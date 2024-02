Žreb za olimpijski košarkarski turnir 19. marca

Mednarodna košarkarska zveza Fiba je na spletni strani sporočila, da bo žreb olimpijskih turnirjev za moške in ženske na sporedu 19. marca ob 19. uri na sedežu Fibe v Miesu. Turnirja bosta na olimpijskih igrah v Parizu med 27. julijem in 11. avgustom. Slovensko moško reprezentanco julija čakajo kvalifikacije za drugi zaporedni nastop na OI.

Do zdaj je za moški olimpijski turnir znanih 8 od 12 reprezentanc. To so poleg gostiteljice Francije še Avstralija, Kanada, Nemčija, Japonska, Srbija, Južni Sudan in ZDA. Preostale štiri vstopnice bodo osvojili zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev.

Slovenska reprezentanca bo med 2. in 7. julijem igrala na turnirju v grškem Pireju. V skupini A bosta tekmeca Nova Zelandija in Hrvaška. V skupini B bosta poleg domačinov Grkov še Egipt in Dominikanska republika.

V španski Valencii bodo igrali Libanon, Angola in Španija v skupini A ter Finska, Poljska in Bahami v skupini B. V latvijski Rigi so Gruzija, Filipini in Latvija v skupini A ter Brazilija, Kamerun in Črna gora v skupini B.

Turnir bo tudi v portoriškem San Juanu, kjer se bodo v skupini A merile reprezentance Mehike, Slonokoščene obale in Litve ter Italija, Portoriko in Bahrajn v skupini B.

Za ženski turnir je znanih že vseh 12 reprezentanc

Za ženski turnir je po kvalifikacijskih turnirjih pretekli teden zdaj znanih vseh 12 udeleženk. To so poleg gostiteljice Francije še Avstralija, Belgija, Kanada, Kitajska, Nemčija, Japonska, Nigerija, Portoriko, Srbija, Španija in ZDA.

Na obeh olimpijskih turnirjih bo 12 reprezentanc razdeljenih v tri skupine po štiri, napredovanje pa si bosta poleg najboljših dveh ekip iz vsake skupine prislužili tudi najboljši tretjeuvrščeni zasedbi skupinskega dela.

