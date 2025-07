Življenje, kot si ga zaslužite – v središču Istre

Na meji med sproščenim življenjem in brezčasno eleganco se v srcu Istre rojeva zgodba, ki navdušuje zahtevne kupce in ljubitelje Mediterana – Istra Residences Umag . Gre za več kot le nepremičninski projekt. Je nova priložnost za kakovostno življenje, ki prepleta udobje sodobne arhitekture, naravne lepote in kulturni utrip Istre – vse le uro in pol vožnje iz Ljubljane.

Ekskluzivnost in kakovost bivanja

Istra Residences Umag predstavlja novo generacijo stanovanj, namenjenih tistim, ki iščejo več od klasičnega oddiha. Projekt se ponaša z vrhunskim dizajnom, premišljeno razporeditvijo bivalnih prostorov, visoko energetsko učinkovitostjo in sodobno arhitekturno zasnovo. Vključuje tudi garažna parkirna mesta in prostorne terase, s katerih se odpira pogled na morje in zeleno mediteransko zaledje.

Foto: Istra Residences Umag

Lokacija, ki navdihuje

Umag že dolgo velja za biser zahodne Istre – ne zgolj kot priljubljena turistična destinacija, temveč kot prostor, kjer se srečujejo tradicija, gastronomija, šport in kultura. Istra Residences Umag se nahaja v neposredni bližini mestnega središča in obale, kar omogoča popolno ravnovesje med zasebnostjo in dostopnostjo vseh urbanih storitev. V bližini so restavracije z lokalnimi dobrotami, pešpoti ob morju ter športni in velnes centri, ki vabijo k aktivnemu življenju vse leto.

Foto: Istra Residences Umag

Dom ali investicija – odločitev, ki se obrestuje

Za slovenske kupce so Istra Residences Umag odlična priložnost za nakup sekundarnega doma, ki ga lahko uporabljajo za oddih, hkrati pa predstavlja tudi premišljeno naložbo. Stanovanja so idealna za turistično oddajanje, saj se nahajajo na eni izmed najbolj obiskanih obmorskih točk v regiji. Ob tem pa dolgoročno ohranjajo (in povečujejo) svojo vrednost zaradi energetske učinkovitosti, sodobne gradnje in izjemne lokacije. Možnost vselitve je prihodnje leto maja.

Foto: Istra Residences Umag

Povezanost z regijo in življenjski slog

Stanovanja v Istra Residences Umag niso zgolj prostori – so način življenja. Tukaj ne gre le za to, kje živite, ampak kako živite. Ob zvokih valov se boste vsak dan znova vračali k naravi, pristnosti in notranjemu miru. S pridihom mediteranske kulture in sodobnega udobja ta projekt ponuja tisto redko kombinacijo, ki jo danes išče vse več ljudi – ravnotežje med modernim svetom in življenjem, kot si ga zaslužite.

Foto: Istra Residences Umag



Še več informacij je na voljo na spletni strani, kjer si lahko rezervirate tudi svoj ogled. Vaš novi dom v Istri je samo en klik stran!











