Mariboru se je z igralcem več odprlo, počila je petarda!

Sobota v šestem krogu 1. SNL se je začela v Kopru, kjer so kanarčki ugnali Muro z 2:1 in se utrdili na drugem mestu, nato pa so vijolice v Ljudskem vrtu prekinile zmagoviti niz Radomljanov in zmagale kar s 5:1. Maribor je po dolgem času vodil začasni trener Radovan Karanović, gostje pa so po rdečem kartonu Dejana Vokića (v 42. minuti je bil rezultat še 1:1) popustili v igri. V nedeljo se ''evropska'' Olimpija in Celje odpravljata na gostovanje v Ajdovščino ter Ljubljano. Vodstvo tekmovanja ni uslišalo želji trenerja grofov Alberta Riere, ki je želel prestaviti srečanje z Bravom, saj izmučene Celjane v četrtek čaka tekma leta na Češkem. Zmaji, ki so padli v krizo, kritik navijačev pa je deležno zlasti vodstvo kluba, se bodo skušali pobrati po bolečem porazu z Noahom (1:4). Aluminij je v petek v gosteh poglobil krizo Domžal (2:0), ki so jih za nameček zapustili še domnevni investitorji.

1. SNL, 6. krog:

Sobota, 23. avgust:

Nogometaši Maribora so po odhodu trenerja Tugberka Tanrivermişa spravili navijače v dobro voljo, saj so Radomljane ugnali kar s 5:1. Tako so prekinili zmagoviti niz mlinarjev, ki so pred tem zmagali trikrat zapored, odločilno prednost na srečanju pa so si priigrali po 42. minuti, ko je Dejan Vokić (Radomlje) pri rezultatu 1:1 zaradi udarca z roko v obraz Gregorja Sikoška.prejel rdeči karton. Gostje so ostali z igralcem manj, kar so vijolice po drugem zadetku Benjamina Tetteha v izdihljajih srečanja hitro izkoristile, nato pa v nadaljevanju napolnili mrežo Sama Pridgarja in si napolnili samozavest pred naslednjim krogom, ki prinaša večni derbi v Stožicah.

Benjamin Tetteh je zatresel mrežo mlinarjev že v 3. minuti. Dobrih 20 minut pozneje je znova zadel v polno, a je bil zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja, v sodnikovem podaljšku prvega dela pa je s pomočjo sreče popeljal Maribor še v vodstvo z 2:1. Foto: Jure Banfi

Vijolice je po dolgem času vodil dežurni gasilec v Ljudskem vrtu Radovan Karanović. Strateg, ki je kot zadnji popeljal Maribor do lovorike (naslov leta 2023), se je izkazal. Po srečanju je v Ljudskem vrtu odmevalo ''Žuti, žuti''. Pri gostih je mladi krilni napadalec Matej Malenšek prekinil strelski niz, na prvem mestu najboljših strelcev tekmovanja pa sta ga dohitela tako Tetteh kot tudi napadalec Kopra Deni Jurić.

Radomljani so prek Hrvata Mateja Mamića, ki mu je uspel izjemen volej in je z neubranljivim strelom atraktivno poslal žogo v desni zgornji kot mariborskih vrat, v 28. minuti izenačili rezultat na 1:1. Foto: Jure Banfi

Mariborčani so v zadnjih 15 minutah dosegli tri zadetke. Orphe Mbina je popeljal vijolice v vodstvo s 3:1, nato znova zadel, a je pred tem z roko v obraz udaril Ivana Ćalušića. Gol ni obveljal, Mbina pa je za podoben udarec, kot je bil Vokićev, prejel le rumeni karton. Se je pa Mbina v 87. vpisal med podajalce, ko je zaposlil Isaaca Tshipambo, ta je sam prišel pred Pridgarja in ga ugnal za 4:1, v sodnikovem podaljšku pa je Karol Borys postavil končni izid po podaji Tshipambe.

