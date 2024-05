Evropski pakt o migracijah in azilu dokončno sprejet

Države članice EU so danes dokončno sprejele evropski pakt o migracijah in azilu, o katerem so se z Evropskim parlamentom pogajale osem let. Zakonodaja, ki prinaša obvezno solidarnost med članicami, hitrejše in učinkovitejše azilne postopke ter boljše upravljanje meja, se bo začela uporabljati junija 2026.

Svet EU, v katerem so zastopane države članice, je danes dokončno potrdil sveženj migracijske in azilne zakonodaje, s katerim želi EU celovito urediti upravljanje migracij.

V središču pakta je t. i. obvezna solidarnost med članicami v primeru, ko se ena ali več njih znajde pod nesorazmernim migracijskim pritiskom. Države bodo lahko sprejele prosilce za azil iz prizadete članice, finančno prispevale v skupni sklad ali pa ponudile operativno podporo.

Kaj bo omogočala nova zakonodaja?

V primeru kriznih razmer bo solidarnost dodatno okrepljena, mogoče pa bo tudi odstopanje od določenih pravil.

Nova zakonodaja bo omogočala preverjanje državljanov tretjih držav na zunanjih mejah EU. Prinaša še razširjeno podatkovno bazo Eurodac ter enotne standarde po vsej EU za priznavanje mednarodne zaščite prosilcem in glede njihovih pravic. Enoten bo tudi azilni postopek, ki bo hitrejši in učinkovitejši.

Z današnjo potrditvijo na svetu za ekonomske in finančne zadeve se je končal zakonodajni postopek sprejemanja nove azilne zakonodaje, predlog katere je Evropska komisija prvič predstavila že leta 2016, potem ko so se ob množičnem prihodu beguncev in nezakonitih migrantov leta 2015 pokazale številne pomanjkljivosti zakonodaje na tem področju.

Politični dogovor o več predlogih zakonodajnih aktov sta Svet EU in Evropski parlament dosegla leta 2017, o nekaterih pa se članicam ni uspelo uskladiti niti med seboj. Tako je komisija leta 2020 – medtem so leta 2019 potekale tudi evropske volitve – predloge dopolnila oziroma podala nove. Politični dogovor so članice in poslanci dosegli decembra lani, Evropski parlament pa je celoten sveženj potrdil pred enim mesecem.

Kdaj bo začela veljati nova zakonodaja?

Nova zakonodaja bo začela veljati 20 dni po objavi v uradnem listu, ki bo sledila današnji potrditvi na Svetu EU, uporabljati pa se bo začela šele čez dve leti, torej junija 2026.

Do takrat bo veljala trenutna zakonodaja, Bruselj in članice pa se bodo pripravljali na izvajanje nove. Evropska komisija bo junija letos predstavila skupni načrt izvajanja, na podlagi katerega bodo članice pripravile še podrobnejše nacionalne načrte. Za to bodo imele časa do januarja 2025.

Notranji minister Boštjan Poklukar pričakuje, da bo Slovenija načrt pripravila do konca leta. Na ministrstvu so že oblikovali skupino, ki bo pripravila vse potrebno, napovedal pa je tudi vzpostavitev medresorske delovne skupine.