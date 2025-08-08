Slovenska košarkarska reprezentanca se bo danes v razprodanih Stožicah predstavila v pomlajeni zasedbi in s fizično preobraženim prvim zvezdnikom Luko Dončićem. Njeni tekmeci na prvi prijateljski preizkušnji v pripravah na evropsko prvenstvo bodo ob 20.15 aktualni svetovni prvaki Nemci.

Za obe reprezentanci bo to prva pripravljalna tekma za eurobasket, ki se bo začel 27. avgusta. Obe bosta do takrat odigrali šest tekem, povratno srečanje bo v nedeljo v Mannheimu. Slovenija se bo nato pomerila še z Litvo in Latvijo v Rigi, Veliko Britanijo v Stožicah in Srbijo v Beogradu.

Nemci bodo sicer v Ljubljani igrali brez treh pomembnih članov. Manjka Dennis Schröder (odšel je zaradi osebnih razlogov, vrnitev k ekipi je predvidena v soboto), v zasedbi pa nista niti Daniel Theis in Maodo Lo (oba sta še v procesu rehabilitacije po poškodbah), so zapisali pri nemški košarkarski zvezi.

Slovenija se bo predstavila brez dveh pomembnih članov, Vlatka Čančarja in Josha Neba, ki ju klub iz Milana zaradi poškodb ni spustil v reprezentanco, a z Luko Dončićem, ki se je v torek priključil izbrani vrsti. Prvič po letu 2016 bo danes najverjetneje v slovenskem dresu zaigral tudi Alen Omić.

Slovenija in Nemčija sta se nazadnje pomerili na svetovnem prvenstvu leta 2023, ko je Nemčija v prvem delu prvenstva na Okinawi zmagala s kar 100:71.

Seznam kandidatov Slovenije za nastop na EP (17): Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Luka Dončić, Zoran Dragić, Vit Hrabar, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

Pred tem bo zanimivo tudi pred dvorano Stožice, saj bo na zunanjih igriščih potekal finale državnega prvenstva v košarki 3x3.

Pripravljalna tekma na EuroBasket Petek, 8. avgust, Stožice:

20.15 Slovenija – Nemčija