Kanarčki premagali Muro

Nogometaši Kopra vztrajajo pri vrhu lestvici. Zmago v Stožicah nad Olimpijo (3:1) so nadgradili še z domačim uspehom proti Muri (2:1) in se vodilnemu Celju vsaj do nedelje približali na dve točki zaostanka. Znova se je med strelce vpisal Deni Jurić. Avstralec hrvaških korenin, ki je prejšnji teden v Ljubljani poskrbel za spektakularen zadetek s sredine igrišča, je popeljal gostitelje v vodstvo z bele točke v 5. minuti. Le 11 minut pozneje je znova zatresel mrežo, a je bil njegov zadetek zaradi tega, ker je bila žoga pred tem v akciji že izven igrišča razveljavljen.

V soboto so točke ostale doma na Bonifiki. Foto: Aleš Fevžer

Mura, ki je v prvem polčasu le enkrat usmerila strel na vrata Kopra, je kmalu po začetku drugega dela izenačila na 1:1. Po predložku s kota povratnika Luke Bobičanca je mrežo Kopra zatresel Borna Proleta. Koper je hitro odgovoril, že v 54. minuti je napako 18-letnega branilca Žana Petroviča po podaji Frana Tomeka v zadetek pretopil Isaac Matondo. Do konca dinamičnega srečanja se rezultat ni več spreminjal, Koper pa se je tako utrdil na visokem drugem mestu.

Zmaji po evropski zaušnici k Primorju

Potrta Olimpija, ki je v četrtek doživela nepričakovano visok poraz proti armenskemu Noahu (1:4) in si s tem močno otežila možnost napredovanja v konferenčno ligo, odhaja v nedeljo na gostovanje v Ajdovščino. Dvoboj se bo začel ob 17.30, na njem pa bo v središču pozornosti domači vratar Denis Pintol, ki so ga zmaji pred začetkom sezone posodili Ajdovcem, kjer pa primorskemu čuvaju mreže ne gre najbolje, saj je v tej sezoni prejel že 12 zadetkov. Domači trener Milan Anđelković je dobršen del kariere prebil pri Olimpiji, zdaj pa ji bo skušal poglobiti težave.

Olimpija, ki je v četrtek razočarala navijače proti Noahu, je v prejšnji sezoni dobila vse štiri tekme s Primorjem, skupna gol razlika na njih pa je znašala kar 11:0. Ajdovci tako, odkar so se vrnili v prvo ligo, sploh še niso zatresli mreže Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

Zmaji pod vodstvom Erwina van de Looija pogosto izgubljajo dvoboje, brez poškodovanega kapetana Agustina Doffa se niso znali enakovredno kosati niti z Noahom. Nov neuspeh bi poskrbel še za dodaten stres pred napornim gostovanjem v Armenijo.

Celje in Olimpija bi od NZS potrebovala jokerja

Trener Celja Albert Riera bi zaradi pomembnosti za slovenski nogomet, ki jo nosi četrtkovo srečanje v Ostravi, na katerem bodo grofje lovili preboj v glavni del konferenčne lige, najraje prestavil nedeljsko tekmo v Stožicah, kjer se bo pomeril z Bravom. Željo je javno naslovil na Nogometno zvezo Slovenije (NZS), ki vodi tekmovanje, a se mu, kot kaže, ne bo uresničila.

Celjani so v četrtek v prvi tekmi play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo premagali Banik z 1:0. Foto: Jure Banfi

