Pred poslanci vmesno poročilo preiskovalne komisije o sumih vpletanja politike v policijo

Poslanci bodo danes začeli obravnavo vmesnega poročila preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih državnih organov. Po vetu državnega sveta pa bo DZ vnovič odločal tudi o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.

Preiskovalna komisija DZ, ki jo vodi Aleš Rezar (Svoboda), v vmesnem poročilu med drugim ugotavlja, da je bil premier Robert Golob z operativno akcijo ruskih vohunov seznanjen 8. novembra 2022, zatem pa 6. decembra o njuni aretaciji, ko je to informacijo dobil celotni politični vrh. V vmesnem času ni bilo komunikacijske sledi med premierjem in direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Joškom Kadivnikom, ki naj bi jo na zaslišanjih izpričala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja Boštjan Lindav, navaja poročilo.

Premier tako ni mogel vplivati na izbiro datuma aretacije, prav tako pa ne vzdrži motiv, da je bil datum aretacije prestavljen, da ne bi zasenčil poreferendumskega dne, izhaja iz vmesnega poročila.

Seja zaprta za javnost

Komisija je sicer vmesno poročilo potrdila le z glasovi koalicijskih članov, opozicijski pa so sejo tedaj obstruirali. So pa k vmesnemu poročilu podali ločeni mnenji.

Razpravo o poročilu bodo poslanci sklenili v četrtek na za javnost zaprtem delu seje. Zatem pa jih čaka še glasovanje o predlaganih sklepih.

Po vetu državnega sveta pa bodo danes poslanci znova odločali o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Za sprejem bo tokrat potrebnih 46 poslanskih glasov.

DZ pa čaka tudi obravnava predloga novele zakona o osnovni šoli, s katero SDS predlaga uvedbo obveznega predmeta računalništva in informatike.