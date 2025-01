Poslanci Svobode v DZ s predlogom za spremembo volilne zakonodaje

Več kot pol leta po posvetovalnem referendumu bi v Svobodi voljo volivcev o uvedbi preferenčnega glasu na volitvah DZ uresničili s spremembo ustave, kot jo je predlagala NSi. Predlog med drugim predvideva uvedbo 18 volilnih enot in povečanje števila poslancev z 90 na 92. Za sprejem takšnih sprememb bi moralo predlog podpreti 60 poslancev.

Poslanska skupina največje vladne stranke Svoboda bo danes predstavila predlog za spremembo ustave, povezan z volilnim sistemom, so v četrtek sporočili iz stranke.

Predlog sledi junijskemu posvetovalnemu referendumu, na katerem so volivci med drugim podprli uvedbo preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah. Pretresanje mogočih scenarijev za uveljavitev volje volivcev doslej ni obrodilo sadov, ki bi prinesli zadostno poenotenje parlamentarnih strank.

Koalicija je pri doseganju dvotretjinske večine oziroma 60 poslanskih glasov računala predvsem na podporo NSi. S to so se tako dogovorili, da pripravi zanje sprejemljiv predlog, kar je najmanjša opozicijska stranka tudi storila, a kmalu zatem sprejela stališče, da so časi za ustavne spremembe v tem mandatu minili.

Povečanje števila poslancev na 92

Kljub temu bodo v Svobodi poskusili s tem predlogom, saj ocenjujejo, da vsebinsko uživa največjo podporo med parlamentarnimi strankami. Predlog predvideva volitve po pet poslancev iz vsake izmed 18 volilnih enot, kar bi skupno število poslancev v slovenskem parlamentu ob dveh poslancih manjšin povečalo z 90 na 92. To pa torej zahteva tudi začetek postopka spremembe ustave.

Poslanci Svobode so se sicer odločili predlog v parlamentarni postopek vložiti sami, v letu pred volitvami pa jih torej čaka iskanje zadostne politične volje za sprejem takšnega predloga.