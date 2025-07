Pravice letalskih potnikov v Evropski uniji zadnjih 20 let (in še vedno) ureja uredba EU 261/2004, ki zagotavlja oskrbo in nadomestila potnikom predvsem v primerih večjih zamud poletov, zavrnitev vkrcanja, ki niso posledica malomarnosti potnikov (npr. pozabljeni dokumenti), in odpovedanih poletov. Toda obetajo se spremembe, med katerimi so tudi takšne, ki potnikom ne bodo všeč.

Letalska potovanja v veliki večini minejo brez omembe vrednih zapletov, a vendarle niso imuna na večje nevšečnosti, za katere se zdi, da jih je vedno več. Veliko je razlogov, zakaj pride do odpovedi poletov ali velikih zamud, ki bi jih letalski prevozniki lahko preprečili.

Znano je tudi, da letalski prevozniki praviloma prodajajo več vozovnic, kot je na letalu mest, ker se zanašajo na zgodovinske podatke o potnikih, ki kljub nakupu vozovnice niso prišli, in zahtevne matematične modele, ki jim omogočajo, da s temi podatki natančneje predvidijo, kako kljub tistim, ki se ne udeležijo poleta, zagotoviti čim boljšo zapolnjenost letala in s tem sebi večji prihodek. Ti izračuni so največkrat pravilni, ne pa vedno, zato se lahko zgodi, da morajo nekomu z veljavno vozovnico zavrniti vkrcanje.

Letalska potovanja v veliki večini minejo brez omembe vrednih zapletov, a vendarle niso imuna na večje nevšečnosti, za katere se zdi, da jih je vedno več. Foto: Shutterstock

Dvajset let uredbe EU 261/2004

V vseh takšnih primerih potnike v Evropski uniji že dvajset let učinkovito varuje ustrezna evropska regulativa (razen takrat, ko letalske družbe razloge za nepravilnosti ustvarjalno in neredko celo neutemeljeno pripisujejo višji sili, a to je že druga in dolga zgodba).

Ob tem je treba poudariti, da evropska regulativa ne pokriva vseh poletov, ki se dotikajo evropskih letališč. Pravniško povedano, določbe uredbe 261/2004 veljajo, če odškodnina ni bila že plačana po drugi osnovi, za polete znotraj Evropske unije in tudi vse odhode iz Evropske unije kamorkoli po svetu ne glede na prevoznika in prihode v Evropsko unijo od koderkoli s prevoznikom iz Evropske unije. V vseh teh primerih določila veljajo tudi za Islandijo, Norveško, Švico, francoske prekomorske departmaje, Azore, Madeiro in Kanarske otoke, ne pa tudi za Ferske otoke.

Predlagane spremembe evropske uredbe o pravicah letalskih potnikov po besedah njenih podpornikov prinašajo vrsto dobrih novic za potnike, a številke kažejo, da ni vse rožnato. Foto: Srdjan Cvjetović

V eno smer velja, v drugo pa …

To denimo pomeni, da pri poletu iz Ljubljane v Carigrad (Istanbul) z letalom družbe Turkish Airlines ali iz Ljubljane v Dubaj z družbo flydubai uredba EU 261/2004 velja, v obratno smer z istima prevoznikoma pa ne.

Še zanimivejši je primer prevoznika easyJet, ki ima nekatera svoja letala registrirana v Združenem kraljestvu, nekatera pa v Avstriji in Švici, kar pomeni, da ni vseeno, katero od njihovih letal vas prevaža iz Združenega kraljestva v Evropsko unijo. Pri povratkih iz Združenega kraljestva z britanskim letalom bi sicer veljala pravila Združenega kraljestva, ki so zelo podobna evropskim.

Prevozniki iz držav zunaj Evropske unije niso zavezani določbam Evropske unije o pravicah letalskih potnikov, ko se polet začne zunaj Evropske unije (vključno s Švico, Norveško in Islandijo), četudi se ta polet konča v eni izmed držav Evropske unije (vključno s Švico, Norveško in Islandijo). Foto: Ana Kovač

Letalske družbe: odškodnine so previsoke!

