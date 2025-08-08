Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
8. 8. 2025,
11.20

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Aleksander Sekulić Luka Dončić Luka Dončić Slovenska košarkarska reprezentanca Nemčija pripravljalna tekma

Petek, 8. 8. 2025, 11.20

17 minut

Prva pripravljalna tekma na EuroBasket 2025

Vse nared za spektakel v Stožicah proti svetovnim prvakom

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Luka Dončić, slovenska košarkarska reprezentanca | Luka Dončić je za Slovenijo nazadnje igral v lanskih junijskih kvalifikacijah za olimpijske igre. | Foto FIBA

Luka Dončić je za Slovenijo nazadnje igral v lanskih junijskih kvalifikacijah za olimpijske igre.

Foto: FIBA

Slovenska košarkarska reprezentanca se bo danes v razprodanih Stožicah predstavila v pomlajeni zasedbi in s fizično preobraženim prvim zvezdnikom Luko Dončićem. Njeni tekmeci na prvi prijateljski preizkušnji v pripravah na evropsko prvenstvo bodo ob 20.15 aktualni svetovni prvaki Nemci.

Luka Dončić
Sportal Luka Dončić bo videl, kako se bo počutilo njegovo telo

Za obe reprezentanci bo to prva pripravljalna tekma za eurobasket, ki se bo začel 27. avgusta. Obe bosta do takrat odigrali šest tekem, povratno srečanje bo v nedeljo v Mannheimu. Slovenija se bo nato pomerila še z Litvo in Latvijo v Rigi, Veliko Britanijo v Stožicah in Srbijo v Beogradu.

Nemci bodo sicer v Ljubljani igrali brez treh pomembnih članov. Manjka Dennis Schröder (odšel je zaradi osebnih razlogov, vrnitev k ekipi je predvidena v soboto), v zasedbi pa nista niti Daniel Theis in Maodo Lo (oba sta še v procesu rehabilitacije po poškodbah), so zapisali pri nemški košarkarski zvezi.

Slovenija se bo predstavila brez dveh pomembnih članov, Vlatka Čančarja in Josha Neba, ki ju klub iz Milana zaradi poškodb ni spustil v reprezentanco, a z Luko Dončićem, ki se je v torek priključil izbrani vrsti. Prvič po letu 2016 bo danes najverjetneje v slovenskem dresu zaigral tudi Alen Omić.

Slovenija in Nemčija sta se nazadnje pomerili na svetovnem prvenstvu leta 2023, ko je Nemčija v prvem delu prvenstva na Okinawi zmagala s kar 100:71.

Seznam kandidatov Slovenije za nastop na EP (17):

Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Luka Dončić, Zoran Dragić, Vit Hrabar, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

Pred tem bo zanimivo tudi pred dvorano Stožice, saj bo na zunanjih igriščih potekal finale državnega prvenstva v košarki 3x3.

Pripravljalna tekma na EuroBasket

Petek, 8. avgust, Stožice:
20.15 Slovenija – Nemčija

Preberite še:

Luka Dončić
Sportal Besedo ima Luka Dončić #video
ZDA Srbija Košarka OI 2024
Sportal Srbi prvi favoriti za naslov. Kje so Slovenci?
THUMb Donke
Sportal Konec čakanja: Dončić okrepil slovensko reprezentanco
EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Aleksander Sekulić Luka Dončić Luka Dončić Slovenska košarkarska reprezentanca Nemčija pripravljalna tekma
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.