Oven

Vezani boste doma naleteli na partnerjevo nezanimanje in aroganco, zato se boste po nasvet zatekli k neki drugi osebi nasprotnega spola. Bodite pazljivi! Samski ne pričakujte posebnih sprememb. Ostanite zvesti svojim načelom, saj imate čudovite prijatelje, ki vas podpirajo. Nocojšnji večer izkoristite za druženje z njimi.

Bik

Imeli boste priložnost nekomu pomagati, a se boste temu želeli izogniti. Ne bo šlo za to, da ne bi bili prijazna oseba. Enostavno pa ne želite več, da bi vas ljudje izkoriščali, saj vas potem ne cenijo zaradi vaših dejanj. Pomoč nekomu vam drugače da dober občutek. Zapomnite si, večina bo vaš trud cenila. Naredite nekaj dobrega.

Dvojčka

Čeprav se bo morda zdelo, da vas drugi ne poslušajo, se izogibajte uporabi sarkazma ali drugih obrambnih taktik in bodite preprosto prijazni. Potrudite se in bodite jasni, to se bo poznalo in bo ekstremno dragoceno na dolgi rok. Partnerjevo vedenje se vam bo dopoldne zdelo malce čudno. Pomirite ga in mu dajte vedeti, da vam lahko zaupa.

Rak

V ljubezni boste vezani ponovno sposobni vzpostaviti stik s partnerjem. Če bo potrebno, se mu opravičite za ravnanje v preteklem dnevu, saj veste, da ste več pozornosti namenili prijateljstvu kot druženju s partnerjem. Potrudite se, saj vam bo partner le tako oprostil. Samske čaka razburljiv dan, saj bo oseba iz preteklosti obnovila stik z vami.

Lev

Družabni dogodki vam bodo ukradli veliko prostega časa, a boste našli način, da boste združili prijetno s koristnim. Potrudite se, da vaše družinsko življenje zaradi tega ne bo trpelo. Morda vašemu partnerju ne bodo všeč bučne zabave, a ga boste uspeli nagovoriti, da se vam bo pridružil. Ob koncu dneva boste tudi sami utrujeni od druženja.

Devica

Domači bodo živeli svoje življenje in zdelo se vam bo, da v njem ni veliko prostora za vas. Srečali se boste s staro družbo. Dobre okoliščine bodo podpirale vaše poslovne in finančne ambicije, čeprav boste notranje nezadovoljni. Padla bo delovna motivacija in določene ovire bodo blokirale uresničitev vaših poslovnih zamisli. Vse to bo le prehodna kriza.

Tehtnica

Danes bodite še posebej varčni, ne posojajte denarja in odložite nenačrtovane stroške. Določenih stvari ne boste jasno videli, obstaja pa tudi nevarnost lahkomiselnih in hitrih odločitev. Bodite vztrajni in ne odnehajte tudi, ko boste izgubili upanje. Primanjkovalo vam bo gotovosti in zaupanja vase.

Škorpijon

Posamezniki se boste odločili za vlaganje v nepremičnine. Preden pa boste sprejeli dokončno odločitev, najprej razmislite o vseh aspektih in možnostih. V kolikor boste še vedno malce negotovi, se posvetujte s finančnim strokovnjakom. Z okolico boste imeli zelo turbulentne odnose.

Strelec

Vezani boste čutili, da se vaše razmerje izboljšuje. S partnerjem bosta dosegla stabilno raven razumevanja. Komunikacija je v razmerju temeljna, zato je prav, da izražate svoje skrbi in pomisleke. Predstavniki moškega spola boste zares zagreti za svojo boljšo polovico. Samski pričakujte veliko nežnih trenutkov, predvsem v večernih urah.

Kozorog

Dan bo idealen za vpis na tečaj, inštrukcije, strokoven seminar ali znanstveno ekskurzijo v tujini. Srečno obdobje bo tudi za vse, ki se pripravljate na zagovor diplomske ali magistrske naloge. Ne spuščajte se v neznane situacije. Pripravljeni boste na spremembo videza, naredite določene radikalne korake.

Vodnar

Več kot se boste gibali in imeli svobodnih ter rekreativnih aktivnosti, tem bolje se boste tudi počutili. Največji sovražnik vašemu telesu in duhu bo lenoba. Nikar ne poležavajte pred televizijo. Šport vam bo zelo odgovarjal, saj se boste tako osvobodili stresa, svoje telo pa boste napolnili s pozitivno energijo.

Ribi

Danes se boste dobro razumeli s partnerjem. Če ste se še včeraj počutili oddaljeni od njega, bosta danes že dopoldan čutila iskrice ljubezni in radoživ odnos. Konflikti niso vidni. Če imate skrbi, se pogovorite s partnerjem. Samski boste danes omejili ljubosumje. Ne belite si glave s težavami, ki jih v resnici ni.