Referendum: je Janez Janša na to pozabil?

Referendum, ki ga napoveduje največja opozicijska stranka SDS, po besedah ministrice za kulturo Aste Vrečko ni "nič drugega kot plačana predvolilna kampanja s strani opozicije in njenega prvaka Janeza Janše". K pripravi predloga so po njenih besedah pristopili, ker je veljavni zakon zastarel in pomanjkljiv. Ob tem se sprašuje, ali je Janša pozabil, da je v dveh svojih vladah tudi podeljeval izjemne pokojnine umetnikom in umetnicam, v zadnjih 15 letih jih je namreč Janševa vlada podelila največ. V SDS so prepričani, da morajo o zakonu o dodatkih k pokojninam umetnikov na referendumu odločiti državljani, ker da naj bi bil namenjen "levim privilegirancem". Pa so dosedanji prejemniki res "politični vojščaki"?

Na ministrstvu za kulturo, ki ga vodi Asta Vrečko, so pripravili zakon o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti. Kaj to pomeni? Trenutno velja zakonodaja iz leta 1974, ki sicer omogoča dodelitev dodatkov na pokojnino, vendar pa, kot navaja Vrečko, ne uvaja transparentnih pogojev, saj omenjeni zakon opredeljuje zgolj, da se dodatek na pokojnino podeli zaradi izjemnega doprinosa. Računsko sodišče je sicer leta 2009 izdalo revizijsko poročilo, v katerem je opozorilo, da veljavni zakon ne vsebuje meril za priznanje in odmero izjemnih pokojnin. Področje športa je leta 2017 uredil Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, medtem ko je področje kulture ostalo odprto.

Kakšen je nov predlog? Po novem zakonu bi lahko pravico do izjemne pokojnine uveljavljali v dveh primerih, predvidoma bi letno to pomenilo štiri upravičence:

prejemniki Prešernove nagrade za življenjsko delo ( sto odstotkov dodatka , Prešernovo nagrado za življenjsko delo prejmeta dva umetnika na leto),

prejemniki nagrade Prešernovega sklada ali odlikovanja Republike Slovenije, ki so poleg tega prejeli še vsaj eno od najvišjih nacionalnih nagrad, navedenih v prilogi zakona ali eno od najbolj priznanih nagrad, ki se podeljujejo v mednarodnem prostoru (50 odstotkov dodatka, predvidoma dva umetnika na leto).

Zakaj referendum?

V SDS so prepričani, da morajo o zakonu o dodatkih k pokojninam umetnikov na referendumu odločiti državljani. "Ta zakon uvaja neupravičene privilegije za ozko skupino ljudi, medtem ko večina upokojencev v Sloveniji komaj shaja iz meseca v mesec," navajajo. Prepričani so, da bi morala vlada najprej pripraviti pokojninsko reformo, opozarjajo, da izvedba zakona ni dovolj transparentna, saj niso določena merila, po katerih se bodo dodatki podeljevali. Kritični pa so tudi do načina sprejemanja zakona, menijo namreč, da ga je vlada sprejela brez širše javne razprave in brez ustrezne analize finančnih posledic.

Zato med 20. februarjem in 26. marcem zbirajo podpise za referendum. Zbrati jih morajo 40 tisoč.

Številke: za pokojnine 60 tisoč evrov, za referendum do pet milijonov evrov

Omenjene pokojnine po besedah podpredsednika vlade Mateja Arčona proračun letno bremenijo za okoli 60 tisoč evrov, medtem ko referendum v primeru, da bo realiziran, stane od štiri do pet milijonov evrov. "Presenečen sem nad dejstvom, da stranka, ki si je pred leti prizadevala, da se to področje uredi, zdaj temu nasprotuje," je še po četrtkovi seji vlade dejal Arčon, ki meni, da gre za enega izmed "izletov v prazno, kar pa je predvsem neodgovorno, neracionalno in nespoštljivo do državljank in državljanov".

ANKETA Ali se strinjate z zakonom o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga pripravilo ministrstvo za kulturo? Da + 0,00 % 0 glasov

Ne + 0,00 % 0 glasov

Ne vem, ne poznam tematike + 0,00 % 0 glasov Oddanih 0 glasov

Kdo prejema izjemne pokojnine?

V zadnjem mandatu Janeza Janše so izjemno pokojnino prejeli naslednji: slikar in ilustrator Kostja Gatnik, pesnik in pisatelj Milan Dekleva, pisatelj in prevajalec Aleš Berger, filmski režiser Karpo Godina, igralka in balerina Mateja Rebolj, dramatik Milan Jesih ter pesnik in esejist Nikolaj Grafenauer.

V mandatu Roberta Goloba so izjemno pokojnino prejeli naslednji: pesnik Andrej Zlatko Bervar, koreograf in baletnik Janez Mejač, kostumografinja in scenografinja Bjanka Adžić Ursulov ter pesnik, pisatelj in dramatik Boris Novak.

Podatke o prejemnikih izjemne pokojnine so nam posredovali z Urada vlade za komuniciranje.

Koliko izjemnih pokojnin je bilo dodeljenih na področju kulture (vir: Ukom) predsednik vlade mandat število pokojnin Janez Drnovšek 1993–2002 238 Anton Rop 2002–2004 1 Janez Janša 2004–2008 10 premor Janez Janša 2020–2022 7 Robert Golob 2022– 4

Kolikšna je taka pokojnina?

Izračun osnove za odmero dodatka se sicer izračuna po formuli: (starostna pokojnina, odmerjena od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe) – (znesek pokojnine, ki jo prejema posamezni upravičenec). Najvišja pokojninska osnova za leto 2024 je sicer znašala 3.055 evrov, so za Siol.net pojasnili na ministrstvu za kulturo.

Primer: Če bi upravičencu v letu 2024 pripadala pokojnina v višini 1.300 evrov, bi dodatno ob pravici do stoodstotnega dodatka prejel še 1.755 evrov, ob pravici do 50-odstotnega dodatka pa 877,5 evra.