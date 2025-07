Mariborski policisti so v četrtek zvečer po pozivu ukrepali zaradi razgrajanja 32-letnega moškega na območju glavne avtobusne postaje. Sprva so mu zaradi kršenja zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog, potem ko je udaril 57-letnega moškega, ker pa je nadaljeval kršitve, so ga pridržali do streznitve.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so se morali policisti nekaj minut po prvi intervenciji na kraj vrniti, saj je 32-letnik začel žaliti na avtobusni postaji zaposleno osebo. Z moškim, ki je bil vidno pod vplivom alkohola, so opravili razgovor in mu ukazali, naj preneha kršiti javni red, vendar tega ni upošteval.

Moškega so pridržali do streznitve

Kljub temu da so ga opozorili na uporabo prisilnih sredstev, je žaljenje nadaljeval in začel tudi groziti, zato so uporabili telesno silo in sredstva za vklepanje in vezanje ter mu odredili pridržanje do streznitve. S tem si je kršitelj prislužil še dodatni plačilni nalog.

V sklopu postopka so policisti kršitelju zasegli snov, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo, ki so jo poslali v analizo. Če bo ta potrdila, da je šlo za mamila, bodo zoper moškega uvedli še dodatni prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, so še sporočili s policije.