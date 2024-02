Argentina spravila v solze Brazilijo, ki je ostala brez nastopa na OI v Parizu

Brazilski upi o še tretjem zaporednem olimpijskem naslovu v moškem nogometu so se razblinili po porazu z 0:1 proti Argentini na južnoameriškem olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Caracasu. Argentina se je z zmago uvrstila na olimpijski turnir v Parizu, Paragvaj je premagal Venezuelo z 2:0 in si prislužil drugo olimpijsko vozovnico.

Z zmago je Paragvaj postal prvak južnoameriškega prvenstva v nogometu do 23 let, ki je veljal za kvalifikacijsko sito za poletne olimpijske igre v Parizu. Argentina je osvojila drugo mesto, Brazilija in Venezuela sta ostala brez olimpijskih vozovnic.

Brazilci letos v Franciji ne bodo branili olimpijskega naslova. Foto: Reuters

Brazilija, dobitnica zlate medalje v Riu 2016 in Tokiu 2020, je za nastop v Parizu 2024 potrebovala le remi proti veliki tekmici Argentini. Toda strel Luciana Gondouja v 78. minuti po podaji Valentina Barca je pokopal brazilske olimpijske sanje. Argentina si je tako priborila možnost, da osvoji svoje tretje olimpijsko zlato po letih 2004 in 2008. Leta 2008 v Pekingu je zaigral tudi Lionel Messi.

Za razliko od kvalifikacijskega turnirja, ki je bil omejen na igralce v starosti do 23 let, bodo lahko na turnirju v Parizu nastopili tudi po trije starejši igralci, kar pomeni, da lahko v Franciji nastopi tudi super zvezdnik Messi, če bo povabljen oziroma se bo odzval reprezentančnemu klicu.

Barve Argentine bi lahko letos na olimpijskih igrah branil tudi Lionel Messi. Foto: Reuters

Vezist Diego Gomez je v 48. minuti realiziral strel z bele pike, napadalec Marcelo Perez pa je dodal drugi gol v 75. minuti za zanesljivo zmago Paragvaja, ki je nazadnje zaigral na olimpijskem turnirju leta 2004 v Atenah, ko so v finalu izgubili proti Argentini in osvojili srebro.