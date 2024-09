Na ulico sta postavila lutko in odšla na pivo: to se je zgodilo po eni uri #video

Nedavno sta objavila posnetek s trga, kamor sta se odločila postaviti lutko, s katero bi pokazala, kako se da zaslužiti z "nič dela".

Izložbeno lutko sta Youtuberja najprej prebarvala na zlato barvo, jo oblekla ter ji nadela očala. Nato sta lutki, ki sta ji k nogam položila napis: živi kip, dodala še klobuk za kovance. Nepremično lutko sta pustila na enem izmed trgov in odšla na pivo v bližnji lokal, od koder sta z daljnogledom opazovala dogajanje.

V uri zaslužila skoraj 40 evrov

Mnogi so lutko, misleč, da gre za pravo osebo, ki se ne premika in je pobarvana z barvo, kot je to običajen prizor v večjih mestih, z zanimanjem opazovali in v klobuk metali drobiž. Komika sta se ob opazovanju dogajanja zabavala in po eni uri odšla do lutke ter iz klobuka pobrala zaslužek. Skupaj sta v eni uri od mimoidočih obiskovalcev zaslužila 38,35 evra.

Videoposnetek, ki sta ga naslovila "Kako obogateti, ne da bi delali karkoli", je hitro postal viralen, predvsem med pripadniki generacije Z, ki radi stremijo k hitremu zaslužku s čim manj vloženega dela. Zgolj na kanalu na YouTubu je v tednu dni že dosegel 8,3 milijona ogledov. Številni komentatorji so se obregnili ob dejstvo, da sta ustvarjalca mimoidoče potegnila za nos, spet drugi so prepričani, da je to ena najboljših idej za pasivni zaslužek, ob tem pa lahko uživaš še ob pitju piva.

"Lutka je zaslužila več, kot zaslužim kot mladi zdravnik"

"Lutka je zaslužila več, kot zaslužim kot mladi zdravnik," je zapisal eden izmed uporabnikov Instagrama, drugi pa se je navduševal nad idejo, da bi dal odpoved, kupil 30 lutk in jih postavil na ulico. Eden izmed gledalcev na YouTubu je komentiral, da sta si ustvarjalca izbrala žensko lutko, ki se je nihče ni upal dotakniti, da bi preveril, ali je res živa. "Če bi izbrala moško, bi verjetno trik hitro razkrili," je še zapisal in dodal, da gre za briljantno idejo.

"Nekje sem prebral, da so najbolj leni ljudje tudi najbolj iznajdljivi. Mislim, da to drži," pa je ob posnetku komentiral še en uporabnik. Potegavščina je poleg ogledov na YouTubu na Instagramu dosegla 26,6 milijona, na Tiktoku pa skoraj 124 tisoč ogledov. Skupaj si je torej posnetek ogledalo že okoli 35 milijonov gledalcev.