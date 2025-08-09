Vojska Severne Koreje je po navedbah južnokorejske vojske začela odstranjevati zvočnike za predvajanje propagandnih vsebin ob meji, potem ko je tudi Seul pred dnevi začel odstranjevati svoje zvočnike, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP. Namen odstranitve zvočnikov je pomiriti napetosti med državama.

"Južnokorejska vojska je danes zjutraj zaznala, da severnokorejski vojaki na nekaterih delih frontne črte razstavljajo propagandne zvočnike," so danes sporočili iz generalštaba vojske v Seulu. Kot so dodali, morajo še potrditi, ali so naprave odstranili na vseh območjih.

Seul je zvočnike uporabljal za predvajanje propagandne vsebine in korejskih poppesmi. Pjongjang je v odziv predvajal nenavadne in moteče zvoke, kar je postala velika nevšečnost za prebivalce ob meji, poroča AFP.

Gre za praktični ukrep

Z oddajanjem vsebin prek zvočnikov ob meji je lani začela Južna Koreja, potem ko je Severna Koreja čez mejo poslala na stotine balonov, napolnjenih z odpadki. V uporabi so bili več kot eno leto.

Odstranjevanje zvočnikov na južnokorejski strani je odredil predsednik Lee Jae Myung. Vojska Južne Koreje jih je začela odstranjevati prejšnji ponedeljek, ministrstvo za obrambo pa je pojasnilo, da gre za praktični ukrep, ki lahko pomaga ublažiti napetosti med državama.