"Banik je v tekmo prišel s tednom dni, ki so ga lahko uporabili za pripravo, saj so konec tedna prestavili tekmo s Pardubicami. Moja pobuda odgovornim je, da bi bili tudi pri nas naklonjeni temu, ko gre za dobro slovenskega nogometa. Ne govorim za vsak krog v kvalifikacijah, ampak vsaj takrat, ko gre za playoff, fazo kvalifikacij, ki določi, ali boš igral v skupinskem delu ali ne. To je naša sedma evropska tekma, pet smo jih odigrali še v domačem prvenstvu. Skupno smo odigrali že 12 tekem od začetka sezone. V številnih državah to počnejo, saj vedo, kaj to prinese njihovim klubom. Pot slovenskih klubov v Evropi je izjemno težka, zato je naša skupna naloga, da razmišljamo v smeri, kako si lahko kot naveza zveza-klub in klub-klub pomagamo, da v Evropo pošljemo čim več klubov. Če obstaja kakršnakoli možnost, da bi tekmo z Bravom prestavili na kasnejši termin, bi jo sprejel. V Stožicah igramo čez tri dni, nato nas čaka najpomembnejša tekma sezone. Enako bi privoščil tudi Olimpiji, da bi se lahko ustrezno odpočili in prihodnji teden poskušali pripraviti vrnitev. Resnično bi potrebovali jokerja," je po zmagi nad Banikom, kjer je v zadnjem delu srečanju njegove varovance že načenjala utrjenost, dejal španski strateg,

V celjskem taboru so zaskrbljeni po poškodbi enega najboljših igralcev. Foto: Jure Banfi

Celjane tako po naporni tekmi z Banikom (1:0), na kateri je poškodbo kolena skupil Mark Zabukovnik, čaka nov zahteven izziv že v nedeljo. V Stožicah, kjer jim gre v zadnjem obdobju imenitno, saj so v prvenstvu pomendrali Olimpijo (5:0), v pokalu pa Koper (4:0), bodo gostovali pri nepredvidljivem Bravu. Mladi ljubljanski klub jo je v zadnjem krogu zagodel s čudežno vrnitvijo proti Mariboru (3:3), odhod Mateja Poplatnika, ki se bo prvič v dresu Celja pomeril proti nekdanjim soigralcem, pa bodo skušali zakrpati z Admirjem Bristrićem, posojenim napadalcem Olimpije.

Domžale blizu prve točke, a vseeno ostale brez nje

Prvoligaška karavana se je najprej ustavila v Domžalah, kjer ima dvakratni prvak Slovenije opravka z ogromno rezultatsko krizo, ki se je še podaljšala. Domžalčani tudi po šestih krogih ostajajo brez točk, tokrat jim jo je v samih izdihljajih srečanja zagodel še drugoligaški prvak Aluminij, ki je šele drugič v prvi ligi ugnal Domžalčane na njihovem stadionu. Domači kapetan Haris Vučkić tako za 33. rojstni dan, ki ga je praznoval v četrtek, ni prejel darila v obliki prvih točk v sezoni.

Aluminij je v sodnikovem dodatku zabil kar dvakrat. Foto: Jure Banfi Gledalci v domžalskem športnem parku so sicer na zadetek morali čakati praktično do zadnjih minut. V prvem polčasu je imelo vsako moštvo po eno veliko priložnost. Najprej Aluminij, a Vid Koderman je bil pri dvoboju iz oči v oči z Benjaminom Matičičem premalo natančen. Nedolgo za tem je na drugi strani strel Divineja Omoregieja gostujoči branilec Aleksandar Zeljković preusmeril v prečko. Več od igre so imeli Domžalčani, ki so bili nekajkrat nevarni tudi v drugem polčasu.

Nato pa so gostje mrežo domačih v sodnikovem dodatku zatresli kar dvakrat. V 91. minuti je bil natančen Peter Petriško, ki je v mrežo pospravil odbitek po strelu Adriana Bloudka, dve minuti kasneje pa je Bloudek zabil še sam. Aluminij se je tako na lestvici začasno prebil na tretje mesto.

1. SNL, 6. krog:

Petek, 22. avgust:

Sobota, 23. avgust:

Nedelja, 24. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci: 5 – D. Jurić (Koper), Malenšek (Radomlje), Tetteh (Maribor)

4 – Kovačević (Celje)

3 – Baboula (Bravo), Josifov (Celje), Murillo Soto (Primorje), Saitoski (Aluminij)

...

Preberite še: