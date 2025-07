Stensko dekoraterstvo je umetnost, ki presega estetiko – je način, kako prostoru vdihniti značaj, pripovedovati zgodbo in ustvariti ambient, ki odraža osebnost in duh časa. Maša Berdon s svojim delom dokazuje, da so stene lahko mnogo več kot le ozadje: so platno, na katerem se lahko zgodovina sreča s sodobnim dizajnom.

Maša je svojo strast je našla v šablonskih stenskih poslikavah. Kjub nedavni akademski poti ima za sabo že pester nabor praktičnih izkušenj z različnimi konservatorsko-restavratorskimi deli, kot so restavriranje stenskih slik v cerkvah in gradovih, restavriranje kamnitih kipov, baročnih štukatur ter razna projektna dela na večjih objektih in stavbni dediščini.

Foto: Gregor Mezgec

Svojo ustvarjalnost in znanje med drugim prinaša tudi v procese prenov meščanskih stanovanj. Dosedanja pot jo je vodila k iskanju lastnega izraza v svetu stenskih poslikav, pri čemer spoštovanje do zgodovine združuje z inovativnim stenskim dekoriranjem.

Zakaj si izbrala svojo trenutno karierno pot?

Po končani umetniški gimnaziji sem se odločila za študij restavratorstva, ker sem želela opravljati praktično delo. Želela sem poklic, ki bi bil povezan z zgodovino, a bi mi hkrati nudil ustvarjalni pristop. Konservatorsko-restavratorska načela in omejitve, ki jih sicer izjemno spoštujem, so pogosto stroga in včasih omejujoča. Želela sem si nekoliko svobodnejšega dela, kjer lahko bolj kreativno in obrtniško pristopam k zgodovinskim objektom.

Foto: Gregor Mezgec

Med študijem sem sodelovala pri številnih projektih obnove različne arhitekturne dediščine. Pritegnili so me predvsem projekti v staromeščanskih stanovanjih. Kmalu sem ugotovila, da me veselje do restavriranja stenskih poslikav vodi k ustvarjanju unikatnih stenskih dekoracij. To delo mi omogoča, da združujem akademsko znanje in praktične spretnosti, hkrati pa ohranjam osebni umetniški pečat.

Kaj te je v dosedanji karieri najbolj zaznamovalo?

Z delom in vpogledom v odnose med arhitekti, konservatorji in lastniki nepremičnin sem razvila svoj pristop, in sicer usklajevanje spoštovanja do zgodovine z željami naročnikov. Posebej ponosna sem, da lahko pri prenovah ohranjam lastnosti stare arhitekture in jih prepletam s sodobnejšim videzom. Moja prednost je, da znam v svojo obrt vnesti znanje, pridobljeno na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. S spoštovanjem do restavratorskega dela želim najti svojo pot v stenskem dekoraterstvu. Rada tudi svetujem ob prenovi starih objektov, saj zelo dobro poznam različne materiale.

Foto: Gregor Mezgec

Tvoja posebnost je, da sama oblikuješ, računalniško izrišeš in lasersko izrežeš šablone za stenske poslikave. Kaj pravzaprav so šablone pri stenskem dekoraterstvu in kaj ti predstavljajo?

Šablone so bile nekoč alternativa tapetam, saj omogočajo preprosto ponavljanje vzorcev, kar je njihova prednost. Sama jih izdelujem z laserskim izrezom, saj ta zagotavlja izjemno natančnost. Šablonski vzorci, ki jih uporabljam, so velikokrat digitalizirane različice zgodovinskih oblik, ki so se v času prilagajale slogom, kot sta barok in secesija. Sama jih pri svojem delu lahko prilagodim sodobnemu notranjemu oblikovanju.

Foto: Gregor Mezgec

Kako je z obstojnostjo in vzdrževanjem teh poslikav?

Barva je pri šablonskih stenskih poslikavah enaka kot pri kateremkoli barvanju. Moj cilj je, da je poslikava trajna in prijetna za ljudi, ki v prostorih živijo. Veliko je odvisno od izbire cenovnega razreda in vrste barve, ki je danes lahko tudi vodoodporna oziroma pralna. Tudi ko želim steni dati historični videz, lahko uporabim najkakovostnejšo sodobno barvo in vseeno dosežem starejši videz.

Foto: Gregor Mezgec

Kako pristopiš k obnovi starih stanovanj?

Pri obnovah starih objektov ali stanovanj najprej izvedem začetno analizo oziroma t. i. sondiranje. Gre za postopek iskanja spodnjih plasti poslikav, ki jih pogosto najdem skrite pod več desetletij starimi nanosi stenskih barv. Pri tem lahko (odvisno od starosti objekta) segamo tudi od 50 do 200 let v preteklost in ob obnovah ohranjamo zgodovinski značaj prostora, ki bi bil sicer izgubljen. Včasih med sondiranjem najdemo zanimive posebnosti, ki lahko, če se ohranijo, prostoru dodajo izjemno unikatnost (npr. skrito okno, živahna poslikava, stare štukature, skrite pod plastmi barve).

Foto: Gregor Mezgec

Ali je stensko dekoraterstvo zahtevno področje?

Gre za zelo interdisciplinarno delo, ki zahteva tehnično znanje, ustvarjalnost in fizično pripravljenost. Predvsem gre za precej nišen poklic. Kot mlada ženska sem se morala dodatno dokazovati, a v tem vidim prednost. Ravno izobraženost in strast do obrti sta me pripeljali do unikatnih projektov. Moja filozofija je preprosta: stare stene lahko naredim kot nove, novim stenam pa lahko ustvarim starejši izgled. Vsako staro stanovanje ima svoj značaj, ki ga je vredno ohranjati. Škoda je zaradi strahu pred restavratorji in kompleksnostjo obnove zapraviti historične štukature, zaobljene stene in poslikave, da bi stanovanja zaprli v bele prostore po univerzalnih standardih.

Foto: Gregor Mezgec

Kakšni so tvoji načrti za prihodnost?

Trenutno želim pridobiti čim več praktičnih izkušenj. Zato se odpravljam v tujino, od koder bi pozneje novo znanje in izkušnje želela prenesti v delo doma v Sloveniji. Rada bi sodelovala pri čim več projektih, pri katerih lahko tehnike historične dekoracije združim z modernimi materiali in pri tem izražam svojo kreativnost.

Foto: Gregor Mezgec

Trije že izvedeni projekti



1. Dekoriranje unikatne stene, ki ustvarja močnejšo povezavo med posameznimi prostori v objektu. Maši je v oči padel vzorec na starih cementnih ploščicah v kopalnici, ki ga je s pomočjo posebej za to narejene šablone prenesla na stene hodnika. Izbrani vzorec, ki notranjemu oblikovanju doda vrednost, je uporabljen kot detajl znotraj večjega vzorca stenske poslikave.



2. Magistrska naloga, v okviru katere je Maša obravnavala ogroženo originalno stensko poslikavo na steni v objektu Šrajbarski turn. Naredila je šablono in poslikavo na več načinov preslikala na nov nosilec ter jo tako rekonstruirala.



3. Dekoratersko narejena unikatna stena, za katero je Maša šablone izdelala na podlagi navdiha iz historičnega kataloga šablonskih poslikav. Del vzorca na steni sestavlja digitalizirana šablona iz več kot 100 let starega kataloga, ki je bila uporabljena v novem, sodobnem kontekstu.