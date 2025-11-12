Polomija v Rusiji: poskusili so jo skriti, a prepozno #video

Ruskemu tehnološkemu podjetju Idol se je močno izjalovila težko pričakovana prva javna predstavitev sploh prvega ruskega humanoidnega robota, ki bi svetu moral pokazati napredek Rusije na področju robotike in umetne inteligence. Robot z imenom Aldol je ob prihodu na oder v Moskvi izgubil ravnotežje, padel na obraz in se polomil, osebje pa je prizor nato sprva neuspešno poskusilo zakriti s črnim zastorom.

Izvršilni direktor podjetja Idol Vladimir Vituhin je padec robota pripisal težavam z nastavitvijo določenih senzorjev in poudaril, da je robot še vedno v prototipni fazi, so poročali ruski mediji.

Čeprav robotu očitno še ne uspeva, da bi ostal na nogah, lahko razmišlja in se smeje, mogoče pa ga je tudi presenetiti tako kot pravega človeka, je med predstavitvijo Aldola dejal Vituhin.

Svetu hočejo pokazati, da niso več odvisni od njega

Aldol sicer predstavlja ruski vstop na globalni trg humanoidnih robotov in domnevni napredek Rusije na področju robotike in umetne inteligence, ki ni več tako zelo odvisen od zahodnih ali kitajskih komponent. Kot poudarjajo, je 77 odstotkov komponent, ki so vgrajene v Aldola, ruskega porekla. Ta delež nameravajo v prihodnosti dvigniti na 93 odstotkov, so še dodali na predstavitvi robota.

Padec robota Aldola je, kot vse podobne polomije na predstavitvah novih tehnologij, na družbenih omrežjih takoj postal viralna senzacija.

Mnogi uporabniki tako pretežno ruskih družbenih omrežij, kot je VK, in mednarodnih, kot sta X in Facebook, so se tako norčevali iz nerodnosti tako robota kot osebja, ki je njegov padec najprej neuspešno poskusilo prikriti s črnim zastorom, nekateri pa so se tudi spraševali, zakaj se je podjetje Idol sploh odločilo za javno razkritje robota, ki več kot očitno še ni bil pripravljen na prihod na velike odre.

Nad padcem ruskega robota se seveda naslajajo tudi v Ukrajini:

Ko gre vse narobe

Tovrstne polomije sicer niso redkost in se ne dogajajo samo v Rusiji.

Ena zadnjih se je konec septembra letos, denimo, zgodila šefu Facebooka oziroma podjetja Meta Marku Zuckerbergu med predstavitvijo novih pametnih očal, ki jih je poganjala umetna inteligenca. Domnevno "superinteligentna očala" Zuckerberga kar niso in niso hotela ubogati - z njimi je kar štirikrat neuspešno poskusil priklicati svojega sodelavca:

Novembra 2019 se je neljub dogodek pripetil tudi Elonu Musku, izvršilnemu direktorju podjetja Tesla, med takratno prvo predstavitvijo Teslinega futurističnega novega vozila cybertruck. Musk je najprej hvalil močno okrepljena, domnevno neprebojna stekla avtomobila, nato pa je na oder poklical nekoga, ki je v eno od stekel z namenom, da bi prikazal njihovo odpornost, vrgel kovinsko kroglico. Met sploh ni bil močan, a steklo cybertrucka se je kljub temu razbilo:

Zelo znan je tudi fiasko s predstavitve pametnega telefona iPhone 4 leta 2010, ki jo je takrat še vodil Steve Jobs, ustanovitelj in nekdanji izvršilni direktor podjetja Apple. Ker v dvorani ni deloval brezžični internet oziroma je bil zelo počasen, Jobs ni mogel predstaviti vseh funkcij težko pričakovanega pametnega telefona, zaradi česar je bil vidno razburjen, pa čeprav je to poskusil prikriti. Vse novinarje na predstavitvi, ki so dogodek spremljali v živo, je celo pozval, naj izklopijo svoje računalnike in druge naprave oziroma na njih izklopijo brezžični internet: