Države schengenskega območja bodo za državljane tretjih držav na zunanjih mejah EU, mednarodnih letališčih in pristaniščih danes začele uvajati elektronski sistem nadzora vstopa in izstopa (EES). Sistem, ki naj bi v celoti zaživel do 10. aprila prihodnje leto, bo digitalno beležil osebne in biometrične podatke pri vstopih in izstopih državljanov tretjih držav med kratkotrajnim bivanjem v 29 evropskih državah. Cilj je po navedbah Bruslja izboljšati zaščito zunanjih meja EU.

Sistem EES bo digitalno beležil vstope in izstope državljanov tretjih držav, ki potujejo v 29 evropskih držav, vključno s pridruženimi schengenskimi državami. Beležil bo biometrične podatke, kot so prstni odtisi, podobe obraza in druge potovalne informacije, ter postopoma nadomestil sedanji sistem žigosanja potnih listov.

Kot so poudarili pri Evropski komisiji, bo sistem EES posodobil in izboljšal upravljanje zunanjih meja EU. Zagotovil bo tudi zanesljive podatke o prehodih meja, sistematično odkrival osebe, ki so prekoračile obdobje dovoljenega bivanja, ter primere zlorabe dokumentov in identitete.

Sistem bo tako prispeval k preprečevanju nedovoljenih migracij in zaščiti varnosti evropskih državljanov. Poleg tega bo z večjo uporabo avtomatiziranih mejnih kontrol potovanje postalo lažje in varnejše za vse, zagotavljajo v Bruslju.

Slovenija bo EES postopno uvedla na treh mednarodnih letališčih v Ljubljani, Mariboru in Portorožu ter v dveh mednarodnih potniških pristaniščih v Kopru in Piranu.

Uvajanje sistema naj bi trajalo pol leta

Države članice schengenskega območja bodo od danes postopoma začele uvajati sistem EES v obdobju šestih mesecev. Ob koncu tega obdobja se bo EES v celoti uporabljal na vseh mejnih prehodih. V tem avtomatiziranem preverjanju bo sodelovalo 25 držav članic EU razen Cipra in Irske, pa tudi Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica.

Sistem vstopa in izstopa je del svežnja EU o pametnih mejah, katerega cilj je izboljšati zaščito zunanjih meja unije s sodobno tehnologijo in inovativnimi rešitvami. Sveženj vključuje tudi evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter razširjeno in bolj usklajeno uporabo nacionalnih sistemov za avtomatiziran mejni nadzor (ABC).