Po Norvežankah med osem napredovala še Švicarke

Na švicarsko-finskem obračunu v Ženevi so bile Finke na pragu zmage, potem ko je v 79. minuti z 11-metrovke zadela Natalia Kuikka. A gostiteljice letošnjega celinskega tekmovanja se niso predale, v drugi minuti sodnikovega podaljška je gol odrešitve dosegla Riola Xhemaili. Švica je napredovala zaradi boljše razlike v golih v primerjavi s Finsko, obe reprezentanci sta zbrali po štiri točke.

Norveška je na drugi tekmi tretjega kroga v Thunu ugnala Islandijo s 4:3. Norvežanke so že pred tem premagale Finke in Švicarke, obakrat so slavile z 2:1. Pri Norvežankah sta po dva gola dosegli Signe Gaupset in Frida Leonhardsen-Maanum, za Islandke pa Sveindis Jonsdottir, Hlin Eiriksdottir in Glodis Viggosdottir.

Norveška je ugnala Islandijo s 4:3. Foto: Reuters

Iz skupine B sta se v četrtfinale že uvrstili Španke in Italijanke, iz skupine C pa Švedinje in Nemke. V skupini D je v najboljšem položaju Francija s šestimi točkami, Anglija in Nizozemska jih imata po tri, Wales pa je brez njih. Para nedeljskega zadnjega kroga sta Anglija - Wales in Nizozemska - Francija.

EP v nogometu (Ž), 3. krog:

Četrtek, 10. julij:

Petek, 11. julij:

Sobota, 12. julij:

Nedelja, 13. julij:

Lestvica: