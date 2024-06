Bruselj bo predstavil načrt za izvajanje migracijskega pakta

Evropska komisija bo danes predstavila skupni načrt za izvajanje nedavno sprejetega evropskega pakta o migracijah in azilu, na podlagi katerega bodo nato članice pripravile še svoje nacionalne načrte. Zakonodajo bodo sicer začele uporabljati poleti 2026.

Potem ko je bil sveženj nove migracijske zakonodaje EU maja dokončno potrjen, se zdaj Bruselj in države članice pripravljajo na njeno izvajanje.

Evropska komisija bo tako danes predstavila skupni načrt za implementacijo zakonodaje. V njem bodo po neuradnih informacijah analizirali, kaj morajo članice še storiti, da bodo pripravljene na to, in kakšne so njihove potrebe.

To bodo opredelile v nacionalnih načrtih, za pripravo katerih bodo imele čas do januarja prihodnje leto. Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson jih je sicer konec aprila na ministrski konferenci v belgijskem Gentu, namenjeni implementaciji pakta, pozvala, naj do jeseni v Bruselj pošljejo osnutke načrtov.

Slovenski nacionalni načrt do konca leta

Slovenski notranji minister Boštjan Poklukar je ob robu konference izrazil pričakovanje, da bo slovenski nacionalni načrt pripravljen do konca leta. Implementacija migracijskega pakta bo sicer po njegovih besedah zahtevna naloga.

O tem bo z ministrskimi kolegi iz drugih držav članic EU znova razpravljal na četrtkovem zasedanju v Luxembourgu, ko jim bo Komisija predstavila skupni načrt izvajanja.

V središču zakonodajnega svežnja, o katerem sta se Evropski parlament in Svet EU pogajala osem let, je tako imenovana obvezna solidarnost med državami članicami v primeru, ko se ena ali več njih znajde pod migracijskim pritiskom. Zakonodaja prinaša še boljše upravljanje meja in učinkovitejše azilne postopke.