Vse prej kot sladke skrbi

Slovenska košarkarska reprezentanca bo prihodnji teden začela boje v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2025. Slovenci se bodo prihodnji četrtek najprej v Kopru pomerili z Ukrajino in nato tri dni pozneje še z Izraelom. Slovenski selektor Aleksander Sekulić je na seznam za prva obračuna Slovenije po koncu lanskega svetovnega prvenstva uvrstil 13 košarkarjev. Kakšne so njihove klubske sezone?

Prvič po lanskem devetem septembru, ko je na tekmi za sedmo mesto na svetovnem prvenstvu v Manili premagala Italijo, se bo prihodnji teden znova zbrala slovenska košarkarska reprezentanca. Ta bo v primerjavi z zadnjim velikim tekmovanjem v nekoliko spremenjeni zasedbi. Ni pa zato nobenih sprememb v strokovnem kadru, v katerem bo to za selektorja Aleksandra Sekulića prva delovna naloga, potem ko je z vodstvom KZS podpisal sodelovanje še za nov triletni cikel. A slovenski selektor tokrat, kot je to že stalna praksa v kvalifikacijskih oknih za velika tekmovanja, med sezono ne bo mogel računati na prvega zvezdnika in kapetana Luko Dončića, ki bo ta konec tedna še petič član tekme All Star ter bo zatem v nekaj prostih dneh v ligi NBA zagotovo podrobno spremljal tudi delo svojih reprezentančnih kolegov.

Luko Dončića konec tedna čaka nastop na petem All Star vikendu, četrtič bo srečanje vseh zvezd začel v prvi peterki. Foto: Reuters

Poleg Dončića od zasedbe s svetovnega prvenstva na seznamu ni članov Cedevite Olimpije Zorana Dragića in Gregorja Glasa, ki je imel sicer na svetovnem prvenstvu obrobno nalogo. Glas to sezono v rezultatsko predvsem v Evropi bledi Cedeviti Olimpiji več priložnosti dobiva pod vodstvom Zorana Martića, a za zdaj mu večji preboj (še) ni uspel. Več presenečenja je v javnosti povzročila odsotnost Zorana Dragića, ki se je sicer po že vsem znani zmešnjavi in pravi groteski zasedbi Cedevite Olimpije pridružil šele v začetku januarja, od takrat pa na tekmah slovenskega prvaka redno dobiva priložnost, a ga tokrat Sekulić ni uvrstil na seznam. Slovenski selektor poleg omenjene trojice tokrat v primerjavi s svetovnim prvenstvom ne bo računal niti na Jakoba Čebaška, ki je z Minskom to sezono v ligi VTB nanizal kar 26 zaporednih porazov, izkušeni 32-letni reprezentant pa bo tako izbrano vrsto tokrat spremljal le v vlogi gledalca.

Klubske sezone košarkarjev s seznama za prvi cikel kvalifikacij za EP:

Klub Povprečje v klubski sezoni 2023/24 Jaka Blažič Cedevita Olimpija (Slo) 15,6 točke, 5,4 skoka, 3,1 asistence v ligi Aba;

16,1 točke, 4,5 skoka, 1,3 asistence v Eurocupu Žiga Dimec Anwil Wloclawek (Pol); prej Mersin (Tur) 9,8 točke, 3,5 skoka, 0,8 asistence v poljskem DP Gregor Hrovat Dijon (Fra) 14,3 točk, 2,8 skoka, 2,5 asistence na francoskem DP;

11,4 točke, 3,5 skoka, 3,5 asistence v ligi prvakov Aljaž Kunc Twarde Pierniki Torun (Pol) 10,3 točke, 3,8 skoka, 1 asistenca na poljskem DP Miha Lapornik San Pablo Burgos (Špa) 13,5 točke, 2,6 skoka, 2,8 asistence v drugi španski ligi Jurij Macura Krka (Slo) 9,8 točke, 5 skokov, 0,5 asistence v ligi Aba;

8,1 točke, 5,5 skoka, 0,9 asistence v ligi Nova KBM Aleksej Nikolić Chalon (Fra) 13,5 točke, 2,9 skoka, 5,1 asistence na francoskem DP Bine Prepelič Spirou Basket Charleroi (Bel) 7,3 točke, 5,6 skoka, 1,3 asistence na belgijskem DP Klemen Prepelič Galatasaray (Tur); prej Cedevita Olimpija (Slo) 16,1 točke, 3,1 skoka, 5,4 asistence na turškem DP;

14,6 točke, 2,6 skoka, 6,4 asistence v ligi prvakov Žiga Samar Alba Berlin (Nem) 2,3 točke, 1,9 skoka, 5,7 asistence na nemškem DP;

2,1 točke, 1 skok, 2,5 asistence v evroligi Leon Stergar Krka (Slo) 9,6 točke, 3,6 skoka, 1,9 asistence v ligi Aba;

13,1 točke, 3 skoki, 2,7 asistence v ligi Nova KBM Luka Ščuka Cedevita Olimpija (Slo) 3,6 točke, 2,1 skoka, 0,2 asistence v ligi ABA;

2,5 točke, 2,3 skoka, 0,5 asistence v Eurocupu Mike Tobey Crvena zvezda (Srb) 9,9 točke, 5 skokov, 0,9 asistence v ligi Aba;

