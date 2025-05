Slovenija bo podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko

Slovenija bo podaljšala nadzor na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko po tem, ko se je vlada seznanila z razlogi za takšno odločitev, ki jih je predstavil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Nadzor sicer traja od oktobra 2023, Slovenija pa je takšno odločitev sprejela po tem, ko je to storila Italija na meji s Slovenijo.

Pri odločitvi vlade gre sicer za prvi korak v proceduri podaljšanja nadzora, s katerim bo Slovenija obvestila druge članice EU, Evropsko komisijo in Evropski parlament. Nadzor bo podaljšan do decembra, za nadaljnjih šest mesecev. Prejšnja odločitev vlade je namreč veljavna do 21. junija letos.

Zakaj podaljšanje?

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na novinarski konferenci po seji vlade dejal, da razlogi za ohranitev nadzora ostajajo enaki kot doslej: poslabšanje varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu, vojna v Ukrajini, zapletene varnostne razmere na Zahodnem Balkanu in visoka stopnja ogroženosti zaradi terorizma v več državah EU. V Sloveniji sicer stopnja ogroženosti zaradi terorizma ostaja srednje visoka.

Poklukar je omenil primer iz avstrijskega Beljaka, ko je februarja domnevni islamist z nožem ubil 14-letnika, pet ljudi pa ranil. Poklukar je dejal, da bodo odpravili nadzor na mejah takoj, ko ne bo več razlogov za ta ukrep.

Turistična sezona ne bo trpela

Minister je zagotovil, da nadzor med poletno turistično sezono ne bo prizadel tranzita in potnikov, ki se bodo vračali z dopusta na Hrvaškem. Delali bomo tako kot v preteklih letih, izkušnje kažejo, da promet poteka tekoče, je dejal Poklukar. Poudaril pa je, da bodo še naprej pozorno spremljali sumljive potnike in blago s posebno pozornostjo na tihotapljenje migrantov.

Tudi Italija podaljšuje nadzor

Poklukar je še dejal, da je Slovenija od Italije prejela diplomatsko noto o nameri za podaljšanje nadzora na slovensko-italijanski meji. Poudaril je, da se pretekli dogovori med notranjimi ministri Slovenije, Italije in Hrvaške spoštujejo, tako da obmejni prebivalci nimajo večjih težav pri prehodu meja.

Migracij trikrat manj

Notranji minister se je pohvalil z odličnih delom policije na področju migracij. Nedavno je bila razbita tudi močna tihotapska mreža, ki je tihotapila migrante z Zahodnega Balkana v Italijo. Navedel je še podatek, da je slovenska policija do danes pri nezakonitem prehodu meje prijela pet tisoč tujcev, lani v enakem obdobju pa 15 tisoč, gre torej za občutno zmanjšanje migracij na zahodno-balkanski poti.