Španska policija je aretirala pet oseb, obtoženih goljufije. Osumljenci so se na spletu predstavljali kot hollywoodski zvezdnik Brad Pitt in tako ženski ogoljufali za 325 tisoč evrov (271 tisoč funtov).

Na spletni strani za oboževalce Brada Pitta so stopili v stik z oškodovanima ženskama in ju prepričali, da imajo z njim sentimentalen odnos, je v ponedeljkovi izjavi zapisala španska civilna policija guardia. Ženskama so se člani kriminalne združbe predstavljali kot Brad Pitt in ju spodbujali k vlaganju v različne projekte, ki niso obstajali, je poročal Guardian.

Žensko iz južne regije Andaluzija so ogoljufali za 175 tisoč evrov, druga iz severne regije Baskija je izgubila 150 tisoč evrov.

Kriminalci so preučili psihološki profil žrtev

"Kiberkriminalci so, da bi ujeli žrtve, preučili njuna družbena omrežja in naredili njun psihološki profil ter tako odkrili, da sta obe ranljivi osebi s pomanjkanjem naklonjenosti in v stanju depresije," je sporočila policija. Kot so še dodali, so z obema uporabljali tudi platforme za takojšnje sporočanje za izmenjavo sporočil in e-pošte, dokler žrtvi nista verjeli, da na WhatsAppu klepetata z Bradom Pittom, ki jima je obljubil romantično razmerje in skupno prihodnost.

Policija je v Andaluziji aretirala pet ljudi, vključno z domnevnimi voditelji skupine. V okviru policijske akcije so vdrli v pet domov in zasegli več mobilnih telefonov, bančnih kartic, dva računalnika in dnevnik, v katerem so bile zapisane besedne zveze, s katerimi goljufi zavajajo svoje žrtve. Policistom je uspelo izterjati 85 tisoč evrov, ki so jih goljufi nezakonito pridobili od oškodovanih žensk.