4,3 točke, 2,6 skoka, 0,4 asistence v evroligi

Svetli točki v Franciji, uganka pri Samarju

Med trinajsterico izbrancev za tekmi z Ukrajino in Izraelom je osem tistih, ki so se konec lanskega poletja mudili na turnirju najboljših reprezentanc sveta v Aziji. Ob vrnitvi na klubsko sceno bi lahko s pozitivnim predznakom ocenili sezoni obeh reprezentantov, ki si kruh služita v Franciji. To sta Aleksej Nikolić in Gregor Hrovat, ki sta člana Chalona oziroma Dijona, zagotovo pa bosta med nosilci igre tudi na bližajočih se dveh obračunih. Podobno presenečenje, kot je bila za mnoge odsotnost Dragića, je bilo za druge na seznamu ime Žiga Samar, ki je imel v zadnjih mesecih težave s poškodbo stopal in je bil zato pri berlinski Albi na stranskem tiru vse od novembra, v torek pa se je dresu nemškega evroligaša vrnil na parket na tekmi nemškega prvenstva in proti Göttingenu ob visoki zmagi na parketu preživel 16 minut, v katerih je dosegel dve točki in šest asistenc.

Aleksej Nikolić je bil na lanskem svetovnem prvenstvu eden boljših posameznikov v slovenski izbrani vrsti. Foto: FIBA

Ob prekinitvi tekmovanja v evroligi in dogovoru s Fibo je zeleno luč za nastop v reprezentanci dobil tudi naturalizirani košarkar Mike Tobey, ki je pričakovano dobil prednost pred Jordanom Morganom. A Američan s slovenskim potnim listom to sezono v dresu Crvene zvezde ne blesti in se je znašel v stranski vlogi, kar zagotovo ne bo veljalo v reprezentanci, kjer bo znova prvi center v slovenski igri. Pod košema bodo v slovenski reprezentanci računali tudi na Žigo Dimca, ki je poleg Klemna Prepeliča eden od dveh slovenskih reprezentantov, ki so to sezono že zamenjali klubsko okolje. Dimec se je v začetku koledarskega leta iz druge turške lige iz Mersina preselil nazaj na Poljsko k vodilni ekipi lige Anwil Wloclawek, kjer je v preteklosti že igral.

Klemen Prepelič glavno strelsko orožje

Ob odsotnosti prvega zvezdnika Dončića bo še večje strelsko breme padlo na ramena Klemna Prepeliča, ki je bil po koncu svetovnega prvenstva nekaj časa brez kluba, nato je okrepil vrste Cedevite Olimpije in si s predstavami na vrata hitro priklical pozive evropskih velikanov, med katerimi so bili na koncu najprepričljivejši pri turškem Galatasarayju, kjer je izkušeni slovenski reprezentant že upravičil zaupanje. Zdaj bo v reprezentanci znova združil moči tudi s svojim bratrancem Binetom Prepeličem, ki je bil na lanskem svetovnem prvenstvu ob odsotnosti poškodovanih Vlatka Čančarja in Eda Murića ekspresno vržen v vodo, a je hitro našel tla pod nogami ter z borbenimi predstavami upravičil zaupanje trenerskega štaba, zatem pa se je vrnil v Belgijo, natančneje v Charleroi, kjer v vrstah Spirou Basketa ne izstopa.

Kako se bo tokrat ujela naveza Prepelič-Tobey? Foto: FIBA

Zadnji izmed osmerice "starih znancev" je Jaka Blažič, ki je ob vrnitvi v Cedevito Olimpijo to sezono ena stalnejših in svetlejših točk ob sicer neprepričljivih predstavah slovenskih prvakov, ki imajo za sabo vsaj za zdaj sezono za pozabo. Blažič, ki je imel na lanskem svetovnem prvenstvu nekaj težav s poškodbo hrbta, bo v tem ciklu zagotovo eden izmed stebrov slovenske igre.

Kaj pa drugi?

Poleg omenjene osmerice sta na seznamu tudi košarkarja, ki sta poleti začela priprave z reprezentanco, a nista prišla skozi rez izbrancev slovenskega selektorja, tokrat pa bosta računala na morebitne minute za dokazovanje. To sta Miha Lapornik, ki ima za sabo dobro sezono v dresu španskega drugoligaša Burgosa, in Aljaž Kunc, ki si tako kot Dimec služi kruh na Poljskem. Ta je lani zapustil ZDA, kjer se je šolal in igral za Iowa State Cyclones, od jeseni pa je v svoji prvi profesionalni sezoni član torunske ekipe Arriva Twarde Pierniki.

Aljaž Kunc igra v svoji prvi profesionalni sezoni v karieri. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Mesto na lanskem širšem seznamu pred svetovnim prvenstvom si je prislužil tudi član Krke Jurij Macura, ki je priprave zaradi okrevanja po poškodbi kolena izpustil. Ta to sezono v članu novomeškega prvoligaša igra po principu toplo-hladno, sezono je v ligi Aba odprl z nazivom MVP kroga in nato izginil v povprečju. Podobno velja za njegovega soigralca Leona Stergarja, ki je imel sicer med sezono nekaj težav s poškodbo, ob nekaj svetlih trenutkih pa tudi on (še) ni našel stalnosti. K temu pa velja prišteti tudi člana Cedevite Olimpije Luko Ščuko, ki je sezono začel z nazivom MVP slovenskega superpokala in nato ostal brez tako želenega preskoka v formi.

