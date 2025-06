Hrana ni za tjavendan – projekt, ki uči otroke kuhati brez odpadkov

Ste kdaj pomislili na to, koliko receptov je nastalo, ker je bilo v preteklosti hrane malo in se je redkokdaj kaj zavrglo? Znane in slavne jedi, kot so pica, irska obara, francoska čebulna juha, feijoada, pasta fižol, celo slavna cezarjeva solata in še premnoge druge so nastale iz ostankov hrane. Ustvarjalnost v kuhinji se pogosto rodi prav iz pomanjkanja.

S podobno miselnostjo že enajsto leto zapored poteka projekt Hrana ni za tjavendan, ki ga vodi Ekošola v sodelovanju z Lidlom Slovenija. Namen projekta? Otroke, mladostnike, učitelje in starše spodbuditi k odgovornemu ravnanju s hrano in zmanjševanju zavržene hrane. In rezultati so izjemni.

Foto: Marko Pigac

Izjemna odzivnost in kreativnost slovenskih otrok

V sezoni 2024 je sodelovalo kar 17.049 otrok iz 302 vrtcev in šol po Sloveniji. Vključeni so bili tudi mentorji – skupaj kar 1.400 –, ki so z otroki iskali načine, kako iz ostankov ustvariti nekaj novega, okusnega in zdravega. Rezultat? Povprečno so količino zavržene hrane zmanjšali za kar 30 odstotkov, najvztrajnejši pa celo za 85 odstotkov.

Otroci v okviru projekta ustvarjajo tudi recepte – jedi, v katerih glavno vlogo igrajo sestavine, ki bi sicer romale v smeti. Najboljši med njimi se vsako leto zberejo v posebni knjižici z naslovom Reciklirana kuharija, ki ni le zbirka receptov, temveč dokaz, da se da s pravim pristopom iz "ostankov" ustvariti nekaj izjemnega.

Foto: Lidl Slovenija

Navdušili vas bodo slastni recepti, kot so: Brokolijevi krekerji : ti svetlo zeleni krekerji bodo postali vaš najljubši prigrizek, saj so polnega okusa in slastno hrustljavi.

: ti svetlo zeleni krekerji bodo postali vaš najljubši prigrizek, saj so polnega okusa in slastno hrustljavi. Reciklirani žepki s piščancem in špinačo : bodo poskrbeli, da bodo ostanki včerajšnjega kosila navdušili tudi danes.

: bodo poskrbeli, da bodo ostanki včerajšnjega kosila navdušili tudi danes. Fižolova sladica fižolina: bogata čokoladna krema, za katero nikoli ne bi ugotovili, da je narejena iz fižola, kombinirana s svežino sadnega pireja, plastjo hrustljavih piškotov in nežno stepeno smetano.

Foto: Marko Pigac