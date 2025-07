Oven

Prekipevali boste od energije, zdelo se vam bo, da je nikakor ne morete porabiti. Premišljevali boste o ambicijah, ki jih imate in ki jih želite doseči na službenem področju. Naredite si načrt in mu sledite. Pazite, koliko denarja zapravljate predvsem za majhne in nepotrebne stvari.

Bik

Nagnjeni boste k temu, da boste sledili toku ljudi in situacij, privabljali boste, kar boste potrebovali in dopustili svetu, da bo prišel do vas. Ljubezen, čustveno zadovoljstvo in harmonija bodo prevladovali v vašem osebnem razmerju. Čas bo idealen za počivanje in za uživanje v partnerjevi družbi.

Dvojčka

Na poslovnem področju boste doživeli pomemben preobrat, ki bo posledica vaših preteklih odločitev. Če ste vse do sedaj dvomili v njihovo pravilnost, boste zdaj končno vedeli, da ste ravnali pravilno. Vaš pogled bo usmerjen v prihodnost, pogumno pa boste delali prve korake.

Rak

Iz svoje družine in korenin lahko potegnete veliko moči in zadovoljstva, a če ni vse dobro na tem področju, boste z lahkoto videli vse težave. Čas bo za popravilo nekaterih vezi. Stopite v stik s tistimi, s katerimi ste nekoč bili blizu. Vaš partnerski odnos bo v dobrem stanju le, če se bosta zanj potrudila oba.

Lev

Danes vam bo pri neki stvari na pomoč priskočila oseba, ki vam veliko pomeni in zaradi tega boste še kako dobre volje. Videli boste, da le ne gre tako hitro obupati, saj se stvari lahko spremenijo iz danes na jutri. Tudi večer bo za vas minil v znamenju dobre volje. Preživeli ga boste v krogu družine.

Devica

To bo čas, ko boste še posebej idealistični. Polni boste upanja. Zaradi duhovnih izkušenj boste v oblakih. Vaša intuicija bo tudi močna. Razmišljali boste o potovanju v oddaljene kraje ali v tuje dežele, mogoče bo povezano z duhovno tradicijo. Vsekakor počakajte dan ali dva in se pogovorite s prijatelji.

Tehtnica

V tem obdobju boste še posebej intuitivni, optimistični in duhovni. Nad vsem boste naravnost navdušeni in to energijo usmerite tudi v pravkar pričete projekte. Vaša razmerja bodo dobra. Vaše povečano razumevanje potreb drugih vas bo naredilo sočutne in pomagali boste tam, kjer boste lahko. Uživajte v čudovitem dnevu.

Škorpijon

Danes boste bolj preprosto reševali vsakdanje težave in našli boste tudi primerne rešitve. Zavest bo zelo dejavna, po glavi pa se vam bodo pogosto podile tudi nemirne misli. Zato boste zelo utrujeni. Odlično bi bilo, če bi se končno odločili za počitek. Ne razmišljajte preveč.

Strelec

Napačna informacija se bo razširila med družinskimi člani ali po soseski in povzročila bo nepotrebno razburjenje. Ne sprejmite nikakršne govorice, ki jo boste slišali, dokler je ne boste preverili sami. Na koncu se bo lahko obrnilo celo tako, da ne bo nič takšnega. To ne bo najbolj primeren čas za načrtovanje.

Kozorog

Bodite prijazni do vseh, pokažite svojo odprtost in svobodno srce. Prijaznost ne stane veliko, a vendar naredi veliko dobrega. Ob srečanju z drugimi boste tako v njih prebudili radost in tudi oni vas bodo napolnili z njo. Vsa ta prijaznost se vam bo vrnila z dobrim in tako dan ne bo izgubljen. Izžarevali boste toplino.

Vodnar

Dobili boste nasvet od nekoga starejšega. Ko boste želeli nekaj narediti, boste naleteli na nekoga z avtoriteto, ki vam bo povedal, kaj nekdo drug misli o vas. Pozorni bodite na nasvet. Obstaja pa tudi druga stran zgodbe, ki bi jo mogli vzeti v obzir, če želite, da se stvari postavijo nazaj v ravnovesje.

Ribi

Danes boste razmišljali o preteklosti, s katero je povezana določena oseba. Zdi se vam, da do nje še vedno gojite zelo močna čustva. Res je tako. Za vas prihaja pravi čas, ki bo poln novih začetkov. Samski pričakujte spremembe. Odprite vrata polnejšemu življenju. Vezani potrebujete razgibanost. Pričnite graditi na tem.