana ni najboljši, tako da tokrat nismo imeli težke odločitve," je povedal Sekulić. "Kar zadeva poletje in mesto naturaliziranega košarkarja, o prihodnosti in konkretno novi naturalizaciji kakšnega novega igralca še nismo govorili. Lahko pa se zgodi tudi to, tudi ne vemo, kako na prihodnost gleda Tobey. Za zdaj ima željo, bomo pa videli, kako bo v prihodnje," se je proti prihodnosti ozrl Sekulić.

"Mislim, da so za nekaterimi košarkarji dobre sezone, za drugimi spet nekoliko slabše, a na koncu je tisto, kar smo videli, to, da so ti igralci, ki so tukaj, trenutno v optimalni formi. Imamo res malo časa, da se pripravimo na nasprotnika. Poleg tega je tu še neznanka, ker ne vemo, v kakšni zasedbi bodo prišli nasprotniki. Tu je kar nekaj dejavniov, ki nas postavljajo pred velik izziv. Jedro je podobno tistemu s svetovnega prvenstva, je pa v ekipi nekaj sprememb ravno z razlogom, da so ti košarkarji, ki so tukaj, trenutno v najboljši formi," je še enkrat poudaril slovenski selektor.

Vloga naturaliziranega košarkarja bo tudi tokrat pripadla Miku Tobeyju. Foto: FIBA

Ime kapetana še neznanka

Ob odsotnosti Luke Dončića, ki je lani poleti prevzel kapetanski trak v reprezentanci, za zdaj slovenski selektor še ni razkril imena, kdo ga bo v tem ciklu na tem mestu nadomestil. "Načeloma smo se odločili, a bomo v teh dneh to še dokončno dorekli," je sporočil Sekulić, ki ima tudi tokrat manko v strokovnem štabu, saj zaradi obveznosti z madžarskim klubom Kaposvari tokratno reprezentančno akcijo izpušča pomočnik Dalibor Damjanović. "Ne moremo pričakovati, da bodo vedno vsi na voljo. Verjamem, da bomo tudi v tej zasedbi lahko uspešni. Takšno stanje je trenutno, za zdaj naprej še ne razmišljamo, trenutno razmišljamo samo o prihajajočih tekmah, potem bomo razmišljali, kako naprej."

Najprej Ukrajina, nato še Izrael

Slovenci bodo v tem ciklu obe tekmi odigrali na domačem parketu. V četrtek se bodo v Bonifiki (18.00) najprej pomerili z Ukrajino, tri dni kasneje ob isti uri še z Izraelom. "V prvi vrsti moramo spoštovati oba nasprotnika. Vedno stremim k temu, da se najprej osredotočimo nase in tudi na to, da je vedno najpomembnejša tista tekma, ki je pred nami, to je trenutno Ukrajina. Zagotovo se štab na to pripravlja, a največ poudarka je trenutno na Ukrajini. Gre za zelo kakovostno izbrano vrsto, v naši skupini verjetno celo za najzahtevnejšega nasprotnika, imajo košarkarje, ki igrajo v španski ligi in evropskih tekmovanjih ter imajo tudi veliko izkušenj z velikih tekmovanj, tako da nas čaka zanimiva tekma," se je proti prvemu nasprotniku še obrnil selektor.