Verjetno pod pritiskom letalskih družb, ki menijo, da so pravila preveč ostra do njih, se pripravljajo spremembe te evropske uredbe, a ni znano, kdaj bi, če jih sploh sprejmejo, te lahko začele veljati. Do zdaj so o teh spremembah dosegli politični dogovor na ravni pristojnih ministrov za promet, o katerem v naslednjem koraku odloča Evropski parlament. Te spremembe potekajo poleg prizadevanj, da bi odpravili zaračunavanje ročne prtljage, kar je zlasti nizkocenovne prevoznike spravilo do glasnega upora.

Na straneh Sveta Evropske unije pojasnjujejo, da predlogi spremembe evropske uredbe o pravicah letalskih potnikov potnikom prinašajo kar 30 novih pravic, kar bi pomenilo, da bodo z njimi potniki pridobili. Natančneje so opredeljene posamezne nepravilnosti, kar bi moralo odpraviti nevšečne primere, ko so se letalske družbe sklicevale na okoliščine zunaj njihovega nadzora, kar je pravna podlaga za zavrnitev odškodninskega zahtevka.

Potniki ne bodo prejeli odškodnine, če sta zamuda ali odpoved poleta posledica okoliščin, ki jih letalski prevoznik niti z največjimi razumnimi prizadevanji ni mogel preprečiti. Najpogostejši tovrstni primeri so neugodne vremenske razmere, a tudi stavke in druge motnje kontrole letenja ter varnostne omejitve. Foto: Reuters

Majhne spremembe, ki bodo razžalostile številne potnike

Toda predlog prinaša tudi spremembe, ki bodo veliko večino danes upravičenih nepravilnosti spravile na drugo stran črte. Danes namreč velja, da je za letalske poti na razdaljah do 1.500 kilometrov, merodajna je razdalja od začetnega do končnega letališča, tudi takrat, ko je pot sestavljena iz več krajših poletov, odškodnina v višini 250 evrov upravičena, če zamuda znaša tri ure ali več, po novem pa bo zahtevek odobren šele, če bo zamuda znašala štiri ure ali več. Slaba tolažba je, da se bo znesek povečal na 300 evrov, kajti velik delež dozdajšnjih zahtevkov se je nanašal prav na zamude, ki so presegle tri ure, ne pa tudi štirih.

Določila bodo, če bo predlog uveljavljen, manj ugodna tudi za potnike na razdaljah nad 3.500 kilometrov. Časovni prag sicer ostaja nespremenjen, a se znesek odškodnine zmanjšuje s 600 na 500 evrov. Za enak znesek stotih evrov se zmanjša odškodnina za potnike na razdaljah med 1.500 in 3.500 kilometrov ob nespremenjenem pragu štirih ur: zdaj bi prejeli 400 evrov, po novem bodo tudi oni prejeli 300 evrov.

Evropski letalski prevozniki so zavezani določilom evropske uredbe o pravicah letalskih potnikov na vseh svojih poletih, ki imajo odhod in/ali prihod na enem od letališč Evropske unije in/ali Švice, Norveške in/ali Islandije. Foto: Srdjan Cvjetović

Pravice so več kot samo odškodnina

Odškodnine so sicer samo en del uredbe o pravicah letalskih potnikov. Veliko manj se govori o zavezah letalskih družb glede oskrbe, ki bi jo morale zagotoviti potnikom v primeru nepravilnosti. Temu se letalske družbe velikokrat poskušajo izogniti, npr. glede obrokov in pijače, ali pa potnikom zelo otežijo postopek uveljavljanja. Tako predlog predvideva, da mora letalska družba oskrbeti potnika najpozneje tri ure po nastanku nepravilnosti, sicer pa lahko potnik nadomestno rešitev poišče sam in mu potem pripada povračilo v višini do štirikratnika plačane cene za neizkoriščeni polet.

Predvidena je še ena sprememba, ki je ugodna za potnike. Danes namreč velja, da če ne pridete na polet in imate na isti vozovnici še druge polete, boste s tem razveljavili vozovnico v celoti. Po novem morebiten "no-show" (pojem, ki ga uporabljajo za potnike, ki ne pridejo na polet) na enem segmentu poti ne bi vplival na vse preostale segmente na tej vozovnici.