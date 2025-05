Janezu Janši uspelo ubraniti Titov zakon iz leta 1974

Andraž Zorko, politični analitik in direktor agencije Valicon, pravi, da si ne moremo zatiskati oči pred tem, da sta Janez Janša in SDS na nedeljskem referendumu o zakonu o dodatku k pokojninam kulturnikov dosegla uspeh. "Namen strmoglaviti zakon o dodatku k pokojninam kulturnikov jim je uspel. Janezu Janši je uspelo ubraniti Titov zakon iz leta 1974," na zanimiv detajl opozarja Zorko.

Desnica si po oceni Andraža Zorka, političnega analitika in direktorja agencije Valicon, na podlagi rezultatov referenduma o dodatku k pokojninam kulturnikov ne more obetati tako dobrega rezulatta na parlamentarnih volitvah, kot so ga po referendumu na zakon o vodah leta 2022 dosegle levosredinske stranke. Foto: Ana Kovač A hkrati sogovornik ocenjuje, da so v SDS od referenduma pričakovali celo več – zamajati vladajočo koalicijo. "Volilna udeležba je bila po moji oceni premajhna, da bi ta uspeh lahko prikazali kot nezaupnico proti aktualni vladi. Če lahko namreč rečemo, da je 25 odstotkov volivcev glasovali proti vladi, lahko rečemo tudi, da jih 75 odstotkov ni," pravi Zorko.

Zorko: Desnica si ne more obetati gladke zmage

Sogovornik vzporednico potegne z zakonom o vodah, ki ga je predlagala takratna Janševa vlada in ga je (sicer z močno podporo nevladnih organizacij) levosredinska opcija leta 2021 na referendumu uspela gladko zrušiti. Volilna udeležba je bila takrat več kot 46-odstotna, proti zakonu pa je glasovalo skoraj 683 tisoč volivcev.

"Če je bil to dober indikator, kaj se bo zgodilo na volitvah leto kasneje, lahko na podlagi rezultatov tega referenduma sklepamo, da si desnica ne more obetati gladke zmage na volitvah prihodnje leto. Kljub temu lahko ocenimo, da imamo relativno močno opozicijo aktualni vladi. Po mojem mnenju se bo polarizacija volilnega telesa še poglobila, glasovi volivcev pa koncentrirali pri SDS in Gibanju svoboda. Razen če ne bo do volitev kakšnega novega obraza oziroma igralca," ocenjuje Zorko.

Na vprašanje, ali je bil poziv k bojkotu referenduma zgrešena odločitev, sogovornik odgovarja, da bi po njegovem mnenju zakon v vsakem primeru padel, "ker se volivci leve sredine tega referenduma ne bi udeležili v takšnem številu kot volivci desne sredine".

Pengov Bitenc: Čez deset mesecev bodo volivce prepričevali, naj gredo na volitve

Foto: Siol.net Bolj kritičen je do poziva k bojkotu referenduma Aljaž Pengov Bitenc, politični komentator in soavtorja podkasta LD;GD, ki upa, da se bodo na levici sedaj naučili, da njihovo volilno telo ni tako disciplinirano kot desno in zato takšni pozivi nimajo tako velikega učinka.

"Sploh pa se mi zdi zgrešeno, da so se odločili za poziv k bojkotu, potem ko so pokurili toliko političnega kapitala, da so ta zakon sprejeli in branili v javnosti. Edini, ki so na koncu imeli pobudo od začetka do konca, so v SDS, ki se bodo lahko nekaj tednov sončili v tej zmagi," pravi Pengov Bitenc.

Ob tem je po njegovem mnenju zanimivo, da je zakon na referendumu dobil največjo podporo v volilnih okrožjih, kjer sta Gibanje svoboda in Levica najmočnejša. "To pomeni, da so njihovi volivci razumeli, da je treba zakon podpreti in da če je razpisan referendum, se nanj gre. Aktivno državljanstvo je vrednota, ki se jo goji ne glede na rezultat. Ker čez deset mesecev bodo te iste stranke ljudem razlagale, naj gredo na volitve, ker če ne bodo šli, bo konec sveta," opozarja Pengov Bitenc.