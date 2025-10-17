Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Petek,
17. 10. 2025,
14.23

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
schengenska meja Avstrija policija mejni prehodi

Petek, 17. 10. 2025, 14.23

17 minut

Avstrija podaljšuje nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
mednarodni mejni prehod Pince | Oktobra 2023 je nadzor na meji s Slovenijo prav tako uvedla Italija, Slovenija pa na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Italijanski nadzor za zdaj velja do 18. decembra, slovenski pa do 21. decembra. | Foto STA

Oktobra 2023 je nadzor na meji s Slovenijo prav tako uvedla Italija, Slovenija pa na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Italijanski nadzor za zdaj velja do 18. decembra, slovenski pa do 21. decembra.

Foto: STA

Avstrija bo znova podaljšala nadzor na notranji schengenski meji s Slovenijo in Madžarsko. O tem je že obvestila Evropsko komisijo. Nadzor, ki ga je uvedla leta 2015 na vrhuncu begunske krize in ga od takrat vsakih šest mesecev podaljšuje, bo tokrat podaljšala za en mesec, od 11. novembra do 15. decembra.

Avstrija je nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko uvedla že leta 2015, na vrhuncu begunske krize. Od takrat ga na vsakih šest mesecev podaljšuje. Glavni razlog za mejni nadzor so grožnje, povezane z nezakonitimi migracijami in tihotapljenjem migrantov.

Avstrija je podaljšala tudi začasni nadzor na mejah s Slovaško in Češko, prav tako do 15. decembra. Na mejnih prehodih s Češko in Slovaško pa Avstrija mejni nadzor izvaja od jeseni 2023.

Oktobra 2023 je nadzor na meji s Slovenijo prav tako uvedla Italija, Slovenija pa na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Italijanski nadzor za zdaj velja do 18. decembra, slovenski pa do 21. decembra.

Članica EU mora o uvedbi začasnega nadzora na notranji schengenski meji uradno obvestiti tudi druge države članice in Evropsko komisijo, ob tem pa navesti razloge za uvedbo nadzora. Poleg omenjenih držav začasni nadzor na notranjih mejah EU izvajajo še Danska, Norveška, Švedska, Francija, Poljska, Nemčija in Nizozemska.

Migranti, migracije, Mehika
Novice Nemčija še za pol leta podaljšuje mejni nadzor
schengen meja
Novice V veljavi nov sistem vstopa v EU
zastoj na avtocesti
Novice Sindikat: mejne kontrole so nekoristne in zelo potratne
Boštjan Poklukar
Novice Slovenija bo podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko
schengenska meja Avstrija policija mejni prehodi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.