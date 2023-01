CIA ne ve, kaj dela Nataša Pirc Musar

Obveščevalna agencija CIA že šest desetletij izdaja enciklopedijo o državah sveta, ki se imenuje The World Factbook oziroma CIA World Factbook. Almanah, ki ga v celoti pripravlja in ureja CIA, je v prvi vrsti namenjen uslužbencem zvezne vlade ZDA, ki pri delu potrebujejo zgoščene podatke o določeni državi na enem mestu, vendar pa lahko do The World Factbooka danes dostopa kdorkoli (tudi Neameričani), saj se enciklopedija financira iz proračuna ZDA in je zato v javni domeni.

Foto: Matic Tomšič

CIA enciklopedijo za javnost v tiskani obliki izdaja že od leta 1975 (od leta 2008 jo sicer tiskajo drugje), brezplačno pa je na voljo tudi v digitalni obliki na spletni strani The World Factbook. Na voljo so splošne informacije o 195 državah sveta (ki jih kot neodvisne priznavajo ZDA) in o približno 70 drugih teritorijih, ozemljih, ki so predmet spotike in drugih lokacijah.

V Sloveniji je predsednik še vedno Borut Pahor, Nataša Pirc Musar pa je predsednica vlade

Stran Slovenije v geografskem almanahu ameriških obveščevalcev med drugim vsebuje podatke o zemljepisnih značilnostih, gospodarstvu, družbi, energetiki naše države, pa tudi razdelek o ustroju slovenske politike politike, kjer pa podatki CIA nekoliko šepajo.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Po navedbah CIA The World Factbooka je v Sloveniji na predsedniškem položaju trenutno še vedno Borut Pahor, slovensko vlado pa od 23. decembra vodi Nataša Pirc Musar, ki je "prva predsednica vlade v Sloveniji", je zapisano.

V nadaljevanju, kjer so naštete in opisane zadnje tri predsedniške in parlamentarne volitve, je medtem pravilno navedeno, da je Pirc Musarjeva zmagala na predsedniških volitvah, na državnozborskih pa je slavil Robert Golob.

Enciklopedični vnos o Sloveniji je bil nazadnje sicer posodobljen v torek, 17. januarja, je navedeno na vrhu zapisa.