Poklukar: Slovenija pripravljena sodelovati pri skupnem nadzoru zunanje meje

Slovenija je pripravljena sodelovati v trilateralnih mešanih policijskih patruljah z Italijo in Hrvaško pri varovanju zunanje schengenske meje, je danes dejal notranji minister Boštjan Poklukar. Ocenil je, da Hrvaška na to še ni pripravljena in dodal, da bodo o patruljah razpravljali v torek na srečanju notranjih ministrov v Gorici.

Minister Boštjan Poklukar se bo s kolegoma Davorjem Božinovićem in Matteom Piantedosijem srečal v Italiji, kjer bodo znova razpravljali o dogajanju na zahodnobalkanski migracijski poti, nadzoru na notranjih mejah in sodelovanju pri preprečevanju neregularnih migracij.

Kot je po današnjem podpisu dogovora o ukrepanju v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih na MNZ pojasnil Poklukar, bodo na srečanju govorili tudi o trilateralnih policijskih patruljah, ki bi pomagale pri nadzoru zunanje schengenske meje na Hrvaškem, pri čemer pričakuje dodatna pojasnila Božinovića glede pripravljenosti Hrvaške.

Ob tem je ponovno izrazil željo, da bi države v formatu trilateralnih patrulj varovale zunanjo schengensko mejo, predvsem mejo med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Ta je po njegovem mnenju najbolj prehodna.

O tem so ministri razpravljali že na prejšnjem srečanju na Brdu pri Kranju konec marca, kjer so se zavzeli za čimprejšnjo vzpostavitev patrulj in napovedali, da bodo način takšnega patruljiranja na operativni ravni še določili. Poklukar je takrat tudi ocenil, da bi patrulje lahko bile alternativa nadzoru na notranjih mejah, ki ga izvajata Italija in Slovenija.