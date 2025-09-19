Ali študenti in dijaki res potrebujejo igričarski prenosnik?

Vas vaš otrok prepričuje, da potrebuje igričarski prenosnik za šolo ali fakulteto? Morda ima prav. Čeprav so namenjeni predvsem ljubiteljem videoiger, imajo igričarski prenosniki veliko širšo uporabo. Po zaslugi odličnih zmogljivosti in dobrega hlajenja so prava izbira za vse, ki se ukvarjajo z obdelavo videa, fotografij ali zvoka, zanimivi pa so lahko tudi za programerje, oblikovalce, arhitekte, inženirje ... Če vašega otroka zanima katero od teh področij, je zelo verjetno, da potrebuje igričarski prenosnik.

Foto: ASUS

Odlični za umetno inteligenco

Seznam uporabnikov, za katere so primerni igričarski prenosniki, se ne konča s poklici iz prejšnjega odstavka. Obstaja celo področje, ki ga še nismo omenili, a bo imelo pomembno vlogo v prihodnosti. To je umetna inteligenca (UI). Zakaj potrebujete igričarski prenosnik za UI? Zaradi grafične kartice. Najboljša strojna oprema za UI, ko gre za domače uporabnike, je zmogljiva grafična kartica. Preprosto povedano, skoraj vse naloge, povezane z umetno inteligenco, se na sodobnih grafičnih karticah izvajajo veliko hitreje kot na osrednjih procesorjih.

ASUS TUF Gaming F16 (2025)

Če iščete prenosnik, ki ponuja odlično razmerje med ceno in zmogljivostmi, potem ne spreglejte modela ASUS TUF Gaming F16 (2025). Poganja ga procesor Intel Core, za kupce z različnimi proračuni pa so na voljo različice z različnimi grafičnimi karticami iz serije NVIDIA RTX 5000. V najzmogljivejši kombinaciji ima vgrajen procesor Intel Core i7 in grafično kartico NVIDIA RTX 5070. Velik 16-palčni zaslon IPS omogoča udobno igranje in delo. Ima zmogljivo baterijo (90 Whr), osvetljeno tipkovnico RGB, na voljo pa sta tudi dve reži za pomnilnik in pogon SSD, kar omogoča preprosto nadgradnjo.

Foto: ASUS

Prenosnik TUF Gaming F16 se ponaša z diskretno zasnovo ter je eden tanjših in lažjih igričarskih prenosnikov, zato je dobra izbira za vse z omejenim proračunom, ki jim je zelo pomembna tudi prenosljivost. Velja spomniti, da imajo vsi modeli ASUS TUF Gaming certifikat vzdržljivosti po vojaškem standardu MIL-STD-810H. To je pomembno poudariti, saj je dokaz, da je bila nižja cena dosežena z odpravo dodatkov, kot je osvetlitev ohišja, obenem pa je kakovost izdelave ostala na zelo visoki ravni.

ROG Strix G16 (2025)

Zahtevnejšim uporabnikom je namenjen ROG Strix G16 (2025), ki ponuja več zanimivih funkcij. Odlikuje ga privlačna oblika, ki poudarja njegovo igralno naravo, še posebej pa izstopa osvetlitev AURA RGB po celotnem obodu ohišja. Pokrov zaslona je izdelan iz kovine, kar mu daje tudi odmerek elegance. V središču prenosnika je vgrajen zmogljiv procesor Intel Core Ultra 9 (Series 2), družbo pa mu dela grafična kartica iz serije NVIDIA RTX 5000 (do RTX 5080). Omenili smo, da je učinkovito hlajenje eden od razlogov, zakaj številni uporabniki kupujejo igričarske prenosnike. ROG Strix G16 (2025) premore vrhunski hladilni sistem, ki ga sestavljajo izparilna komora, kar trije ventilatorji in rešitev, poimenovana tekoča kovina – ta se uporablja namesto termalne paste, saj svoje delo (prenos toplote na hladilna rebra) opravlja veliko učinkoviteje. Zahvaljujoč odličnemu hlajenju ROG Strix G16 kar najbolje izkoristi vgrajene komponente in zagotavlja vrhunske zmogljivosti ves čas uporabe. Zaslon ima diagonalo 16 palcev, oznaka zaslona ROG Nebula pa zagotavlja, da so vse njegove lastnosti (frekvenca osveževanja slike, odzivni čas, največja svetlost ...) prilagojene zahtevam ljubiteljev videoiger. Na zaslon sta naneseni dve plasti folije ACR (Ambient Contrast Ratio), ki zmanjšujeta odblesk ter izboljšata kontrast in kote gledanja.

Foto: ASUS

Posebej zanimivo je inovativno odpiranje spodnjega dela ohišja, saj ga je mogoče odpreti hitro in preprosto, v samo dveh potezah in brez orodja. Posledično ima uporabnik preprost dostop do ventilatorjev, da jih po potrebi očisti prahu, pa tudi nadgradi pomnilnik ali pogon SSD.

Darila in nagrade

Kupce prenosnika ROG Strix G16 čakata dve prijetni presenečenji. Ob nakupu do konca tega leta in registraciji na spletni strani ASUS boste kot darilo prejeli dodatno, tretje leto garancije. Ta ugodnost velja za kupce vseh prenosnikov ROG, ne le modela Strix G16. Promocija namreč vključuje številne prenosnike ASUS, njihov seznam najdete TUKAJ. Še več, če se včlanite v klub ROG Elite, boste ob nakupu kateregakoli prenosnika ROG prejeli veliko točk, ki jih lahko zamenjate za zanimive in dragocene nagrade, vključno z videoigrami. Treba je opozoriti, da se lahko klubu ROG Elite pridružijo tudi uporabniki, ki si ne lastijo izdelka ROG, saj je točke mogoče zbirati z različnimi aktivnostmi, brez porabe denarja. Več o programu ROG Elite najdete TUKAJ.

V tem članku smo našteli le nekaj zanimivih lastnosti, ki krasijo prenosnika ASUS TUF Gaming F16 (2025) in ROG Strix G16 (2025). Dodatne informacije, tudi o cenah in kje ju kupiti, si lahko ogledate NA TEJ POVEZAVI.

Naročnik oglasnega sporočila je ASUS.