V romskem naselju zagorela hiša, umrli trije otroci

S Hrvaške poročajo o tragediji. Sinoči so v požaru v romskem naselju Kuršanec pri Čakovcu življenje izgubili trije otroci. Zagorelo je v družinski hiši, vzrok požara zaenkrat še ni znan, poročajo hrvaški mediji.

Požar je izbruhnil okoli 22.30 ure v Međimurski ulici v romskem naselju Kuršanec pri Čakovcu. 29-letnemu moškem in 25-letni ženski, ki je v naročju nosila otroka, je uspelo pobegniti iz hiše. Poškodovano 25-letnico in otroka so prepeljali v bolnišnico.

Potem ko so gasilci JPV Čakovec pogasili požar, so na pogorišču našli trupla treh otrok, poroča Večernji list.

Predsednik romske skupnosti Matjaš Dido Oršuš je izrazil globoko pretresenost nad tragičnim dogodkom. "Celotna skupnost je v šoku. To je nepopravljiva izguba za družino in celotno naše naselje," je dejal Oršuš.

Mesto tragedije so zavarovali policisti, zaenkrat okoliščine požara še preiskujejo.