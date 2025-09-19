V Filderstadtu blizu Stuttgarta so konec avgusta pod mostom našli razpadajoče truplo ženske v kovčku. Po obsežni preiskavi so oblasti prijele 51-letnega moškega turškega rodu, ki ga sumijo umora. Sodnik je zanj že odredil pripor, osumljenec pa po navedbah policije in tožilstva uveljavlja pravico do molka.

Truplo 40-letne ženske, domnevno iz Stuttgarta, so odkrili zaposleni na oddelku za javna dela. Zaradi napredne razpadlosti je bila identifikacija zahtevna. O vzroku smrti, narodnosti žrtve ali morebitnem motivu za dejanje preiskovalci za zdaj ne razkrivajo podrobnosti, piše Focus.

Ključni namig pred televizijsko oddajo

Primer so javnosti predstavili tudi v nemški kriminalistični oddaji ZDF Aktenzeichen XY... ungelöst, kjer so pozvali k pomoči pri iskanju storilca. Po navedbah policije so prejeli več namigov, odločilen pa je bil klic priče tik pred oddajo, ki je preiskovalce usmeril do zdaj aretiranega moškega.

V četrtek so policisti preiskali njegovo stanovanje in ga pridržali. "Intenzivne kazenske preiskave še vedno potekajo," so zapisali v izjavi za javnost.

Morda mrtva že dva meseca

Po trenutnih ugotovitvah je ženska umrla že pred skoraj dvema mesecema. Nazadnje so jo videli v Stuttgartu 21. julija, nekaj dni pozneje pa so jo svojci prijavili kot pogrešano.

Državno tožilstvo je za informacije, ki bi pripomogle k razjasnitvi primera, razpisalo denarno nagrado v višini tisoč evrov.