Novomeški župan in šolski minister o problematiki neobiskovanja šole in varnosti

Novomeški župan Gregor Macedoni je danes na delovnem obisku gostil ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja, s katerim sta med drugim govorila o problematiki neobiskovanja osnovne šole in varnosti na šolah. Ob tem je Logaj poudaril nujnost skupnega ukrepanja več ministrstev, "saj zgolj ukrepi enega ministrstva ne bodo zadostovali".

Po županovih besedah so ministra med današnjim delovnim obiskom v Novem mestu seznanili s konkretnimi težavami, s katerimi se srečujejo v dolenjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, pri čemer še posebej izstopa, da nekateri romski otroci ne obiskujejo pouka. "Pri tem je bilo naše sporočilo ministru, da je treba imeti zelo dober sistemski okvir, da lahko pristojni v šolah in druge institucije učinkovito ukrepajo v takih primerih," je v skupni izjavi po obisku dejal župan Gregor Macedoni.

Kot je povedal, jih je Logaj seznanil z nekaterimi zakonskimi predlogi, ki med drugim predvidevajo intenzivnejše vključevanje romskih otrok v vrtec in nekatere jasnejše ukrepe za obiskovanje osnovne šole, "saj bomo lahko le na tak način dali romskim otrokom neko upanje in prihodnost". Med drugim gre za predlog novele zakona o osnovni šoli, ki ga je ministrstvo nedavno poslalo v javno razpravo.

Logaj je delovni sestanek ocenil kot konstruktiven in koristen. Ko gre za šolanje romskih otrok, ki po njegovi oceni osnovno šolo obiskujejo v bistveno prenizkem deležu, je ocenil, da zgolj ukrepi enega ministrstva ne bodo zadostovali in da so potrebni skupni ukrepi več ministrstev in organov.

Glede varnosti večje pristojnosti učiteljem in ravnateljem

Glede nasilja v šolah oziroma v njihovi okolici, ki je tudi ena od perečih problematik v Novem mestu, je pozval starše, naj v domačem okolju poskrbijo za pogovor z učenci in dijaki. Svoje morajo po njegovem mnenju narediti tudi organi pregona. "Po odzivih, ki jih imam, ti tudi aktivno ukrepajo," je dejal. Večje pristojnosti ukrepanja na tem področju želijo na ministrstvu dati tudi učiteljem in ravnateljem, je povedal.

Macedoni je v zvezi z varnostjo poudaril, da je policija že povečala svojo navzočnost v okolici novomeških šol in na krajih, kjer je koncentracija učencev in dijakov večja. Če bo treba, bodo začeli izvajati še druge preventivne ukrepe, na nekaterih javnih mestih so tudi že namestili kamere, je dejal. Ob tem je sicer opozoril na omejitve, ki jih predstavlja ostra zakonska ureditev, ko gre za snemanje na javnih mestih.