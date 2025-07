Inšpektorat je ob majskem referendumu o dodatku k pokojnini za umetnike prejel 80 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Zaradi pomanjkanja dokazov za uradno obravnavo so jih izločili 64. Na podlagi preostalih 16 obvestil pa so sprožili prekrškovne postopke, navaja N1.

V enem od 16 obravnavanih primerov je inšpektorat izdal opomin. Šlo je za "nadaljevanje referendumske kampanje v času volilnega molka s pošiljanjem SMS-sporočil", so navedli za N1.

Neuradno: šlo naj bi za stranko SDS

Po neuradnih informacijah portala naj bi šlo za ravnanje stranke SDS, ki je na dan referenduma svojim članom poslala SMS-sporočilo s pozivom k udeležbi. V sporočilu so prejemnike obvestili, da mora v naslednjih šestih urah na dan referenduma za dosego 20-odstotnega zavrnitvenega kvoruma glasovati še vsaj 300 tisoč državljank in državljanov. "To pomeni, da mora vsak med nami poklicati še vsaj deset oklevajočih se volivk in volivcev in jih prepričati, da se glasovanja udeležijo," so zapisali pri stranki.

Med primeri, s katerimi se je ukvarjal inšpektorat, je bil tudi posnetek predsednika SDS Janeza Janše na družbenih omrežjih, a je ugotovil, da ni šlo za kršitev volilnega molka. Janša je na referendumsko nedeljo sledilce prek družbenih omrežij pozval, da se referenduma udeležijo. "Po 19. uri bodo odločali zgolj še tisti, ki Slovenijo vodijo v napačno smer in jo vsak dan bolj siromašijo. Zato pojdimo na volišča, povejmo to tudi svojim prijateljem, kajti časa je samo še dobro uro. Zmoremo to, ni popuščanja," je dejal v videoposnetku.