Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K., STA

Sobota,
9. 8. 2025,
13.57

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
zvočniki vojska Južna Koreja Severna Koreja meja

Sobota, 9. 8. 2025, 13.57

1 ura, 22 minut

Po Južni Koreji zvočnike ob meji začela odstranjevati še Severna Koreja

Avtor:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
meja, Severna Koreja, Južna Koreja | Z oddajanjem vsebin prek zvočnikov ob meji je lani začela Južna Koreja, potem ko je Severna Koreja čez mejo poslala na stotine balonov, napolnjenih z odpadki. V uporabi so bili več kot eno leto. | Foto Reuters

Z oddajanjem vsebin prek zvočnikov ob meji je lani začela Južna Koreja, potem ko je Severna Koreja čez mejo poslala na stotine balonov, napolnjenih z odpadki. V uporabi so bili več kot eno leto.

Foto: Reuters

Vojska Severne Koreje je po navedbah južnokorejske vojske začela odstranjevati zvočnike za predvajanje propagandnih vsebin ob meji, potem ko je tudi Seul pred dnevi začel odstranjevati svoje zvočnike, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP. Namen odstranitve zvočnikov je pomiriti napetosti med državama.

"Južnokorejska vojska je danes zjutraj zaznala, da severnokorejski vojaki na nekaterih delih frontne črte razstavljajo propagandne zvočnike," so danes sporočili iz generalštaba vojske v Seulu. Kot so dodali, morajo še potrditi, ali so naprave odstranili na vseh območjih.

Seul je zvočnike uporabljal za predvajanje propagandne vsebine in korejskih poppesmi. Pjongjang je v odziv predvajal nenavadne in moteče zvoke, kar je postala velika nevšečnost za prebivalce ob meji, poroča AFP.

Gre za praktični ukrep

Z oddajanjem vsebin prek zvočnikov ob meji je lani začela Južna Koreja, potem ko je Severna Koreja čez mejo poslala na stotine balonov, napolnjenih z odpadki. V uporabi so bili več kot eno leto.

Odstranjevanje zvočnikov na južnokorejski strani je odredil predsednik Lee Jae Myung. Vojska Južne Koreje jih je začela odstranjevati prejšnji ponedeljek, ministrstvo za obrambo pa je pojasnilo, da gre za praktični ukrep, ki lahko pomaga ublažiti napetosti med državama.

Donald Trump
Novice Je to naslednja drzna poteza Donalda Trumpa? To je znano za zdaj.
Poljska, policija, policist
Novice Poljska nadzor na meji z Nemčijo in Litvo podaljšala do oktobra
Kitajska vojska
Novice Peking napovedal skupne vojaške vaje s Srbijo
zvočniki vojska Južna Koreja Severna Koreja meja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.