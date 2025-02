SDS z novo referendumsko pobudo na področju umetnosti

V SDS nameravajo danes v državni zbor vložiti pobudo za referendum o zakonu, ki določa dodatek k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti. Državi zbor je po vetu konec januarja znova sprejel omenjeni zakon, ki ureja pravico do tega dodatka in določa pogoje za njegovo priznanje. Podprli so ga v Levici, Svobodi in SD, proti so glasovali v SDS in NSi.

V SDS so že 30. januarja, ko je državni zbor z 51 glasovi za in 28 proti dal zeleno luč za zakon, napovedali prizadevanja za zakonodajni referendum.

DZ je razpravo o zakonu opravil že novembra, a o njem ni glasoval, ker je opozicijska SDS vložila pobudo za posvetovalni referendum. DZ je kasneje ob obstrukciji SDS predlog za posvetovalni referendum zavrnil. Zakon je sprejel 19. decembra z 49 glasovi za in 25 proti, nato pa ga je v ponovno odločanje vrnil odložilni veto državnega sveta. Odbor DZ za kulturo je nato predlog zakona znova podprl, še enkrat pa so o njem razpravljali tudi poslanci.

V ponovni predstavitvi stališč sta opozicijska SDS in NSi odtegnili podporo zakonu, poslanske skupine vladajoče koalicije so ga enotno podprle. V opoziciji so izrazili zaskrbljenost, da gre za delitev denarja posameznim umetnikom po pomanjkljivih merilih. V SD, Svobodi in Levici so medtem znova zatrdili, da je trenutna zakonska ureditev priznavanja posebnih zaslug na področju umetnosti neustrezna, nov zakon pa je nujen za odpravo dolgoletnih pomanjkljivosti v sistemski ureditvi tega področja, je poročala STA.

Zakon sicer pravico do omenjenega dodatka namenja slovenskim državljanom, ki z izjemnimi dosežki na področju umetnosti izkazujejo posebne zasluge za kakovost, pomen in prepoznavnost umetnosti v Sloveniji ali tujini ter prejemajo pokojnino po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali pokojnino v tujini. Novi zakon bo nadomestil zakon iz leta 1974.