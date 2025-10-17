Avstrija podaljšuje nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko

Avstrija bo znova podaljšala nadzor na notranji schengenski meji s Slovenijo in Madžarsko. O tem je že obvestila Evropsko komisijo. Nadzor, ki ga je uvedla leta 2015 na vrhuncu begunske krize in ga od takrat vsakih šest mesecev podaljšuje, bo tokrat podaljšala za en mesec, od 11. novembra do 15. decembra.

Avstrija je nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko uvedla že leta 2015, na vrhuncu begunske krize. Od takrat ga na vsakih šest mesecev podaljšuje. Glavni razlog za mejni nadzor so grožnje, povezane z nezakonitimi migracijami in tihotapljenjem migrantov.

Avstrija je podaljšala tudi začasni nadzor na mejah s Slovaško in Češko, prav tako do 15. decembra. Na mejnih prehodih s Češko in Slovaško pa Avstrija mejni nadzor izvaja od jeseni 2023.

Oktobra 2023 je nadzor na meji s Slovenijo prav tako uvedla Italija, Slovenija pa na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Italijanski nadzor za zdaj velja do 18. decembra, slovenski pa do 21. decembra.

Članica EU mora o uvedbi začasnega nadzora na notranji schengenski meji uradno obvestiti tudi druge države članice in Evropsko komisijo, ob tem pa navesti razloge za uvedbo nadzora. Poleg omenjenih držav začasni nadzor na notranjih mejah EU izvajajo še Danska, Norveška, Švedska, Francija, Poljska, Nemčija in Nizozemska.