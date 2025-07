V Bovcu se je začel poletni tabor SDS

V Bovcu se je danes z zborovanjem članov in podpornikov začel 30. poletni tabor stranke SDS in Gorniškega kluba dr. Henrika Tume. Zbrane je nagovoril predsednik SDS Janez Janša, ki je dejal, da se septembra začne predvolilno delo, SDS pa da ima dolg spisek zakonov, ki jih bi bilo treba po zmagi na volitvah dopolniti, spremeniti ali odpraviti.

SDS tradicionalno poletno srečanje na Bovškem letos prireja že tridesetič, začelo pa se je z osrednjo prireditvijo na bovškem letališču in srečanjem občinskih in mestnih odborov ter več tisoč članov in simpatizerjev iz vse Slovenije. Poleg športnih iger, nogometa, glasbe, druženja in regijske kulinarične ponudbe je današnji program obsegal tudi nagovore visokih predstavnikov stranke.

Janša je svoj nagovor začel z mislijo, da se v Bovcu ni zbralo samo upanje na boljšo Slovenijo, temveč tudi obet boljše Slovenije. Pred 30 leti, ko so se prvič zbrali, je bilo to srečanje 15 ljudi v Kampu Klin v Lepeni. Čez nekaj let so našli večjo lokacijo ob potoku Lepenica, kmalu nato pa so se preselili na sedanjo lokacijo ob bovškem letališču. Kot je dejal, se dogodka še nikoli ni udeležilo toliko ljudi kot danes, iz celotne Slovenije naj bi v Bovec prišlo skoraj 100 avtobusov.

Imajo veliko novih članov

O dosežkih stranke v zadnjem letu je povedal, da je na prvem mestu visoko število novih članov, preko 2000, kar je po njegovih besedah več, kot jih šteje večina ostalih slovenskih strank skupaj. Kakovost SDS dokazuje tudi to, da je doslej že večkrat zmagala na lokalnih, evropskih in tudi državnih volitvah, da ima izkušnje in kadre, ki lahko začnejo delati že prvi dan po volitvah.

Peripetije okrog izglasovanja referenduma o obrambnih izdatkih ter nato njegovega preklica je Janša označil za ukvarjanje vlade same s sabo. Ob tem je dejal, da je namenjanje petih odstotkov BDP za obrambne izdatke veliko denarja, o čemer bi bilo treba opraviti širšo razpravo.

Spomnil je, da je bila Slovenija leta 2008 po kriterijih BDP in blaginje najboljša nova članica EU, danes pa jo prehitevata Češka in Estonija. To je rezultat obdobja vlad novih obrazov in kriz, ki so jih vsaj delno morali s kriznimi vladami reševati tudi v SDS, je dejal.

Kaninsko smučišče je označil za simbolično točko zapravljenih priložnosti ter še opozoril, da je Slovenija zadnja ali predzadnja po črpanju evropskih sredstev.

Kritičen do aktualne vlade

O delu aktualne vlade je dejal, da v zadnjih treh letih poslanci niso odločali o niti enem zakonu, ki bi izboljšal konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ki bi višal plače ali pokojnine ali odpravljal razvojne razlike med regijami. "Vse, kar smo dobili v zvezi z blaginjo in ekonomijo, so bili predlogi za višje davke in dajatve," je dejal.

Smo pa dobili veliko zakonov, ki se ukvarjajo z ideologijo, z legalizacijo marihuane, z evtanazijo, z uničevanjem vsega, kar je temelj za zdravo družino in za zdravo družbo, je bil kritičen.

Med pomembne strankine zmage zadnjega obdobja je uvrstil zavrnitev zakona o dodatku k pokojnini za umetnike na referendumu ter odločitev sodišča EU v primeru tožbe evropskega poslanca iz vrst SDS Milana Zvera zaradi delne zavrnitve njegove zahteve za dostop do dokumentacije v zvezi z obiskom nekdanje podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Sloveniji. Pomembno je tudi sprejetje resolucije Evropskega parlamenta o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, je dejal.

Zakoni, ki bi jih bilo potrebno dopolniti ali spremeniti

Napovedal je, da imajo v SDS dolg spisek zakonov, ki jih bi v primeru sestave vlade po naslednjih volitvah dopolnili, spremenili ali odpravili. "Če so tisti, ki so danes na oblasti, naredili kaj dobrega, bomo to ohranili, a tega ni bilo ravno veliko," je še dodal. Septembra se bo začelo začelo resno delo pred volitvami, je dejal in dodal, da pri tem v stranki delajo koalicijo z volivci in vnaprej ne izključujejo nikogar.

Zbrane so nagovorili tudi poslanec SDS in predsednik bovškega občinskega odbora SDS Danijel Krivec, župan Bovca Valter Mlekuž, predsednik Slovenskega gorniškega kluba Skala in gorniškega kluba dr. Henrik Tuma Anton Žunter ter župnik iz Sv. Jurija ob Ščavnici Boštjan Ošlaj, ki je zbrane tudi blagoslovil.

Tabor se bo z različnimi kulturnimi, družabnimi in športnimi, predvsem gorniškimi, aktivnostmi nadaljeval do 2. avgusta.