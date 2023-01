Poslanca Levice na srečanju s Pirc Musarjevo: Spremenili bi volilni sistem

Sogovorniki so se strinjali, da so tovrstna srečanja dobrodošla in pripomorejo h konstruktivnemu političnemu dialogu.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes gostila koordinatorja Levice Luko Mesca in vodjo poslanske skupine Levica Mateja Tašnerja Vatovca. Na srečanju so med drugim spregovorili o morebitnih ustavnih spremembah, tudi volilnega sistema, zdravstveni reformi ter podnebni politiki in zeleni prihodnosti, so sporočili iz urada predsednice.

Sogovorniki so se tudi strinjali, da so tovrstna srečanja pri predsednici republike dobrodošla in pripomorejo h konstruktivnemu političnemu dialogu in iskanju rešitev pri temah, ki so strateško pomembne za Slovenijo, so še navedli v uradu predsednice republike.

Gre sicer za eno izmed srečanj, ki jih predsednica Pirc Musar v teh dneh pripravlja s prvaki parlamentarnih strank in vodji poslanskih skupin. Pretekli teden se je predsednica tako že srečala s predsednikom Gibanja Svoboda in vlade Robertom Golobom ter z vodjo poslanske skupine Svoboda Borutom Sajovicem. Poudarek srečanja je bil pogovor o strateških temah, o katerih je potreben konsenz za prihodnost Slovenije.

Pirc Musarjeva se je z nekaterimi predsedniki strank že srečala, z nekaterimi se še bo

Pirc Musarjeva je tudi opravila že pogovore s predstavniki opozicijskih strank, in sicer s predsednikom SDS Janezom Janšo in z vodjo poslanske skupine SDS Jelko Godec ter s predsednikom NSi Matejem Toninom in z vodjo poslanske skupine NSi Janezom Ciglerjem Kraljem. S predstavniki opozicije je pogovor med drugim tekel tudi o zdravstveni reformi.

V torek se bo predsednica ob 13.45 srečala še s predsednico SD Tanjo Fajon in z vodjo poslanske skupine SD Janijem Prednikom.

V sredo pa se bo ob 11. uri srečala še s predstavnikoma italijanske in madžarske narodne skupnosti Felicejem Žižo in Ferencem Horvathom.