Sekulić prisiljen v dve menjavi

Slovenska moška članska košarkarska reprezentanca je z nedeljskim zborom začela priprave na uvodni tekmi kvalifikacij za EuroBasket 2025. V Kopru v četrtek proti Ukrajini in v nedeljo proti Izraelu. Namesto Luke Ščuke, ki si je na polfinalu pokala Spar v dresu Cedevite Olimpije zlomil roko, in člana Krke Jurija Macure se bosta ekipi pridružila še Jakob Čebašek in član Heliosa Tibor Mirtič, ki je tako dočakal prvi vpoklic v reprezentanco.

Še pred začetkom priprav na prvi kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo je bil selektor Slovenije Aleksander Sekulić prisiljen v dve spremembi na svojem seznamu. Luka Ščuka si je namreč na četrtkovi polfinalni tekmi Pokala Spar proti Heliosu po nerodnem padcu zlomil roko in bo s parketa odsoten najmanj pet tednov. Jurij Macura pa je plačal davek napornega ritma tekem v zadnjem tednu ter je bil večer pred srečanjem s soigralci zaradi zdravstvenih težav primoran odpovedati tokratno udeležbo v izbrani vrsti, so sporočili iz KZS. Selektor Aleksander Sekulić je namesto njiju v reprezentanco vpoklical Jakoba Čebaška in Tiborja Mirtiča.

21-letni Mirtič, ki je prvič del članske izbrane vrste, v tej sezoni državnega prvenstva v povprečju za Helios dosega 14,6 točke, 7,6 skoka in 2,2 asistence na tekmo, v drugi ligi ABA pa v povprečju dosega 14 točk in 8,4 skoka na obračun. V polfinalu pokala Spar je ob porazu proti Cedeviti Olimpiji v četrtek v slabih 25 minutah na parketu dosegel šest točk in pobral štiri odbite žoge. S klubsko sezono pa nikakor ne more biti zadovoljen enajst let starejši Čebašek, ki je z beloruskim Minskom to sezono v ligi VTB nanizal kar 26 zaporednih porazov. Izkušeni Slovenec, ki je bil del izbrane vrste tudi na lanskem svetovnem prvenstvu, sicer v povprečju dosega 7,3 točke in 3,4 skoka na srečanje.

Jakob Čebašek se je vrnil v izbrano vrsto. Foto: FIBA

Na seznamu so tako zdaj Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Jakob Čebašek (Minsk, Belorusija) Žiga Dimec (Anwil Wloclawek, Poljska), Gregor Hrovat (JDA Dijon, Francija), Aljaž Kunc (Twarde Pierniki Torun, Poljska), Miha Lapornik (Herada San Pablo Burgos, Španija), Jurij Macura (Krka), Aleksej Nikolić (ES Chalon, Francija), Tibor Mirtič (Kansai Helios Domžale), Bine Prepelič (Spirou Basket Charleroi, Belgija), Klemen Prepelič (Galatasaray, Turčija), Žiga Samar (Alba Berlin), Leon Stergar (Krka) in Mike Tobey (Crvena zvezda).

Miha Lapornik Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenci bodo v tem ciklu obe tekmi odigrali na domačem parketu. V četrtek se bodo v Bonifiki (18.00) najprej pomerili z Ukrajino, tri dni kasneje pa ob isti uri še z Izraelom. "Vedno se rad vračam v reprezentanco in sem pripravljen pomagati soigralcem. Z dosedanjim potekom klubske sezone sem zelo zadovoljen. V Burgosu se odlično počutim. Imamo dobro ekipo, super se razumemo, tudi nad svojimi igrami pa se ne smem pritoževati. A misli so že usmerjene k reprezentanci in začetku kvalifikacij. Zavedamo se pomembnosti tekem proti Ukrajini in Izraelu. Obe igramo doma in upam, da se zbere veliko navijačev. Čakata nas tekmi s težkima nasprotnikoma, a verjamem, da se bomo dobro pripravili ter z maksimalno zbranostjo in veliko energije naredili korak proti EuroBasketu," je ob zboru dejal Miha Lapornik.

Poleg uvodnih februarskih tekem, se bodo kvalifikacije odvile še v dveh kvalifikacijskih ciklih. V drugem se bo Slovenija dvakrat pomerila s Portugalsko, in sicer v gosteh 22. novembra ter doma 25. novembra 2024. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu pa bo zasedba Aleksandra Sekulića dvakrat gostovala. 20. februarja 2025 se bo pomerila z Ukrajino in 23. februarja z Izraelom.

