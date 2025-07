Minister Luka Mesec je na novinarski konferenci poudaril pomen vključevanja Romov v izobraževanje in trg dela kot odgovor na številne kritike, ki letijo na vlado, da ne naslavlja romskih vprašanj. Meni, da jih obravnavajo sistematično in celovito. V zvezi s sredinim streljanjem v Dobruški vasi – izstrelek je priletel na dvorišče stanovanjske hiše v Mihovici – pa je odločno dejal: "Če se slišijo streli v vasi, naj gre policija tja in naj to orožje zapleni. To je že zdaj protizakonito, za to ne potrebujemo nobenih dodatnih zakonov."

Mesec hkrati pričakuje, da bo policija v primeru sredinega streljanja v Dobruški vasi ukrepala.

Novomeški policisti so bili namreč v sredo zvečer obveščeni, da je na dvorišče stanovanjske hiše v Mihovici, kjer so bili takrat trije moški, padel izstrelek. Poškodovan ni bil nihče, po prvih ugotovitvah policije pa je bilo pred tem slišati streljanje v Dobruški vasi. Dogodek je znova sprožil pozive lokalne skupnosti k takojšnjemu in sistemskemu ukrepanju policije in pristojnih ministrstev.

"Če se slišijo streli v vasi, naj gre policija tja in naj to orožje zapleni. To je že zdaj protizakonito, za to ne potrebujemo nobenih dodatnih zakonov," je ob tem dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. "Absolutno pričakujem, da bo policija na teh točkah naredila red," je dodal.

Temelji za normalno sobivanje

Hkrati pa je Mesec na današnji novinarski konferenci o romskih vprašanjih poudarjal pomen politike vključevanja Romov v družbo. Kot je dejal, "je to temelj, da bomo lahko opolnomočili romsko skupnost in da bomo lahko vzpostavili normalno sobivanje med njimi in večinsko skupnostjo".

Naštel je več zakonodajnih ukrepov. Med drugim je DZ sprejel novelo zakona o osnovni šoli, ki predvideva dopolnilno izobraževanje za romske učence, pa tudi novelo zakona o financiranju občin, ki zaostruje porabo občin za romske skupnosti.

Na obravnavo čaka še novela zakona o vrtcih, ki predvideva obvezno vključevanje romskih otrok leto pred vstopom v osnovno šolo. Prav tako je v DZ predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ukinja 20-odstotno povišanje dodatka za otroke, ki do četrtega leta starosti ostajajo v domačem varstvu.

Zakon o romski skupnosti, ki ga pripravlja urad za narodnosti, pa prinaša institut romskega koordinatorja, ki bo uradu poročal o aktivnostih med lokalno skupnostjo, Romi, vrtci in šolami ter ministrstvi. Zakon bo prinašal tudi nastavke za legalizacijo romskih naselij.

Bistveno so povečali tudi število strokovnih sodelavcev za delo z romsko skupnostjo na centrih za socialno delo v jugovzhodni Sloveniji, in sicer s štiri na 23.